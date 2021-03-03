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Рецепт на 8 марта: рыба в сливочно-имбирном соусе от Григория Германа

Сегодня, 18:20

Как уверяет ведущий, воспроизвести его рецепт очень легко

Кулинарный эксперт и ведущий шоу "Ранок з Україною" Григорий Герман знает, чем удивить вторую половинку – вкусной едой. Ну а если вы пока думаете над тем, что подарить любимой, маме и подруге, в нашем календаре мартовских подарков найдете стильные и модные подарки. Еще можно подарить красивое блюдо – рыбу в сливочно-имбирном соусе. Григорий Герман уверяет, что воспроизвести этот рецепт просто.

Рыба в сливочно-имбирном соусе

Что нужно:

  • Филе рыбы – 2 шт.
  • Сливки – 200 мл
  • Имбирь – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Спаржевая фасоль – 300 г
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Орехи – 2 ст. л.
  • Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления

  1. Снять цедру с половины лимона, измельчить имбирь, смешать со сливками и куркумой. Рыбу выложить на противень, поперчить и залить сливочным соусом. Сверху присыпать тертым сыром. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течении 10 минут.
  2. На сковороде разогреть масло. Измельчить чеснок, натереть имбирь и обжарить. Добавить в ароматное масло орехи, соевый соус, мед и лимонный сок. Перемешать и засыпать спаржевую фасоль. Тщательно перемешать и довести до готовности. В конце добавить немного перца и перемешать.
  3. Подавать рыбу со спаржей, украсив помидорами черри или дольками лимона.

Здесь узнаете, как приготовить романтический ужин на 8 Марта.

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