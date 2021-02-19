Шніцель в оригінальному клярі: рецепт від Григорія Германа
Сир і гриби підкреслюють смак м'яса
Краще за соковиту і підсмажену свинячу відбивну може бути тільки відбивна, приготована в неймовірному клярі – запевняє кулінар і телеведучий Григорій Герман. В авторській рубриці "Смачний ранок" програми "Ранок з Україною" він поділився рецептом цієї страви. А от смачним доповненням до шніцеля цілком може стати картопляний рулет з овочами.
"Що може бути простіше та звичніше за відбивні в паніровці, смажених на олії? Особисто я їхный запах дуже часто відчуваю від сусідів. Однак я знаю, як урізноманітнити цю страву, щоб вона заграла новими барвами. Для цього треба лише приготувати оригінальну паніровку , запам'ятовуйте рецепт і насолоджуйтеся", – поділився Григорій Герман.
Інгредієнти
- Свинячий биток – 700 г
- Сир твердий – 500 г
- Печериці – 700 г
- Борошно – 300 г
- Яйце – 2 шт.
- Масло вершкове – 50 г
- Сухарі панірувальні – 150 г
- Сіль і перець
Спосіб приготування
- Нарізати свинячий биток, загорнути шматки харчовою плівкою і відбити. Посолити і поперчити м'ясо.
- Поставити на вогонь сковороду з додаванням олії. Тим часом промити і просушити гриби, натерти їх на тертці. Так само натерти сир. Змішати гриби і сир з панірувальними сухарями.
- В окремій мисці збити яйця з додаванням вершкового масла.
- Відбивні обваляти в борошні, вмочити в яйце, і так двічі.
- Далі занурити відбивну в паніровку та відправити смажитися на розігрітій сковороді.
- Коли шніцелі вже майже готові, додати прямо в олію трохи вершкового масла, перевернути м'ясо.
- Щоб м'ясо не було занадто жирним, треба викласти відбивні на паперові рушники. Подавати із салатом і гарніром.
Тут дізнаєтеся, як правильно і смачно смажити м'ясо за порадами шеф-кухаря.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше