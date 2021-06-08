Оригинальные блины на завтрак – нужна духовка и 20 минут времени

В качестве начинки для блинов можно взять шпинат и сыр

Итальянский завтрак - блины креспелле Фото: freepik.com

Мы знаем, что довольно часто итальянцы начинают свое утро с их яичницы фриттаты, а старательные хозяйки жарят блины креспелле. Их особенность в том, что запекаются они в духовке в основном с солеными начинками. Но можно и не запекать, а выбрать свою любимую начинку. Ну а запить такие блины можно ароматным капучино.

Блины креспелле

Блины креспелле Фото: instagram.com/chezuppa/

Ингредиенты

4 шт. – яйца

200 мл – молока

100 г – муки

30 г – сливочного масла

щепотка соли, щепотка сахара

5 ст. л. – сметаны для запекания

Для начинки

400 г – шпината

250 г – рикотты

50 г – пармезана

мускатный орех, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, чтобы не было комочков и убрать на 30 минут в холод. На оливковом масле выпекать креспелле. Для начинки смешать измельченный шпинат с рикоттой и тертым пармезаном, добавить мускатный орех. Посолить, поперчить Выложить начинку, свернуть блины в трубочки или конвертики. Выложить в форму для запекания, намазать сметаной. Выпекать при 180 градусах 20 минут.

Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Ингредиенты

по 60 мл – эспрессо, молоко

сахар – по вкусу

Способ приготовления

Эспрессо налить в заранее подогретый паром высокий кофейный бокал или чашку объемом минимум 180 мл. Нагреть молоко до 60-70 градусов, взбить венчиком или миксером в мелкую пену, пока объем не удвоится. Придерживая пенку ложкой, добавить молоко в эспрессо, добавить сахар по вкусу. Сверху выложить пену.

Еще можно приготовить и съесть оригинальную запеканку с итальянским акцентом.

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