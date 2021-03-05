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Закуски на 8 Березня: 5 найнесподіваніших рецептів

Сьогодні, 17:00

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Продовжуємо ділитися рецептами до 8 Березня. Цього разу – оригінальними закусками, які влаштують навіть найвимогливіших. До речі, якщо ви не визначилися з подарунками на 8 Березня, а ваша мама, сестра або подруга доволі вибагливі та заслуговують чогось неординарного, зазірніть у наш календар березневих свят.

Печериці з начинкою з кукурудзяного пюре

Фото: instagram.com/gala_lafer/

Інгредєнти

  • Королівські печериці – 400 г
  • Цибуля-шалот – 2 шт.
  • Оливкова олія – 1-2 ст. л.
  • Консервована кукурудза – 300 г
  • Сухий чебрець – 2 ч. л.
  • Куркума – 1/2 ч. л.
  • Пармезан – 30 г
  • Сіль, петрушка – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 180° С. Гриби промити, викласти на паперову серветку, очистити.
  2. Ніжки вийняти з капелюшків, дрібно нарізати. Цибулю нарізати невеликими кубиками.
  3. Оливкову олію розігріти на сковороді, обсмажити цибулю та подрібнені ніжки грибів на середньому вогні 2-3 хвилини.
  4. Кукурудзу відцідити від рідини й відправити на сковороду до цибулі, перемішати і тушкувати 5 хвилин.
  5. Додати сухий чебрець, сіль і куркуму.
  6. Подрібнити кукурудзяну суміш у блендері.
  7. Капелюшки печериць начинити кукурудзяним пюре, зверху посипати тертим пармезаном.
  8. Викласти на деко, застелене пекарським папером і запікати 10 хвилин.

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Сирні палички

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Інгредієнти

  • Листкове бездріжджове тісто – 500 г
  • Твердий сир – 200 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Кунжут

Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити, розкачати.
  2. На один бік викласти тертий на крупній тертці сир, а іншим накрити бік із сиром.
  3. Защипнути краї і трохи розкачати.
  4. Розрізати на смужки і перекрутити в спіральки. Змастити яйцем і присипати кунжутом.
  5. Запікати в розігрітій духовці до 180 градусів близько 20 хвилин.

Брускета з філе індички та овочами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Інгредієнти

  • Філе індички – 300 г
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Соку лимона – 20 мл
  • Перець солодкий – 1 шт.
  • Оцет бальзамічний – за смаком
  • Томати – 200 г
  • Часник – за смаком
  • Червоний цибуля – на смак
  • Багет – 300 г
  • Зелень – за смаком
  • Спеції – за смаком
  • Цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування

  1. В окремій ємності збити оливкову олію зі спеціями і соком лимона. Замаринувати філе індички в маринаді і залишити на кілька годин.
  2. Сковороду-гриль розігріти і обсмажити індичку. Зверху на філе можна розмістити шматочки сиру. Готувати до повного розплавлення.
  3. В окремій ємності змішати порізані томати, часник і олію. Крупно порізати цибулю, обсмажити до рум'яності. Приправити спеціями.
  4. Хліб нарізати тонкими шматочками і обсмажити на сковороді-гриль.
  5. На кожен шматочок викласти порізані шматочки індички, підсмажені овочі, прикрасити зеленню.

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Рибне тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Інгредієнти

  • Філе риби – 700 г
  • Біле сухе вино – 1/4 ст. л.
  • Сік лайма – 2 ст. л.
  • Часник – 1 ч. л.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Лайм – 1 шт.
  • Кукурудзяні тортильї – 10 шт.
  • Салат айсберг
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сметана – 10 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Обсушити рибу і змішати з білим вином, соком лайма і часником.
  2. Залишити маринуватися на 10-15 хвилин. Коли риба буде готова, дістати з маринаду, обсушити, посолити і поперчити.
  3. У великій сковороді на помірно сильному вогні нагріти оливкову олію. Покласти в сковороду рибу шкіркою вниз.
  4. Смажити 3 хвилини. Розділити рибу на шматочки, скропити соком однієї дольки лайма і перемішати.
  5. Розкладіть стопками по дві тортильї та наповніть їх рибою, салатом, скибочками авокадо і ложкою сметани.

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Смажені дольки авокадо в паніровці (прекрасні до вина)

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Інгредієнти

  • Авокадо – 4 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Борошно, панірувальні сухарі – по 1 ск.
  • Часниковий порошок – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Спеції за смаком

Для соусу

  • Йогурт – 5 ст. л.
  • Легкий майонез – 2 ст. л.
  • Мелений червоний перець – за смаком
  • Мед – 1 ч. л.
  • Сіль – ¼ ч .л.
  • Часниковий порошок – щіпка

Спосіб приготування ⠀

  1. Розігріти духовку до 200 градусів. Розрізати авокадо навпіл, а потім – кожну половинку приблизно на 4-5 частин.
  2. В одній ємності злегка збийте яйця, в іншу – насипати борошно, в третю – покласти панірувальні сухарі, змішані зі спеціями.
  3. Послідовно вмочити кожен шматочок авокадо спочатку в борошно, потім – у яйце і, нарешті, – в панірувальні сухарі. Викласти на деко, вистелений пекарської папером.
  4. Запікати 15 хвилин до хрусткої скоринки. Подавати із соусом, змішаним з йогурту, майонезу, меду, перцю та солі.

Тут знайдете рецепти для романтичної вечері на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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