Торты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Эти десерты не заберут у вас много времени

8 Марта – прекрасный повод порадовать себя. А вдруг вы мечтали о каком-то оригинальном подарке и решили его себе сделать? Если трудно определиться с подарком маме или подруге, здесь найдете 5 небанальных идей для этого в нашем мартовском календаре праздников. Ну и беспроигрышный вариант – собственноручно приготовить торт по рецептам из этой подборки.

Торт "Зимняя вишня"

Торт с вишней и шоколадом Фото: Depositphotos

Нежные шоколадные коржи, пропитанные сметанным кремом с добавлением вишен – это очень вкусно. Если у вас нет замороженных ягод, возьмите консервированные в собственном соку.

Ингредиенты:

Для коржа:

Мука – 250 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Кефир – 200 мл

Какао – 70 г

Сливочное масло – 150 г

Сода пищевая – 1 ч. л.

Разрыхлитель для теста – 2 ч. л.

Для крема и украшения:

Вишня (замороженная ) – 2 стакана

Сметана – 400 мл

Сахарная пудра – 150 г

Черный шоколад – 30 г

Способ приготовления:

Смешать муку, какао, соду, разрыхлитель и ванильный сахар. Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и добавить в мучную смесь. Влить кефир и замесить тесто. Форму застелить бумагой и вылить тесто. Выпекать в духовке при 160-170 ºС около часа. Готовность проверить зубочисткой. Готовый корж остудить и разрезать на три части. Для крема хорошо взбить жирную сметану с сахарной пудрой. Вишни разморозить и удалить косточки. Каждый корж смазать кремом и разложить вишни по всей поверхности коржа. Верхний корж и бока торта хорошо смазать кремом. Украсить ягодами и черным шоколадом. Готовый торт охладить перед подачей.

Чизкейк с ягодным желе

Чизкейк с ягодным желе Фото: freepik.com

Этот рецепт чизкейка идеально подойдет для празднования 8 Марта: он необычный, со своей изюминкой, красивый и очень нежный.

Ингредиенты на формы 22 см:

Для основы:

300 г печенья

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г маскарпоне

3 шт. яйцо

250 г сметаны

80 г сахара

20 г ванильного сахара

Для верхнего слоя:

1 пачка вишневого желе

50 г белого шоколада

2 ст. л. жирных сливок

15 г миндальных лепестков

Способ приготовления:

Маскарпоне смешиваем с сахаром, ванильным сахаром и сметаной (не взбиваем). Добавляем слегка взбитые яйца и тщательно перемешиваем. Печенье измельчаем в блендере. Сливочное масло растапливаем, добавляем к печенью и перемешиваем. Распределяем печенье в форме для выпечки, формируем бортики и отправляем в разогретую до 170 ºС духовку на 10 минут. Затем полностью остужаем основу и выкладываем в нее начинку. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 ºС духовку на 60-70 минут. Чизкейк должен стать плотным по краям, но покачиваться в середине при потряхивании. Готовый чизкейк оставляем остывать в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут. Затем вынимаем его из духовки и полностью остужаем. Желе готовим согласно инструкции, только используем немного меньше воды (вместо 400 мл возьмите 300 мл). Даем желе остыть, немного схватиться и аккуратно выливаем его на чизкейк, отправляем в холодильник до полного застывания. Шоколад ломаем на кусочки, кладем в кастрюлю со сливками и на медленном огне растапливаем до однородности, остужаем. Покрываем края чизкейка шоколадом и посыпаем миндальными лепестками.

Совет: в желейный слой можно добавить горсть свежих ягод.

Морковный торт с орехами

Морковный торт Фото: Depositphotos

Морковный торт – один самых популярных десертов во всем мире. Чтобы он получился особенно вкусным, выбирайте сладкую и сочную морковь. Указанное количество ингредиентов рассчитано на торт из двух коржей диаметром 20 см.

Ингредиенты:

Для коржей:

Натертая морковь – 90 г

Яйцо – 3 шт.

Белый сахар – 120 г

Коричневый сахар – 120 г

Растительное масло – 190 г

Грецкие орехи – 150 г

Мука – 210 г

Сода – 4 г

Разрыхлитель – 5 г

Соль – 1–2 г

Молотая корица – 4 г

Молотый мускатный орех – 1–2 г

Цедра 1 апельсина

Апельсиновый сок – 25 мл

Крем-чиз (для двух коржей):

Сливочный сыр – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Сахарная пудра – 180–190 г

Ванильный экстракт или паста – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Почистить морковь и натереть на мелкой терке. Смешать отдельно сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, мускатный орех, корицу, соль и хорошо вместе просеять. Грецкие орехи подсушить на сковородке, после чего мелко нарубить (в пудру измельчать не нужно, чтобы кусочки чувствовались). Добавить орехи к сухим ингредиентам и отставить в сторону. В чашу миксера отправить яйца и сахар, хорошо взбить. Затем тонкой струйкой добавить растительное масло. Когда все хорошо перемешается, добавить апельсиновую цедру, морковь и апельсиновый сок. Ввести сухие ингредиенты и долго не мешать, чтобы масса была пышной. Формы смазать сливочным маслом и разделить тесто на две части. Выпекать при 175 ºС около 30 минут. Пока коржи остывают, сделать крем-чиз. В чашу бросить сливочное масло комнатной температуры и взбить до кремообразного состояния, добавить сливочный сыр, тоже комнатной температуры, и сахарную пудру, немного ванильного экстракта. Взбить все до однородности, но не перебивать. Собрать торт. Покрывать по бокам не обязательно, украсить можно грецким орехом.

Торт с желе и фруктами

Торт с желе Фото: Pixabay

8 Марта – отличный повод порадовать себя чем-нибудь вкусным, например, домашним бисквитным тортом с творожным кремом, апельсиновым желе и фруктами.

Ингредиенты:

Для теста:

3 яйца

2 ч. л. лимонного сока

2.5 ст. л. воды комнатной температуры

3 ст. л. сахара

3/5 стакана муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. какао-порошка

Для начинки:

400 г творога

1/3 стакана сливок

1/2 стакана сахара

15 г желатина

щепотка ванилина

Для желе и украшения:

450 мл апельсинового сока

3-4 ст. л. сахара

25 г желатина

Киви

Консервированные персики

Способ приготовления:

Взбить яичные белки вместе с сахаром и водой до появления пены. Добавить сахар. Продолжая взбивать, добавить желтки. Добавить просеянную с разрыхлителем и какао муку, перемешать. Выложить тесто в разъемную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, выпекать при 180 ºС около 25 минут. Готовый корж остудить. Для начинки залить желатин 0.5 стакана воды. Творог измельчить блендером. Нагреть желатин вместе с сахаром, ванилином и сливками, чтобы желатин растворился. Не кипятить. Немного остудить, соединить с творогом и перемешать. Выложить начинку на корж, разгладить поверхность и поставить в холодильник на час. Приготовить заливку. Залить желатин апельсиновым соком, добавить сахар и нагреть, чтобы желатин растворился. Остудить. Фрукты тонко нарезать и красиво выложить на творог. Залить приготовленным желе и дать застыть.

Торт "Наполеон"

Торт "Наполеон" Фото: Depositphotos

Домашний торт "Наполеон" – один из самых популярных рецептов выпечки. В классическом варианте его готовят из тонких хрустящих коржей, прослоенных ванильным заварным кремом. Мы поделимся упрощенным рецептом торта, который не потребует много времени и сил.

Ингредиенты:

Для коржей:

1 упаковка бездрожжевого слоеного теста

1 желток

Для заварного крема:

250 мл молока

200 мл сливок 33%

1 стручок ванили (или 1/2 ч. л ванильного экстракта)

2 яйца

75 г тростникового сахара

30 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. У вас должно получится два больших пласта. Смажьте их желтком. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте до золотистой корочки, примерно 15 -20 минут. Так же приготовить второй корж. Два больших коржа остудите. Затем вырежьте помощью круглой тарелки диаметром 20 см четыре коржа. Остатки измельчите, но не слишком мелко. Тем временем приготовьте заварной крем. Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне пять минут. В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая. Налейте обратно в кастрюлю и готовьте две минуты, до загустения, не переставая помешивать. Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой. Соберите торт: каждый корж и края смажьте кремом, затем обсыпьте торт измельченными остатками, от коржей. Оставьте в холодильнике на ночь.

Здесь найдете оригинальные рецепты для романтического ужина на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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