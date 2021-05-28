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Японский завтрак – приготовим самые популярные в этой стране блины окономияки

Сегодня, 06:30

Их еще называют японской пиццей, ведь в рецепт можно добавить курицу или ветчину, или что-то еще на ваш вкус

Японские блины окономияки Фото: instagram.com/shwnphm/
Японские блины окономияки
Фото: instagram.com/shwnphm/

Это только кажется, что японская кухня – что-то фантастическое и повторить ее дома невозможно. Да, есть вещи, которые мы не сможем приготовить из-за сложной технологии и отсутствия нужных ингредиентов. Но есть блюда, которые вполне доступны. И это блины окономияки. В Японии их готовят дома, это еще и очень популярная уличная еда. Главный ингредиент – молодая или пекинская капуста, то будем знать, что из молодой капусты можно приготовить не только салат.

Если вам хочется удивить близких отличным подарком, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.

Что нужно для японских блинов окономияки:

  • 300 г пекинской или молодой белокочанной капусты;
  • 3 яйца;
  • 2 зелених лука;
  • 70 г муки;
  • 10 г кукурузного крахмала;
  • по 1 ст. л. соевого соуса и кунжутного масла;
  • молотый чили, соль – по вкусу;
  • тертый имбирь – по желанию.

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, лук нарезать.
  2. Яйца смешать вместе с соевым соусом и кунжутным маслом.
  3. Муку смешать с крахмалом, соединить все ингредиенты и смешать, чтоб не было комочков.
  4. Жарить с двух сторон до румяности.
  5. Подавайте окономияки с яйцами, курицей, беконом или ветчиной.

Здесь узнаете, как приготовить японский омлет омурайсу.

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