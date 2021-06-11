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Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

Сегодня, 07:15

Это не совсем те блины, к которым мы привыкли. За счет сыра в них они больше похожи на толстые оладьи, но не на пышные дрожжевые. Технология приготовления та же да и времени на такой завтрак нужно немного

Как приготовить сырные блины
Как приготовить сырные блины
Фото: Pixabay

Еще один вариант блинов для быстрого и сытного завтрака. Еще и такой, который вполне понравится детям. В рецептуре блинов есть полутвердый сыр, а это значит, что они получатся немного толще обычных. Подавать их можно со сметаной и греческим йогуртом.

Сырные блины – рецепт

Ингредиенты

  • полутвердый сыр – 300 г
  • яйца – 5 шт.
  • соль – на кончике ножа
  • молоко – 750 мл
  • мука – 400 г
  • растительное масло для жарки
  • сметана, йогурт – для подачи

Способ приготовления

  1. Сыр натереть на средней терке. Яйца разделить на белки и желтки. Белки убрать до использования в холодильник.
  2. Желтки поместить в большую миску и добавить соль. Влить половину молока и взбить миксером. Затем постепенно добавить остальное молоко, постоянно перемешивая.
  3. Муку просеять в отдельную миску. Добавить в яичную смесь и тщательно перемешать. Добавить тертый сыр. Снова тщательно перемешать.
  4. Охлажденные белки взбить миксером до острых пиков. Добавить в тесто и перемешать. Блины нужно начинать печь сразу же.
  5. Жарить с до румяной корочки. Подавать со сметаной или йогуртом.

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Здесь найдете рецепт оригинальных итальянских блинов.

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