Шницель в оригинальном кляре: рецепт от Григория Германа
Сыр и грибы подчеркивают вкус мяса
Лучше сочной поджаренной свиной отбивной может быть только отбивная, приготовленная в невероятном кляре – уверяет кулинар и телеведущий Григорий Герман. В авторской рубрике "Вкусное утро" программы "Ранок з Україною" он поделился рецептом этого блюда. А вот вкусным дополнением к шницелю вполне может стать картофельный рулет с овощами.
"Что может быть проще и привычнее, чем отбивные в панировке, жареные на растительном масле? Лично я их запах очень часто чувствую от соседей. Однако я знаю, как разнообразить это блюдо, чтобы оно заиграло новыми красками. Для этого лишь следует приготовить оригинальную панировку, запоминайте рецепт и наслаждайтесь", – поделился Григорий Герман.
Ингредиенты
- Свиной биток – 700 г
- Сыр твердый – 500 г
- Шампиньоны – 700 г
- Мука – 300 г
- Яйцо – 2 шт.
- Масло сливочное – 50 г
- Сухари панировочные – 150 г
- Соль и перец
Способ приготовления
- Нарезать свиной биток, завернуть куски пищевой пленкой и отбить. Посолить и поперчить мясо.
- Поставить на огонь сковороду с добавлением масла. Тем временем промыть и просушить грибы, натереть их на терке. Так же натереть сыр. Смешать грибы и сыр с панировочными сухарями.
- В отдельной миске взбить яйца с добавлением сливочного масла.
- Отбивные обвалять в муке, обмакнуть в яйцо, и так 2 раза.
- Далее погрузить отбивную в панировку и отправить жариться на разогретой сковороде.
- Когда шницели уже почти готовы, добавить прямо в растительное масло немного сливочного масла, перевернуть мясо.
- Чтобы мясо не было слишком жирным, нужно выложить отбивные на бумажные полотенца. Подавать с салатом и гарниром.
Здесь узнаете, как правильно и вкусно жарить мясо по советам шеф-повара.
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