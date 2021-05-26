3 варианта питательного завтрака, которые станут любимыми
Это фаршированный курицей и рисом перец, авокадо с яйцами в духовке и сырная тортилья
Эти рецепты подойдут не только для тех, кто следит за фигурой, но и тем, кто любит плотно и полезно поесть с утра. Мы делились рецептами самых трендовых завтраков, теперь узнаем, как запечь авокадо с яйцами, приготовить сырную тортилью и фаршированный курицей и рисом перец.
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Фаршированные перцы
Ингредиенты
- филе – 500 г;
- помидор – 2 шт.;
- рис – 160 г;
- перец – 7 шт.;
- сыр – 150 г;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Рис отварить 10 минут.
- Филе и помидор порезать большим кубиком, сделать фарш. Посолить, поперчить.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Перцы разрезать пополам (плодоножку не убирать), выложить начинку, сверху – тертый сыр и отправить в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
Сырная тортилья
Ингредиенты
- сыр – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- натуральный йогурт – 120 мл;
- рисовая мука – 300 г;
- соль, приправы – по вкусу.
Способ приготовления⠀
- Сыр натереть на мелкой терке. Смешать с остальными ингредиентами – тесто не должно липнуть к рукам.
- Разделить тесто на восемь частей, раскатать и вырезать с помощью тарелки одинаковые круги.
- Выложить на раскаленную сухую сковородку, довести до румяного цвета с двух сторон.
Яйца в авокадо
Ингредиенты
- авокадо – 1 шт.;
- перепелиные яйца – 2 шт.;
- сыр – 50 г;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Разрезать авокадо пополам, вынуть косточку и немного мякоти.
- На дно каждой половинки насыпать тертый сыр и вбить по два перепелиных яйца. Посолить, поперчить.
- Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать 15 минут.
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