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Оригинальные блины на завтрак – нужна духовка и 20 минут времени

Сегодня, 07:01

В качестве начинки для блинов можно взять шпинат и сыр

Итальянский завтрак - блины креспелле
Итальянский завтрак - блины креспелле
Фото: freepik.com

Мы знаем, что довольно часто итальянцы начинают свое утро с их яичницы фриттаты, а старательные хозяйки жарят блины креспелле. Их особенность в том, что запекаются они в духовке в основном с солеными начинками. Но можно и не запекать, а выбрать свою любимую начинку. Ну а запить такие блины можно ароматным капучино.

Блины креспелле

Блины креспелле Фото: instagram.com/chezuppa/
Блины креспелле Фото: instagram.com/chezuppa/

Ингредиенты

  • 4 шт. – яйца
  • 200 мл – молока
  • 100 г – муки
  • 30 г – сливочного масла
  • щепотка соли, щепотка сахара
  • 5 ст. л. – сметаны для запекания

Для начинки

  • 400 г – шпината
  • 250 г – рикотты
  • 50 г – пармезана
  • мускатный орех, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты, чтобы не было комочков и убрать на 30 минут в холод.
  2. На оливковом масле выпекать креспелле.
  3. Для начинки смешать измельченный шпинат с рикоттой и тертым пармезаном, добавить мускатный орех. Посолить, поперчить
  4. Выложить начинку, свернуть блины в трубочки или конвертики.
  5. Выложить в форму для запекания, намазать сметаной. Выпекать при 180 градусах 20 минут.

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Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/
Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Ингредиенты

  • по 60 мл – эспрессо, молоко
  • сахар – по вкусу

Способ приготовления

  1. Эспрессо налить в заранее подогретый паром высокий кофейный бокал или чашку объемом минимум 180 мл.
  2. Нагреть молоко до 60-70 градусов, взбить венчиком или миксером в мелкую пену, пока объем не удвоится.
  3. Придерживая пенку ложкой, добавить молоко в эспрессо, добавить сахар по вкусу. Сверху выложить пену.

Еще можно приготовить и съесть оригинальную запеканку с итальянским акцентом.

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