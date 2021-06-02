Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников
На их приготовление вам понадобится не более 30 минут
Творог и все, что из него приготовлено – самый популярный и любимый вариант для завтрака. И спорить здесь не о чем. Безусловно, утром можно выбрать что-то более сытнее, но тогда, чтобы закрепить утренний прием пищи, обязательно воспользуйтесь рецептами ниже. Все, что вам нужно, – это творог, яйца и немного сахара. Готовятся и сырники, и запеканка, и суфле очень быстро и просто.
Творожное суфле
Ингредиенты
- 600 г – творог;
- 60 г – манная крупа;
- 3 шт. – яйца;
- 150 г – сахар.
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты. С помощью погружного блендера перебить массу до однородной консистенции.
- Перелить в форму, смазанную маслом.
- Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30-35 минут. Готовность проверить шпажкой.
- Готовое суфле подавать со сметаной, ягодами или медом.
Сырники с изюмом и грецкими орехами
Ингредиенты
- 250 г творога;
- 3 ст. л. муки;
- 2-2,5 ст. л. сахар;
- 1 яйцо;
- 50 г грецких орехов;
- 50 г изюма.
Способ приготовления
- Смешать творог, яйцо, муку, сахар и измельченные грецкие орехи.
- Творожную массу разделить на небольшие шарики (по 60 г), сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде.
- Подавать сырники с изюмом и орехами с вареньем, сгущенкой, сметаной или медом.
Запеканка из творога быстрая
Ингредиенты
- 600 г творога;
- 2-3 ст. л. сметаны;
- 2 яйца;
- 2-3 ст. л. манки плюс для посыпки формы;
- 3-4 ст. л. сахара;
- сливочное масло – для смазывания формы;
- свежие ягоды, фрукты, мед, сметана – для подачи.
Способ приготовления
- Творог, яйца, манку, сметану и сахар размять вилкой или измельчить погружным блендером, чтобы не было комочков.
- Форму для запеканки смазать маслом и присыпать манной крупой.
- Выложить творожную смесь в форму и разровнять поверхность.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
- Остудить запеканку и подавать вместе с ягодами, фруктами, сметаной и медом.
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