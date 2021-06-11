Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин

Це не зовсім ті млинці, до яких ми звикли. За рахунок сиру в них вони більше схожі на товсті оладки, але не на пишні дріжджові. Технологія приготування та сама, а часу на такий сніданок треба небагато

Як приготувати сирні млинці Фото: Pixabay

Ще один варіянт млинців для швидкого і ситного сніданку. Ще й такий, який цілком сподобається дітям. У рецептурі млинців є напівтвердий сир, а це означає, що вони вийдуть трохи товщі за звичайні. Подавати їх можна зі сметаною і грецьким йогуртом.

Сирні млинці – рецепт

Інгредієнти

напівтвердий сир – 300 г

яйця – 5 шт.

сіль – на кінчику ножа

молоко – 750 мл

борошно – 400 г

олія для смаження

сметана, йогурт – для подачі

Спосіб приготування

Сир натерти на середній терці. Яйця розділити на білки і жовтки. Білки прибрати до використання в холодильник. Жовтки помістити у велику миску і додати сіль. Влити половину молока і збити міксером. Потім поступово додати решту молока, постійно перемішуючи. Борошно просіяти в окрему миску. Додати в яєчну суміш і ретельно перемішати. Додати тертий сир. Знову ретельно перемішати. Охолоджені білки збити міксером до гострих піків. Додати в тісто і перемішати. Млинці треба починати пекти одразу ж. Смажити з до рум'яної скоринки. Подавати зі сметаною або йогуртом.

Дізнатися все про кулінарні уподобання нідерландців, про їхні особливі млинці і про те, як у цій країні їдять оселедець – можна з нашого нового кулінарного шоу "З'ЇЖ ЦЕ". Про все це розповів Людовик Смоор, співробітник посольства Нідерландів в Україні.

Тут знайдете рецепт оригінальних італійських млинців.

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