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Собака с уникальным интеллектом продана за 39 тысяч долларов (фото)

Сегодня, 13:02

Питомец даже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Бордер-колли по кличке Ким из города Долгеллау (Великобритания) попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая овчарка в мире. Собаку с уникальным интеллектом купили на онлайн-торгах, организованных аукционным домом Farmers Marts, за 38,8 тысячи долларов.

Фермер Дьюл Дженкинс, бывший хозяин годовалой Ким, в комментарии для портала UPI заявил, что ее интеллект уже соответствует уровню развития трехлетней овчарки.

"Она делала все. Пасла скот и овец. Была готова к любым испытаниям и работе на ферме", – подчеркнул Дженкинс.

Бордер-колли по кличке Ким
Фото: Guinness World Records

Предыдущий рекорд принадлежал овчарке по кличке Хенна, которую продали за 26 тысяч долларов в октябре 2020 года.

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Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.

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А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.

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