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Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

Сегодня, 07:01

На их приготовление вам понадобится не более 30 минут

Сырники, instagram.com/semenovairina8888/
Сырники, instagram.com/semenovairina8888/

Творог и все, что из него приготовлено – самый популярный и любимый вариант для завтрака. И спорить здесь не о чем. Безусловно, утром можно выбрать что-то более сытнее, но тогда, чтобы закрепить утренний прием пищи, обязательно воспользуйтесь рецептами ниже. Все, что вам нужно, – это творог, яйца и немного сахара. Готовятся и сырники, и запеканка, и суфле очень быстро и просто.

Творожное суфле

Творожное суфле, instagram.com/recipes_pp_protein/
Творожное суфле, instagram.com/recipes_pp_protein/

Ингредиенты

  • 600 г – творог;
  • 60 г – манная крупа;
  • 3 шт. – яйца;
  • 150 г – сахар.

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты. С помощью погружного блендера перебить массу до однородной консистенции.
  2. Перелить в форму, смазанную маслом.
  3. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30-35 минут. Готовность проверить шпажкой.
  4. Готовое суфле подавать со сметаной, ягодами или медом.

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Сырники с изюмом и грецкими орехами

Сырники с изюмом и орехами
Сырники с изюмом и орехами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 250 г творога;
  • 3 ст. л. муки;
  • 2-2,5 ст. л. сахар;
  • 1 яйцо;
  • 50 г грецких орехов;
  • 50 г изюма.

Способ приготовления

  1. Смешать творог, яйцо, муку, сахар и измельченные грецкие орехи.
  2. Творожную массу разделить на небольшие шарики (по 60 г), сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде.
  3. Подавать сырники с изюмом и орехами с вареньем, сгущенкой, сметаной или медом.

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Запеканка из творога быстрая

Творожная запеканка
Творожная запеканка
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 600 г творога;
  • 2-3 ст. л. сметаны;
  • 2 яйца;
  • 2-3 ст. л. манки плюс для посыпки формы;
  • 3-4 ст. л. сахара;
  • сливочное масло – для смазывания формы;
  • свежие ягоды, фрукты, мед, сметана – для подачи.

Способ приготовления

  1. Творог, яйца, манку, сметану и сахар размять вилкой или измельчить погружным блендером, чтобы не было комочков.
  2. Форму для запеканки смазать маслом и присыпать манной крупой.
  3. Выложить творожную смесь в форму и разровнять поверхность.
  4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
  5. Остудить запеканку и подавать вместе с ягодами, фруктами, сметаной и медом.

Также вам интересно будет узнать, как приготовить запеканку из творога, фарша и овощей – смотрите видео:

Ранее мы писали, как приготовить идеальные сырники по советам известных кулинаров.

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