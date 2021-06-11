Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин
Це не зовсім ті млинці, до яких ми звикли. За рахунок сиру в них вони більше схожі на товсті оладки, але не на пишні дріжджові. Технологія приготування та сама, а часу на такий сніданок треба небагато
Ще один варіянт млинців для швидкого і ситного сніданку. Ще й такий, який цілком сподобається дітям. У рецептурі млинців є напівтвердий сир, а це означає, що вони вийдуть трохи товщі за звичайні. Подавати їх можна зі сметаною і грецьким йогуртом.
Сирні млинці – рецепт
Інгредієнти
- напівтвердий сир – 300 г
- яйця – 5 шт.
- сіль – на кінчику ножа
- молоко – 750 мл
- борошно – 400 г
- олія для смаження
- сметана, йогурт – для подачі
Спосіб приготування
- Сир натерти на середній терці. Яйця розділити на білки і жовтки. Білки прибрати до використання в холодильник.
- Жовтки помістити у велику миску і додати сіль. Влити половину молока і збити міксером. Потім поступово додати решту молока, постійно перемішуючи.
- Борошно просіяти в окрему миску. Додати в яєчну суміш і ретельно перемішати. Додати тертий сир. Знову ретельно перемішати.
- Охолоджені білки збити міксером до гострих піків. Додати в тісто і перемішати. Млинці треба починати пекти одразу ж.
- Смажити з до рум'яної скоринки. Подавати зі сметаною або йогуртом.
Дізнатися все про кулінарні уподобання нідерландців, про їхні особливі млинці і про те, як у цій країні їдять оселедець – можна з нашого нового кулінарного шоу "З'ЇЖ ЦЕ". Про все це розповів Людовик Смоор, співробітник посольства Нідерландів в Україні.
Тут знайдете рецепт оригінальних італійських млинців.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше