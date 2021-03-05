Закуски на 8 Марта: 5 самых неожиданных рецептов
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Продолжаем делиться рецептами к 8 Марта. На этот раз – оригинальными закусками, которые устроят даже самых требовательных. Кстати, если вы не определились с подарками на 8 Марта, а ваша мама, сестра или подруга заслуживают чего-то неординарного, но привередливы, загляните в наш календарь мартовских праздников.
Шампиньоны с начинкой из кукурузного пюре
Ингредиенты
- Королевские шампиньоны – 400 г
- Лук-шалот – 2 шт.
- Оливковое масло – 1-2 ст. л.
- Консервированная кукуруза – 300 г
- Сухой тимьян – 2 ч. л.
- Куркума – 1/2 ч. л.
- Пармезан – 30 г
- Соль, петрушка – по вкусу
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180° С. Грибы промыть, выложить на бумажную салфетку, очистить.
- Ножки вынуть из шляпок, мелко нарезать. Лук нарезать небольшими кубиками.
- Оливковое масло разогреть на сковороде, обжарить лук и измельченные ножки грибов на среднем огне 2-3 минуты.
- Кукурузу отцедить от жидкости и отправить на сковороду к луку, перемешать и тушить 5 минут.
- Добавить сухой тимьян, соль и куркуму.
- Измельчить кукурузную смесь в блендере.
- Шляпки шампиньонов начинить кукурузным пюре, сверху посыпать тертым пармезаном.
- Выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и запекать 10 минут.
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Сырные палочки
Ингредиенты
- Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г
- Твердый сыр – 200 г
- Яйцо – 2 шт.
- Кунжут
Способ приготовления
- Тесто разморозить, раскатать.
- На одну сторону выложить тертый на крупной терке сыр, а другой стороной накрыть сторону с сыром.
- Защипнуть края и немного раскатать.
- Разрезать на полоски и перекрутить в спиральки. Смазать яйцом и присыпать кунжутом.
- Запекать в разогретой духовке до 180 градусов около 20 минут.
Брускетта с филе индейки и овощами
Ингредиенты
- Филе индейки – 300 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Сока лимона – 20 мл
- Перец сладкий – 1 шт.
- Уксус бальзамический – по вкусу
- Томаты – 200 г
- Чеснок – по вкусу
- Красный лук – по вкусу
- Багет – 300 г
- Зелень – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления
- В отдельной емкости взбить оливковое масло со специями и соком лимона. Замариновать филе индейки в маринаде и оставить на пару часов.
- Сковороду-гриль разогреть и обжарить индейку. Сверху на филе можно разместить кусочки сыра. Готовить до полного расплавления.
- В отдельной емкости смешать порезанные томаты, чеснок и масло. Крупно порезать лук, обжарить до румяности. Приправить специями.
- Хлеб нарезать тонкими кусочками и обжарить на сковороде-гриль.
- На каждый кусочек выложить порезанные кусочки индейки, поджаренные овощи, украсить зеленью.
Рыбное тако
Ингредиенты
- Филе рыбы – 700 г
- Белое сухое вино – 1/4 ст. л.
- Сок лайма – 2 ст. л.
- Чеснок – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Лайм – 1 шт.
- Кукурузные тортильи – 10 шт.
- Салат айсберг
- Авокадо – 1 шт.
- Сметана – 10 ст. л.
Способ приготовления
- Обсушить рыбу и смешать с белым вином, соком лайма и чесноком.
- Оставить мариноваться на 10-15 минут. Когда рыба будет готова, достать из маринада, обсушить, посолить и поперчить.
- В большой сковороде на умеренно сильном огне нагреть оливковое масло. Положить в сковороду рыбу кожей вниз.
- Жарить 3 минуты. Разделить рыбу на кусочки, сбрызнуть соком одной дольки лайма и перемешать.
- Разложить стопками по две тортильи и наполните их рыбой, салатом, ломтиками авокадо и ложкой сметаны.
Жареные дольки авокадо в панировке (прекрасны к вину)
Ингредиенты
- Авокадо – 4 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Мука, панировочные сухари – по 1 ст.
- Чесночный порошок – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Специи по вкусу
Для соуса
- Йогурт – 5 ст. л.
- Легкий майонез – 2 ст. л.
- Молотый красный перец – по вкусу
- Мед – 1 ч. л.
- Соль – ¼ ч .л.
- Чесночный порошок – щепотка
Способ приготовления⠀
- Разогреть духовку до 200 градусов. Разрезать авокадо пополам, а затем – каждую половинку примерно на 4-5 частей.
- В одной емкости слегка взбейте яйца, в другую – насыпать муку, в третью – положить панировочные сухари, смешанные со специями.
- Последовательно обмакнуть каждый кусочек авокадо сначала в муку, затем – в яйцо и, наконец, – в панировочные сухари. Выложить на противень, выстланный пекарской бумагой.
- Запекать 15 минут до хрустящей корочки. Подавать с соусом, смешанным из йогурта, майонеза, меда, перца и соли.
Здесь найдете рецепты для романтического ужина на 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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