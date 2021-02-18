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Котлета по-киевски: как изменился хит советских ресторанов

Сегодня, 14:36

Приготовить ее несложно, как может показаться на первый взгляд

Котлета по-киевски. С ней ассоциируется украинская современная кухня, ей даже установлен памятник, пусть и маленький, о ней знают за границей. Состав – куриное филе, скрученное в рулет и покрытое несколькими слоями панировочных сухарей. Индивидуальность – сливочное масло внутри, которое при разрезании льется на тарелку ручьем. Именно поэтому ее называют королевой котлет, среди традиционных, всеми нами любимых.

Как родилась котлета по-киевски и почему хиту советских ресторанов и скромных столовых удается держаться на плаву теперь? Ответы есть, как, впрочем, и факт: приготовить котлету по-киевски возможно. Дома и без особых усилий. Рецепт подскажем ниже.

Рожденная в Петербурге, доведенная до совершенства в Киеве

Котлета по-киевски
Котлета по-киевски
Фото: Depositphotos

И да, котлета по-киевски имеет французские корни. Дело в том, что в дореволюционные времена было престижным "выписывать" из Франции поваров. Именно одним из них – Николя Аппертом – был привезен в Петербург рецепт "котлет де-воляй", то есть котлет из птицы. Внутри них были специи и зелень в большом количестве, куриный желток или просто какой-либо соус. Или вообще без ничего – просто рубленое в фарш мясо птицы.

Забыться, чтобы возродиться

Именно через это пришлось пройти котлете по-киевски, чтобы спустя больше полувека очутиться в центре Крещатика. Очутиться на столах ресторана, в тарелках украинской делегации, которая вернулась из Парижа. Праздновали подписание мирных договоров.

Котлета в папильотке

Фото: instagram.com/artyunyanroman/

Это бумажное украшение стало главной отличительной особенностью котлеты по-киевски уже в 60-х годах. В мясо вставлялась куриная косточка, на нее надевалась папильотка. Для удобства и для красоты, конечно. Со временем киевская котлета стала подаваться не только в дорогих ресторанах, но и в простых столовых. Пусть без папильоток, но с традиционным маслом внутри.

Рецепт традиционной котлеты по-киевски

Фото: instagram.com/ar_foodblog/

Ингредиенты

  • Куриная грудка – 2 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Зелень – 30 г
  • Панировочные сухари – 60 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука пшеничная – 2 ст. л.
  • Растительное масло – 400 мл
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное филе разделить на большое и малое филе, большое филе распластать на две части, каждую часть хорошо отбить до тонкого состояния.
  2. Сливочное масло размягчить, зелень петрушки и укропа мелко нарезать и перемешать с маслом, добавить соль. Выложить, сформировать "колбаску", завернуть и убрать в морозилку для застывания.
  3. Яйца взбить. Достать масло из морозилки.
  4. Достать из морозилки масло, завернуть в мясо, чтобы масло было полностью спрятано.
  5. Хорошо обвалять котлеты в муке, опустить во взбитые яйца, чтобы швы за счет яиц и муки хорошо склеились.
  6. Обсыпать котлеты панировочными сухарями со всех сторон.
  7. В большом количестве растительного масла жарить котлеты минуты 2-3 до золотистого цвета.
  8. Затем отправить в духовку еще на 10-15 минут чтобы котлета приготовилась изнутри.

Здесь узнаете, как вкусно и правильно пожарить мясо по советам шеф-повара.

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