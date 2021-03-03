Рецепт на 8 марта: рыба в сливочно-имбирном соусе от Григория Германа
Как уверяет ведущий, воспроизвести его рецепт очень легко
Кулинарный эксперт и ведущий шоу "Ранок з Україною" Григорий Герман знает, чем удивить вторую половинку – вкусной едой. Ну а если вы пока думаете над тем, что подарить любимой, маме и подруге, в нашем календаре мартовских подарков найдете стильные и модные подарки. Еще можно подарить красивое блюдо – рыбу в сливочно-имбирном соусе. Григорий Герман уверяет, что воспроизвести этот рецепт просто.
Рыба в сливочно-имбирном соусе
Что нужно:
- Филе рыбы – 2 шт.
- Сливки – 200 мл
- Имбирь – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Мед – 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Спаржевая фасоль – 300 г
- Сахар – 1 ч. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Орехи – 2 ст. л.
- Твердый сыр – 100 г
Способ приготовления
- Снять цедру с половины лимона, измельчить имбирь, смешать со сливками и куркумой. Рыбу выложить на противень, поперчить и залить сливочным соусом. Сверху присыпать тертым сыром. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течении 10 минут.
- На сковороде разогреть масло. Измельчить чеснок, натереть имбирь и обжарить. Добавить в ароматное масло орехи, соевый соус, мед и лимонный сок. Перемешать и засыпать спаржевую фасоль. Тщательно перемешать и довести до готовности. В конце добавить немного перца и перемешать.
- Подавать рыбу со спаржей, украсив помидорами черри или дольками лимона.
Здесь узнаете, как приготовить романтический ужин на 8 Марта.
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