3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально
Если готовите на кефире, то он должен быть теплым, а к обычной муке добавьте немного кокосовой
Начинать день с пышных и ароматных оладий – то еще удовольствие. Замес теста для них несложный, подавать их можно с вареньем, медом или сметаной – все индивидуально. Если с ленивыми блинами по-фински все просто, они выпекаются в духовке сами, то с оладьями есть нюансы и свои правила. Узнаем их и познакомимся с классическими и неожиданными рецептами.
Как приготовить идеальные оладьи
- Нужно обязательно взвешивать все сыпучие ингредиенты, от этого зависит конечный результат;
- Муку для оладий обязательно просеивайте, так они будут пышнее;
- Кефир обязательно должен быть минимум комнатной температуры. Желательно его немного прогреть;
- Контролируйте густоту теста. Мука может быть разной, а вот тесто не должно быть жидким. Иначе оладьи не получатся;
- Не нужно жарить оладьи на сильном огне. Они быстро зарумянятся, а внутри могут остаться сырыми;
- Для того, чтобы оладьи прожарились равномерно, им нужно более пяти минут для каждой стороны;
- Жарить лучше на оливковом или кокосовом масле, так вкуснее и полезнее.
Творожно-яблочные оладьи
Ингредиенты
- 300 г творога;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. манной крупы;
- 1-2 ст. л. муки;
- 1-2 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соды;
- щепотка соли;
- 1 яблоко;
- ваниль – по желанию.
Способ приготовления
- Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками.
- Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте.
- Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом.
- Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.
Оладьи на кефире
Ингредиенты
- 500 мл кефира;
- 350 г пшеничной муки;
- 1 яйцо;
- 1-2 ст. л. сахара;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. соды или 1 ч. л. разрыхлителя;
- 100-150 г растительного масла для жарки.
Способ приготовления
- В большую миску влейте кефир. Добавьте сахар, соль и яйцо, хорошо перемешайте венчиком.
- Всыпьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем.
- Размешайте тесто до однородности с помощью венчика. Оставьте получившееся густое тесто на 20 минут.
- Разогрейте сковородку с толстым дном, налейте масло на 1 см, разогревайте еще минуту. Большой ложкой выложите тесто в масло, по три-четыре штуки за раз.
- Жарьте с двух сторон до золотистой корочки. Перед каждой новой выкладкой добавляйте немного масла.
Творожно-кокосовые оладьи
Ингредиенты
- 180 г творога;
- 400 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 30 г рисовой муки (или пшеничной);
- 65 г кокосовой муки;
- 0,5 ч. л. соды;
- 1 ст. л. какао;
- сахар или подсластитель – по вкусу.
Способ приготовления
- Соединить творог, кефир, яйцо, хорошо перемешать до однородной массы.
- Добавить сахар, какао, ввести муку и соду. Дать тесту постоять.
- Жарить под крышкой на среднем огне с двух сторон.
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