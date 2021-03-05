Закуски на 8 Березня: 5 найнесподіваніших рецептів
Спробуйте приготувати і здивувати гостей
Продовжуємо ділитися рецептами до 8 Березня. Цього разу – оригінальними закусками, які влаштують навіть найвимогливіших. До речі, якщо ви не визначилися з подарунками на 8 Березня, а ваша мама, сестра або подруга доволі вибагливі та заслуговують чогось неординарного, зазірніть у наш календар березневих свят.
Печериці з начинкою з кукурудзяного пюре
Інгредєнти
- Королівські печериці – 400 г
- Цибуля-шалот – 2 шт.
- Оливкова олія – 1-2 ст. л.
- Консервована кукурудза – 300 г
- Сухий чебрець – 2 ч. л.
- Куркума – 1/2 ч. л.
- Пармезан – 30 г
- Сіль, петрушка – за смаком
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 180° С. Гриби промити, викласти на паперову серветку, очистити.
- Ніжки вийняти з капелюшків, дрібно нарізати. Цибулю нарізати невеликими кубиками.
- Оливкову олію розігріти на сковороді, обсмажити цибулю та подрібнені ніжки грибів на середньому вогні 2-3 хвилини.
- Кукурудзу відцідити від рідини й відправити на сковороду до цибулі, перемішати і тушкувати 5 хвилин.
- Додати сухий чебрець, сіль і куркуму.
- Подрібнити кукурудзяну суміш у блендері.
- Капелюшки печериць начинити кукурудзяним пюре, зверху посипати тертим пармезаном.
- Викласти на деко, застелене пекарським папером і запікати 10 хвилин.
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Сирні палички
Інгредієнти
- Листкове бездріжджове тісто – 500 г
- Твердий сир – 200 г
- Яйце – 2 шт.
- Кунжут
Спосіб приготування
- Тісто розморозити, розкачати.
- На один бік викласти тертий на крупній тертці сир, а іншим накрити бік із сиром.
- Защипнути краї і трохи розкачати.
- Розрізати на смужки і перекрутити в спіральки. Змастити яйцем і присипати кунжутом.
- Запікати в розігрітій духовці до 180 градусів близько 20 хвилин.
Брускета з філе індички та овочами
Інгредієнти
- Філе індички – 300 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Соку лимона – 20 мл
- Перець солодкий – 1 шт.
- Оцет бальзамічний – за смаком
- Томати – 200 г
- Часник – за смаком
- Червоний цибуля – на смак
- Багет – 300 г
- Зелень – за смаком
- Спеції – за смаком
- Цибуля – 1 шт.
Спосіб приготування
- В окремій ємності збити оливкову олію зі спеціями і соком лимона. Замаринувати філе індички в маринаді і залишити на кілька годин.
- Сковороду-гриль розігріти і обсмажити індичку. Зверху на філе можна розмістити шматочки сиру. Готувати до повного розплавлення.
- В окремій ємності змішати порізані томати, часник і олію. Крупно порізати цибулю, обсмажити до рум'яності. Приправити спеціями.
- Хліб нарізати тонкими шматочками і обсмажити на сковороді-гриль.
- На кожен шматочок викласти порізані шматочки індички, підсмажені овочі, прикрасити зеленню.
Рибне тако
Інгредієнти
- Філе риби – 700 г
- Біле сухе вино – 1/4 ст. л.
- Сік лайма – 2 ст. л.
- Часник – 1 ч. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Лайм – 1 шт.
- Кукурудзяні тортильї – 10 шт.
- Салат айсберг
- Авокадо – 1 шт.
- Сметана – 10 ст. л.
Спосіб приготування
- Обсушити рибу і змішати з білим вином, соком лайма і часником.
- Залишити маринуватися на 10-15 хвилин. Коли риба буде готова, дістати з маринаду, обсушити, посолити і поперчити.
- У великій сковороді на помірно сильному вогні нагріти оливкову олію. Покласти в сковороду рибу шкіркою вниз.
- Смажити 3 хвилини. Розділити рибу на шматочки, скропити соком однієї дольки лайма і перемішати.
- Розкладіть стопками по дві тортильї та наповніть їх рибою, салатом, скибочками авокадо і ложкою сметани.
Смажені дольки авокадо в паніровці (прекрасні до вина)
Інгредієнти
- Авокадо – 4 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Борошно, панірувальні сухарі – по 1 ск.
- Часниковий порошок – 1 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Спеції за смаком
Для соусу
- Йогурт – 5 ст. л.
- Легкий майонез – 2 ст. л.
- Мелений червоний перець – за смаком
- Мед – 1 ч. л.
- Сіль – ¼ ч .л.
- Часниковий порошок – щіпка
Спосіб приготування ⠀
- Розігріти духовку до 200 градусів. Розрізати авокадо навпіл, а потім – кожну половинку приблизно на 4-5 частин.
- В одній ємності злегка збийте яйця, в іншу – насипати борошно, в третю – покласти панірувальні сухарі, змішані зі спеціями.
- Послідовно вмочити кожен шматочок авокадо спочатку в борошно, потім – у яйце і, нарешті, – в панірувальні сухарі. Викласти на деко, вистелений пекарської папером.
- Запікати 15 хвилин до хрусткої скоринки. Подавати із соусом, змішаним з йогурту, майонезу, меду, перцю та солі.
Тут знайдете рецепти для романтичної вечері на 8 Березня.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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