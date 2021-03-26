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Щенки хаски и ретривера "перепутали" мам. Как оказалось, это единственный шанс выжить (видео)

Сегодня, 10:56

Забавный случай произошел в китайском городе Сюйчжоу

В китайском городе Сюйчжоу две собаки породы хаски и золотистый ретривер, почти одновременно родившие щенков, "обменялись" своим потомством. Но, как выяснилось позже, это произошло не случайно.

"Все началось с того, что у хаски не хватало молока, чтобы кормить своих пятерых детей в первые несколько дней после их рождения. Чтобы выжить, щенки решили подкрепиться у золотистого ретривера. Позже у хаски появилось больше молока, но ее потомство уже привыкло к своей новой маме", – рассказывает хозяин питомцев по фамилии Чжан в комментарии журналистам таблоида Daily Star.

Фото: Douyin / t13092349506

Интересно, что девять малышей золотистого ретривера из-за нехватки свободных мест перешли к маме-хаски.

"Я не мог перестать смеяться, глядя на забавную картину", – говорит Чжан.

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"Хаски не повезло, избавилась от пятерых щенков, а получили целых девять", "Как интересно две мамы смотрят друг на друга", "Правильно, нужно помогать друг другу, чтобы выжить", – пишут в комментариях под видео пользователи соцсети TikTok.

Видео: TikTok

Напомним, ранее 22-летняя Тереза Молл Аргуимбау из испанской Менорки показала в Instagram забавные фотографии своего шестимесячного щенка породы шарпей по кличке Харви. По словам хозяйки, "он выглядит как сморщенная простыня".

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