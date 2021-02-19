Шницель в оригинальном кляре: рецепт от Григория Германа

Сыр и грибы подчеркивают вкус мяса

Лучше сочной поджаренной свиной отбивной может быть только отбивная, приготовленная в невероятном кляре – уверяет кулинар и телеведущий Григорий Герман. В авторской рубрике "Вкусное утро" программы "Ранок з Україною" он поделился рецептом этого блюда. А вот вкусным дополнением к шницелю вполне может стать картофельный рулет с овощами.

"Что может быть проще и привычнее, чем отбивные в панировке, жареные на растительном масле? Лично я их запах очень часто чувствую от соседей. Однако я знаю, как разнообразить это блюдо, чтобы оно заиграло новыми красками. Для этого лишь следует приготовить оригинальную панировку, запоминайте рецепт и наслаждайтесь", – поделился Григорий Герман.

Шницель в сырно-грибном кляре

Ингредиенты

Свиной биток – 700 г

Сыр твердый – 500 г

Шампиньоны – 700 г

Мука – 300 г

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 50 г

Сухари панировочные – 150 г

Соль и перец

Способ приготовления

Нарезать свиной биток, завернуть куски пищевой пленкой и отбить. Посолить и поперчить мясо. Поставить на огонь сковороду с добавлением масла. Тем временем промыть и просушить грибы, натереть их на терке. Так же натереть сыр. Смешать грибы и сыр с панировочными сухарями. В отдельной миске взбить яйца с добавлением сливочного масла. Отбивные обвалять в муке, обмакнуть в яйцо, и так 2 раза. Далее погрузить отбивную в панировку и отправить жариться на разогретой сковороде. Когда шницели уже почти готовы, добавить прямо в растительное масло немного сливочного масла, перевернуть мясо. Чтобы мясо не было слишком жирным, нужно выложить отбивные на бумажные полотенца. Подавать с салатом и гарниром.

Здесь узнаете, как правильно и вкусно жарить мясо по советам шеф-повара.

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