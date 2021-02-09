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Домашняя пицца: 5 начинок как в пиццерии

Сегодня, 13:51

Вкусные рецепты начинок плюс бонус – пицца в форме сердца ко Дню святого Валентина

Около 80% людей по всей планете, не раздумывая, называют пиццу своим любимым блюдом. Почему? Потому что у каждого из нас есть выбор – какую именно пиццу съесть. Кто-то любит классическую "Маргариту", кому-то хочется всегда "Четыре сыра", а кто-то обожает своеобразный вкус "Гавайской". Если вы думали, что за вкусной пиццей нужно обязательно идти в пиццерию, то это не так. Традиционные начинки можно приготовить и дома. Они, кстати, могут быть ничем не хуже и даже наоборот. В подборке рецептов есть бонус – рецепт начинки для пиццы-валентинки – прекрасный вариант для тех, кто планирует провести 14 февраля по-особенному.

Пицца "Маргарита" (королева среди пицц)

Фото: instagram.com/anna_shuster8/

Ингредиенты (по вкусу)

  • Сыр моцарелла
  • Сыр твёрдый
  • Красные или розовые томаты
  • Оливковое масло
  • Базилик (свежий)
  • Соль, перец

Соус "Наполи"

  • Лук репчатый
  • Стебель сельдерея
  • Чеснок
  • Масло подсолнечное – 2 ст. л
  • Томатная паста – 3 ст. л
  • Соль
  • Уксус бальзамический – 1 ч. л
  • Орегано сушеный

Способ приготовления

  1. Лук, чеснок, сельдерей нарезать и обжарить в глубокой сковороде с маслом. Добавить томатную пасту, немного воды, протушить 15 минут. Взбить блендером.
  2. Добавить по вкусу бальзамический уксус, соль, немного сахара.
  3. На основу выложить соус и распределить по пицце, не доводя 2 см до края.
  4. Затем выложить тертый сыр и нарезанные помидоры. Сверху – моцареллу
  5. Готовую пиццу смазать оливковым маслом, украсить базиликом.

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Пицца с запеченной курицей и грибами

Фото: instagram.com/berrycakess77/

Ингредиенты

  • Соус блю чиз, майонез с оливками, средиземноморский соус – по 1 ст. л
  • Запеченное куриное филе – 150 г
  • Помидоры черри – 8 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Моцарелла круглая – 8 шт.
  • Шампиньоны – 8 шт.
  • Сыр бри – 30 г
  • Базилик

Способ приготовления

  1. Черри и моцареллу нарезать пополам. Бри и болгарский перец – полосками. Для соуса смешать все ингредиенты.
  2. Смазать соусом основу, выложить курицу, помидоры, перец, порезанные шампиньоны, сверху – сыр.
  3. Готовую пиццу украсить базиликом.

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Пицца с ветчиной и сыром

Фото: instagram.com/kleo_mznak/

Ингредиенты

  • Ветчина – 100 г
  • Сыр – 100 г
  • Оливки черные без косточек – 140 г
  • Томатный соус -5 ст. л
  • Растительное масло – 1 ч. л
  • Итальянские сухие травы

Способ приготовления

  1. Смазать основу томатной пастой и посыпать сухими итальянскими травами.
  2. Выложить тертый сыр, нарезанную ветчину и оливки. Сверху посыпать сыром.
  3. Выпекать до готовности.

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Пепперони (салями) и сыр

Фото: instagram.com/fatkulina_irina_b/

Ингредиенты

  • Сыр – 100 г
  • Салями – 80 г
  • Кетчуп – 1 ст. л
  • Итальянские травы – 1 ч. л
  • Помидоры черри – 5 шт.
  • Базилик

Способ приготовления

  1. Сыр нарезать на небольшие кусочки или натереть на крупной терке. Солями нарезать на кружочки. Томаты – пополам.
  2. Смазать кетчупом и присыпать смесью сушеных трав и сыром.
  3. Затем выложить солями, черри и снова присыпать сыром.
  4. Украсить базиликом.

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Пицца-валентинка

Фото: instagram.com/lunch_and_dessert/

Ингредиенты для начинки (по вкусу)

  • Лук
  • Чеснок
  • Томатная паста
  • Лавровый лист
  • Базилик
  • Сахар
  • Черный молотый перец

Начинка

  • Куриное филе
  • Специи для курицы
  • Твердый сыр
  • Шпинат
  • Моцарелла
  • Красный перец

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать лук, чеснок и пару минут обжарить на сковороде. Добавить томатную пасту и немного воды, до приобретения консистенции кетчупа.
  2. Положить в соус лавровый лист, базилик, черный перец, сахар. Перемешать.
  3. Нарезать маленькими кубиками куриное филе, красный перец, моцареллу. Натереть сыр.
  4. Обжарить куриное филе на сковороде в оливковом масле с любимыми специями.
  5. Раскатать тесто в форме сердца. Лучше, если у вас есть разъемная форма в виде сердца.
  6. Смазать основу соусом, выложить курицу, тертый сыр, моцареллу. Готовую пиццу украсить шпинатом.

Здесь узнаете, как правильно есть пиццу по этикету.

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