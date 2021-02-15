4 вида сыров: какие выбрать, чтобы не набрать лишний вес

Отказаться от сыра невозможно, но необходимо знать, как правильно его есть

Даже представлять себе, что сыр исчезнет из рациона – мозг отказывается. Его мы будем есть всегда. Не зря сыр – один из любимейших продуктов во многих странах. Кто-то предпочитает мягкие сыры – фету или моцареллу, кто обожает короля сыров – пармезан. Есть те, кто испытывает особую любовь к специфическим для многих козьим сырам. А вот как правильно их есть – утром или на ужин, с чем их можно сочетать – и вообще, какие сыры более или менее диетические – рассказала диетолог Наталия Самойленко.

Фото: Наталья Самойленко, диетолог

"На самом деле, главное правило счастливого симбиоза – это дозирование и мера. Не отказывайте себе в удовольствии, но делайте это умеренно и в пользу. Сыр – это отличный источник кальция, жира и белка. Содержит большое количество витаминов А, В12, цинка, фосфора и рибофлавина. Сыр, изготовленный из скота, который на все 100% вскармливается натуральной травой и растительными культурами, имеет наибольшее содержание питательных веществ, омега-3 ЖК и витамина К2. Суточная норма сыров: белые сыры – 100-125 г в день, пармезан – 30 г в день", – отмечает Наталья Самойленко.

Какие сыры выбрать, чтобы не набрать лишний вес?

Фото: freepik.com



Моцарелла

По сравнению с другими представителями сыров, содержит меньше натрия и энергетической ценности. Кроме того, в составе моцареллы есть бактерии с пробиотическими свойствами: Lactobacillus casei и Lactobacillus fermentum, которые могут улучшить работу кишечника, усилить иммунный ответ, помогая бороться с воспалительными процессами.



Фета

Овечье молоко придает сыру острый вкус, козье – мягкий. Обеспечивает организм конъюгированной (связанной) линолевой кислотой (CLA), которую связывают с уменьшением жира в организме и улучшением состава тела.

Гипоаллергенная альтернатива продуктам из коровьего молока. По сравнению с ним, содержит больше среднецепочечных жирных кислот, которые быстро расщепляются и лучше усваиваются организмом, реже запасаясь в форме жира. Кроме того, каприновая кислота в составе обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Козий сыр – источник кальция, фосфора, меди, селена, магния и ниацина (витамин В3).



Пармезан

Минимально лактозосодержащий, поэтому для "сырных" любителей с непереносимостью молочного сахара станет спасителем. Однако! Следите за самочувствием. При неблагоприятных симптомах молочные продукты лучше избегать. Пармезан богатый витаминами и минералами, такими как кальций, витамин А, В6, В12, фосфор, цинк и медь.

Какой сыр можно есть на завтрак и ужин?

Фото: freepic.diller / Freepik

Завтрак

В зависимости от статуса белкового и углеводного обмена, поставленной цели по поводу веса и состояния здоровья выбирайте белый молодой сыр. Без плесени – это очень важно. Ешьте эти сыры с овощами или со сложными углеводами (бобовые, крупы, злаки).

Ужин

Также прекрасным вариантом будут белые сыры с овощами. Правда, если есть диабет 2 типа, то от сыра стоит отказаться.

Кому еще лучше отказаться от сыров

У некоторых людей есть чувствительность к сыру. Он содержит лактозу – молочный сахар, который не каждый организм способен адекватно усвоить. Лактоза вызывает вздутие и боли в желудке. Кроме непереносимости лактозы, у людей может быть аллергия на молочный белок – казеин. И здесь может навредить даже маленький кусок.

Здесь узнаете, кому можно пить молоко и сколько, а кому стоит исключить его из рациона.

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