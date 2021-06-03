3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально

Если готовите на кефире, то он должен быть теплым, а к обычной муке добавьте немного кокосовой

Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Начинать день с пышных и ароматных оладий – то еще удовольствие. Замес теста для них несложный, подавать их можно с вареньем, медом или сметаной – все индивидуально. Если с ленивыми блинами по-фински все просто, они выпекаются в духовке сами, то с оладьями есть нюансы и свои правила. Узнаем их и познакомимся с классическими и неожиданными рецептами.

Как приготовить идеальные оладьи

Нужно обязательно взвешивать все сыпучие ингредиенты, от этого зависит конечный результат; Муку для оладий обязательно просеивайте, так они будут пышнее; Кефир обязательно должен быть минимум комнатной температуры. Желательно его немного прогреть; Контролируйте густоту теста. Мука может быть разной, а вот тесто не должно быть жидким. Иначе оладьи не получатся; Не нужно жарить оладьи на сильном огне. Они быстро зарумянятся, а внутри могут остаться сырыми; Для того, чтобы оладьи прожарились равномерно, им нужно более пяти минут для каждой стороны; Жарить лучше на оливковом или кокосовом масле, так вкуснее и полезнее.

Творожно-яблочные оладьи

Творожные оладьи Фото: Pixabay

Ингредиенты

300 г творога;

2 яйца;

3 ст. л. манной крупы;

1-2 ст. л. муки;

1-2 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соды;

щепотка соли;

1 яблоко;

ваниль – по желанию.

Способ приготовления

Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками. Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте. Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом. Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.

Оладьи на кефире

Оладьи на кефире Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 мл кефира;

350 г пшеничной муки;

1 яйцо;

1-2 ст. л. сахара;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ч. л. соды или 1 ч. л. разрыхлителя;

100-150 г растительного масла для жарки.

Способ приготовления

В большую миску влейте кефир. Добавьте сахар, соль и яйцо, хорошо перемешайте венчиком. Всыпьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем. Размешайте тесто до однородности с помощью венчика. Оставьте получившееся густое тесто на 20 минут. Разогрейте сковородку с толстым дном, налейте масло на 1 см, разогревайте еще минуту. Большой ложкой выложите тесто в масло, по три-четыре штуки за раз. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки. Перед каждой новой выкладкой добавляйте немного масла.

Творожно-кокосовые оладьи

Фото: instagram.com/lera_goodfood/

Ингредиенты

180 г творога;

400 мл кефира;

1 яйцо;

30 г рисовой муки (или пшеничной);

65 г кокосовой муки;

0,5 ч. л. соды;

1 ст. л. какао;

сахар или подсластитель – по вкусу.

Способ приготовления

Соединить творог, кефир, яйцо, хорошо перемешать до однородной массы. Добавить сахар, какао, ввести муку и соду. Дать тесту постоять. Жарить под крышкой на среднем огне с двух сторон.

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