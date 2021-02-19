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Шницель в оригинальном кляре: рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:15

Сыр и грибы подчеркивают вкус мяса

Лучше сочной поджаренной свиной отбивной может быть только отбивная, приготовленная в невероятном кляре – уверяет кулинар и телеведущий Григорий Герман. В авторской рубрике "Вкусное утро" программы "Ранок з Україною" он поделился рецептом этого блюда. А вот вкусным дополнением к шницелю вполне может стать картофельный рулет с овощами.

"Что может быть проще и привычнее, чем отбивные в панировке, жареные на растительном масле? Лично я их запах очень часто чувствую от соседей. Однако я знаю, как разнообразить это блюдо, чтобы оно заиграло новыми красками. Для этого лишь следует приготовить оригинальную панировку, запоминайте рецепт и наслаждайтесь", – поделился Григорий Герман.

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Шницель в сырно-грибном кляре

Ингредиенты

  • Свиной биток – 700 г
  • Сыр твердый – 500 г
  • Шампиньоны – 700 г
  • Мука – 300 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 50 г
  • Сухари панировочные – 150 г
  • Соль и перец

Способ приготовления

  1. Нарезать свиной биток, завернуть куски пищевой пленкой и отбить. Посолить и поперчить мясо.
  2. Поставить на огонь сковороду с добавлением масла. Тем временем промыть и просушить грибы, натереть их на терке. Так же натереть сыр. Смешать грибы и сыр с панировочными сухарями.
  3. В отдельной миске взбить яйца с добавлением сливочного масла.
  4. Отбивные обвалять в муке, обмакнуть в яйцо, и так 2 раза.
  5. Далее погрузить отбивную в панировку и отправить жариться на разогретой сковороде.
  6. Когда шницели уже почти готовы, добавить прямо в растительное масло немного сливочного масла, перевернуть мясо.
  7. Чтобы мясо не было слишком жирным, нужно выложить отбивные на бумажные полотенца. Подавать с салатом и гарниром.

Здесь узнаете, как правильно и вкусно жарить мясо по советам шеф-повара.

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