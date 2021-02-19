Шніцель в оригінальному клярі: рецепт від Григорія Германа

Сир і гриби підкреслюють смак м'яса

Краще за соковиту і підсмажену свинячу відбивну може бути тільки відбивна, приготована в неймовірному клярі – запевняє кулінар і телеведучий Григорій Герман. В авторській рубриці "Смачний ранок" програми "Ранок з Україною" він поділився рецептом цієї страви. А от смачним доповненням до шніцеля цілком може стати картопляний рулет з овочами.

"Що може бути простіше та звичніше за відбивні в паніровці, смажених на олії? Особисто я їхный запах дуже часто відчуваю від сусідів. Однак я знаю, як урізноманітнити цю страву, щоб вона заграла новими барвами. Для цього треба лише приготувати оригінальну паніровку , запам'ятовуйте рецепт і насолоджуйтеся", – поділився Григорій Герман.

Шніцель у сирно-грибному клярі

Інгредієнти

Свинячий биток – 700 г

Сир твердий – 500 г

Печериці – 700 г

Борошно – 300 г

Яйце – 2 шт.

Масло вершкове – 50 г

Сухарі панірувальні – 150 г

Сіль і перець

Спосіб приготування

Нарізати свинячий биток, загорнути шматки харчовою плівкою і відбити. Посолити і поперчити м'ясо. Поставити на вогонь сковороду з додаванням олії. Тим часом промити і просушити гриби, натерти їх на тертці. Так само натерти сир. Змішати гриби і сир з панірувальними сухарями. В окремій мисці збити яйця з додаванням вершкового масла. Відбивні обваляти в борошні, вмочити в яйце, і так двічі. Далі занурити відбивну в паніровку та відправити смажитися на розігрітій сковороді. Коли шніцелі вже майже готові, додати прямо в олію трохи вершкового масла, перевернути м'ясо. Щоб м'ясо не було занадто жирним, треба викласти відбивні на паперові рушники. Подавати із салатом і гарніром.

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