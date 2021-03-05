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Закуски на 8 Марта: 5 самых неожиданных рецептов

Сегодня, 17:00

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Продолжаем делиться рецептами к 8 Марта. На этот раз – оригинальными закусками, которые устроят даже самых требовательных. Кстати, если вы не определились с подарками на 8 Марта, а ваша мама, сестра или подруга заслуживают чего-то неординарного, но привередливы, загляните в наш календарь мартовских праздников.

Шампиньоны с начинкой из кукурузного пюре

Фото: instagram.com/gala_lafer/

Ингредиенты

  • Королевские шампиньоны – 400 г
  • Лук-шалот – 2 шт.
  • Оливковое масло – 1-2 ст. л.
  • Консервированная кукуруза – 300 г
  • Сухой тимьян – 2 ч. л.
  • Куркума – 1/2 ч. л.
  • Пармезан – 30 г
  • Соль, петрушка – по вкусу

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180° С. Грибы промыть, выложить на бумажную салфетку, очистить.
  2. Ножки вынуть из шляпок, мелко нарезать. Лук нарезать небольшими кубиками.
  3. Оливковое масло разогреть на сковороде, обжарить лук и измельченные ножки грибов на среднем огне 2-3 минуты.
  4. Кукурузу отцедить от жидкости и отправить на сковороду к луку, перемешать и тушить 5 минут.
  5. Добавить сухой тимьян, соль и куркуму.
  6. Измельчить кукурузную смесь в блендере.
  7. Шляпки шампиньонов начинить кукурузным пюре, сверху посыпать тертым пармезаном.
  8. Выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и запекать 10 минут.

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Сырные палочки

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

  • Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г
  • Твердый сыр – 200 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Кунжут

Способ приготовления

  1. Тесто разморозить, раскатать.
  2. На одну сторону выложить тертый на крупной терке сыр, а другой стороной накрыть сторону с сыром.
  3. Защипнуть края и немного раскатать.
  4. Разрезать на полоски и перекрутить в спиральки. Смазать яйцом и присыпать кунжутом.
  5. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов около 20 минут.

Брускетта с филе индейки и овощами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Ингредиенты

  • Филе индейки – 300 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Сока лимона – 20 мл
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Уксус бальзамический – по вкусу
  • Томаты – 200 г
  • Чеснок – по вкусу
  • Красный лук – по вкусу
  • Багет – 300 г
  • Зелень – по вкусу
  • Специи – по вкусу
  • Лук – 1 шт.

Способ приготовления

  1. В отдельной емкости взбить оливковое масло со специями и соком лимона. Замариновать филе индейки в маринаде и оставить на пару часов.
  2. Сковороду-гриль разогреть и обжарить индейку. Сверху на филе можно разместить кусочки сыра. Готовить до полного расплавления.
  3. В отдельной емкости смешать порезанные томаты, чеснок и масло. Крупно порезать лук, обжарить до румяности. Приправить специями.
  4. Хлеб нарезать тонкими кусочками и обжарить на сковороде-гриль.
  5. На каждый кусочек выложить порезанные кусочки индейки, поджаренные овощи, украсить зеленью.

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Рыбное тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

  • Филе рыбы – 700 г
  • Белое сухое вино – 1/4 ст. л.
  • Сок лайма – 2 ст. л.
  • Чеснок – 1 ч. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Лайм – 1 шт.
  • Кукурузные тортильи – 10 шт.
  • Салат айсберг
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сметана – 10 ст. л.

Способ приготовления

  1. Обсушить рыбу и смешать с белым вином, соком лайма и чесноком.
  2. Оставить мариноваться на 10-15 минут. Когда рыба будет готова, достать из маринада, обсушить, посолить и поперчить.
  3. В большой сковороде на умеренно сильном огне нагреть оливковое масло. Положить в сковороду рыбу кожей вниз.
  4. Жарить 3 минуты. Разделить рыбу на кусочки, сбрызнуть соком одной дольки лайма и перемешать.
  5. Разложить стопками по две тортильи и наполните их рыбой, салатом, ломтиками авокадо и ложкой сметаны.

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Жареные дольки авокадо в панировке (прекрасны к вину)

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

  • Авокадо – 4 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука, панировочные сухари – по 1 ст.
  • Чесночный порошок – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Специи по вкусу

Для соуса

  • Йогурт – 5 ст. л.
  • Легкий майонез – 2 ст. л.
  • Молотый красный перец – по вкусу
  • Мед – 1 ч. л.
  • Соль – ¼ ч .л.
  • Чесночный порошок – щепотка

Способ приготовления⠀

  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Разрезать авокадо пополам, а затем – каждую половинку примерно на 4-5 частей.
  2. В одной емкости слегка взбейте яйца, в другую – насыпать муку, в третью – положить панировочные сухари, смешанные со специями.
  3. Последовательно обмакнуть каждый кусочек авокадо сначала в муку, затем – в яйцо и, наконец, – в панировочные сухари. Выложить на противень, выстланный пекарской бумагой.
  4. Запекать 15 минут до хрустящей корочки. Подавать с соусом, смешанным из йогурта, майонеза, меда, перца и соли.

Здесь найдете рецепты для романтического ужина на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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