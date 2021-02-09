Домашняя пицца: 5 начинок как в пиццерии
Вкусные рецепты начинок плюс бонус – пицца в форме сердца ко Дню святого Валентина
Около 80% людей по всей планете, не раздумывая, называют пиццу своим любимым блюдом. Почему? Потому что у каждого из нас есть выбор – какую именно пиццу съесть. Кто-то любит классическую "Маргариту", кому-то хочется всегда "Четыре сыра", а кто-то обожает своеобразный вкус "Гавайской". Если вы думали, что за вкусной пиццей нужно обязательно идти в пиццерию, то это не так. Традиционные начинки можно приготовить и дома. Они, кстати, могут быть ничем не хуже и даже наоборот. В подборке рецептов есть бонус – рецепт начинки для пиццы-валентинки – прекрасный вариант для тех, кто планирует провести 14 февраля по-особенному.
Пицца "Маргарита" (королева среди пицц)
Ингредиенты (по вкусу)
- Сыр моцарелла
- Сыр твёрдый
- Красные или розовые томаты
- Оливковое масло
- Базилик (свежий)
- Соль, перец
Соус "Наполи"
- Лук репчатый
- Стебель сельдерея
- Чеснок
- Масло подсолнечное – 2 ст. л
- Томатная паста – 3 ст. л
- Соль
- Уксус бальзамический – 1 ч. л
- Орегано сушеный
Способ приготовления
- Лук, чеснок, сельдерей нарезать и обжарить в глубокой сковороде с маслом. Добавить томатную пасту, немного воды, протушить 15 минут. Взбить блендером.
- Добавить по вкусу бальзамический уксус, соль, немного сахара.
- На основу выложить соус и распределить по пицце, не доводя 2 см до края.
- Затем выложить тертый сыр и нарезанные помидоры. Сверху – моцареллу
- Готовую пиццу смазать оливковым маслом, украсить базиликом.
Пицца с запеченной курицей и грибами
Ингредиенты
- Соус блю чиз, майонез с оливками, средиземноморский соус – по 1 ст. л
- Запеченное куриное филе – 150 г
- Помидоры черри – 8 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Моцарелла круглая – 8 шт.
- Шампиньоны – 8 шт.
- Сыр бри – 30 г
- Базилик
Способ приготовления
- Черри и моцареллу нарезать пополам. Бри и болгарский перец – полосками. Для соуса смешать все ингредиенты.
- Смазать соусом основу, выложить курицу, помидоры, перец, порезанные шампиньоны, сверху – сыр.
- Готовую пиццу украсить базиликом.
Читайте также:Пампушки: 5 вкусных рецептов и секреты приготовления
Пицца с ветчиной и сыром
Ингредиенты
- Ветчина – 100 г
- Сыр – 100 г
- Оливки черные без косточек – 140 г
- Томатный соус -5 ст. л
- Растительное масло – 1 ч. л
- Итальянские сухие травы
Способ приготовления
- Смазать основу томатной пастой и посыпать сухими итальянскими травами.
- Выложить тертый сыр, нарезанную ветчину и оливки. Сверху посыпать сыром.
- Выпекать до готовности.
Пепперони (салями) и сыр
Ингредиенты
- Сыр – 100 г
- Салями – 80 г
- Кетчуп – 1 ст. л
- Итальянские травы – 1 ч. л
- Помидоры черри – 5 шт.
- Базилик
Способ приготовления
- Сыр нарезать на небольшие кусочки или натереть на крупной терке. Солями нарезать на кружочки. Томаты – пополам.
- Смазать кетчупом и присыпать смесью сушеных трав и сыром.
- Затем выложить солями, черри и снова присыпать сыром.
- Украсить базиликом.
Читайте также:5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото
Пицца-валентинка
Ингредиенты для начинки (по вкусу)
- Лук
- Чеснок
- Томатная паста
- Лавровый лист
- Базилик
- Сахар
- Черный молотый перец
Начинка
- Куриное филе
- Специи для курицы
- Твердый сыр
- Шпинат
- Моцарелла
- Красный перец
Способ приготовления
- Мелко нарезать лук, чеснок и пару минут обжарить на сковороде. Добавить томатную пасту и немного воды, до приобретения консистенции кетчупа.
- Положить в соус лавровый лист, базилик, черный перец, сахар. Перемешать.
- Нарезать маленькими кубиками куриное филе, красный перец, моцареллу. Натереть сыр.
- Обжарить куриное филе на сковороде в оливковом масле с любимыми специями.
- Раскатать тесто в форме сердца. Лучше, если у вас есть разъемная форма в виде сердца.
- Смазать основу соусом, выложить курицу, тертый сыр, моцареллу. Готовую пиццу украсить шпинатом.
Здесь узнаете, как правильно есть пиццу по этикету.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное