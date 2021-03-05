Закуски на 8 Березня: 5 найнесподіваніших рецептів

Спробуйте приготувати і здивувати гостей

Продовжуємо ділитися рецептами до 8 Березня. Цього разу – оригінальними закусками, які влаштують навіть найвимогливіших. До речі, якщо ви не визначилися з подарунками на 8 Березня, а ваша мама, сестра або подруга доволі вибагливі та заслуговують чогось неординарного, зазірніть у наш календар березневих свят.

Печериці з начинкою з кукурудзяного пюре

Фото: instagram.com/gala_lafer/

Інгредєнти

Королівські печериці – 400 г

Цибуля-шалот – 2 шт.

Оливкова олія – 1-2 ст. л.

Консервована кукурудза – 300 г

Сухий чебрець – 2 ч. л.

Куркума – 1/2 ч. л.

Пармезан – 30 г

Сіль, петрушка – за смаком

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180° С. Гриби промити, викласти на паперову серветку, очистити. Ніжки вийняти з капелюшків, дрібно нарізати. Цибулю нарізати невеликими кубиками. Оливкову олію розігріти на сковороді, обсмажити цибулю та подрібнені ніжки грибів на середньому вогні 2-3 хвилини. Кукурудзу відцідити від рідини й відправити на сковороду до цибулі, перемішати і тушкувати 5 хвилин. Додати сухий чебрець, сіль і куркуму. Подрібнити кукурудзяну суміш у блендері. Капелюшки печериць начинити кукурудзяним пюре, зверху посипати тертим пармезаном. Викласти на деко, застелене пекарським папером і запікати 10 хвилин.

Сирні палички

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Інгредієнти

Листкове бездріжджове тісто – 500 г

Твердий сир – 200 г

Яйце – 2 шт.

Кунжут

Спосіб приготування

Тісто розморозити, розкачати. На один бік викласти тертий на крупній тертці сир, а іншим накрити бік із сиром. Защипнути краї і трохи розкачати. Розрізати на смужки і перекрутити в спіральки. Змастити яйцем і присипати кунжутом. Запікати в розігрітій духовці до 180 градусів близько 20 хвилин.

Брускета з філе індички та овочами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Інгредієнти

Філе індички – 300 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Соку лимона – 20 мл

Перець солодкий – 1 шт.

Оцет бальзамічний – за смаком

Томати – 200 г

Часник – за смаком

Червоний цибуля – на смак

Багет – 300 г

Зелень – за смаком

Спеції – за смаком

Цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування

В окремій ємності збити оливкову олію зі спеціями і соком лимона. Замаринувати філе індички в маринаді і залишити на кілька годин. Сковороду-гриль розігріти і обсмажити індичку. Зверху на філе можна розмістити шматочки сиру. Готувати до повного розплавлення. В окремій ємності змішати порізані томати, часник і олію. Крупно порізати цибулю, обсмажити до рум'яності. Приправити спеціями. Хліб нарізати тонкими шматочками і обсмажити на сковороді-гриль. На кожен шматочок викласти порізані шматочки індички, підсмажені овочі, прикрасити зеленню.

Рибне тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Інгредієнти

Філе риби – 700 г

Біле сухе вино – 1/4 ст. л.

Сік лайма – 2 ст. л.

Часник – 1 ч. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Лайм – 1 шт.

Кукурудзяні тортильї – 10 шт.

Салат айсберг

Авокадо – 1 шт.

Сметана – 10 ст. л.

Спосіб приготування

Обсушити рибу і змішати з білим вином, соком лайма і часником. Залишити маринуватися на 10-15 хвилин. Коли риба буде готова, дістати з маринаду, обсушити, посолити і поперчити. У великій сковороді на помірно сильному вогні нагріти оливкову олію. Покласти в сковороду рибу шкіркою вниз. Смажити 3 хвилини. Розділити рибу на шматочки, скропити соком однієї дольки лайма і перемішати. Розкладіть стопками по дві тортильї та наповніть їх рибою, салатом, скибочками авокадо і ложкою сметани.

Смажені дольки авокадо в паніровці (прекрасні до вина)

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Інгредієнти

Авокадо – 4 шт.

Яйця – 3 шт.

Борошно, панірувальні сухарі – по 1 ск.

Часниковий порошок – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Спеції за смаком

Для соусу

Йогурт – 5 ст. л.

Легкий майонез – 2 ст. л.

Мелений червоний перець – за смаком

Мед – 1 ч. л.

Сіль – ¼ ч .л.

Часниковий порошок – щіпка

Спосіб приготування ⠀

Розігріти духовку до 200 градусів. Розрізати авокадо навпіл, а потім – кожну половинку приблизно на 4-5 частин. В одній ємності злегка збийте яйця, в іншу – насипати борошно, в третю – покласти панірувальні сухарі, змішані зі спеціями. Послідовно вмочити кожен шматочок авокадо спочатку в борошно, потім – у яйце і, нарешті, – в панірувальні сухарі. Викласти на деко, вистелений пекарської папером. Запікати 15 хвилин до хрусткої скоринки. Подавати із соусом, змішаним з йогурту, майонезу, меду, перцю та солі.

Тут знайдете рецепти для романтичної вечері на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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