Рецепт на 8 марта: рыба в сливочно-имбирном соусе от Григория Германа

Как уверяет ведущий, воспроизвести его рецепт очень легко

Кулинарный эксперт и ведущий шоу "Ранок з Україною" Григорий Герман знает, чем удивить вторую половинку – вкусной едой. Ну а если вы пока думаете над тем, что подарить любимой, маме и подруге, в нашем календаре мартовских подарков найдете стильные и модные подарки. Еще можно подарить красивое блюдо – рыбу в сливочно-имбирном соусе. Григорий Герман уверяет, что воспроизвести этот рецепт просто.

Рыба в сливочно-имбирном соусе

Что нужно:

Филе рыбы – 2 шт.

Сливки – 200 мл

Имбирь – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Мед – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зуб.

Спаржевая фасоль – 300 г

Сахар – 1 ч. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Орехи – 2 ст. л.

Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления

Снять цедру с половины лимона, измельчить имбирь, смешать со сливками и куркумой. Рыбу выложить на противень, поперчить и залить сливочным соусом. Сверху присыпать тертым сыром. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течении 10 минут. На сковороде разогреть масло. Измельчить чеснок, натереть имбирь и обжарить. Добавить в ароматное масло орехи, соевый соус, мед и лимонный сок. Перемешать и засыпать спаржевую фасоль. Тщательно перемешать и довести до готовности. В конце добавить немного перца и перемешать. Подавать рыбу со спаржей, украсив помидорами черри или дольками лимона.

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