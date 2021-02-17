Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Картофельный рулет с овощами всего за полчаса – рецепт от Григория Германа

Сегодня, 14:53

Приготовьте гарнир к мясу или рыбе

Рулеты – это всегда нарядная еда. Может быть представлено как отдельное полноценное блюдо, а может дополнять другое. Например, картофельный рулет с овощами. Осталось пюре со вчерашнего ужина – найдите ему оригинальное и вкусное применение. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал, как приготовить это красочное блюдо всего за полчаса.

Картофельный рулет по рецепту Григория Германа

Фото: картофельный рулет с овощами

Ингредиенты

  • Картофельное пюре – 700 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Капуста – 200 г
  • Зеленый горошек – 200 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Зелень, кунжут черный, соль, перец и мускатный орех

Способ приготовления

  1. Сначала нужно очистить и измельчить лук, отправить его жариться на сковородке. Тем временем почистить и измельчить морковь. Когда лук станет прозрачным, добавить к нему морковь.
  2. Нашинковать капусту и отправить готовиться к овощам, туда же высыпать горошек. Посолить, поперчить и добавить щепотку мускатного ореха. Приготовленные овощи пересыпать в отдельную миску и дать остыть.
  3. Отделить желток от белка. Влить белок в пюре и перемешать. Нарезать сыр ломтиками. Зелень измельчить и смешать с готовыми овощами.
  4. Чтобы сформировать рулет, надо взять пищевую пленку, разложить ее на поверхности стола, выложить слой картофеля, дальше равномерно распределить овощи, а внутрь выложить сыр. Завернуть рулет.
  5. Осторожно подложить под рулет пергаментную бумагу, а потом перенести блюдо на противень.
  6. Выровнять рулет, смазать его желтком и посыпать кунжутом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 5-7 минут.

Здесь найдете рецепт пряного куриного рулета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
3 вкусных рецепта из цветной капусты: крем-суп, котлеты и хрустящий кляр 5 известных вкусных супов из 5 разных стран Краткая история картофеля: как "чертово яблоко" превратилось в изысканный гратен
рецепт рулет Григорий Герман
Реклама

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Вчера, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 10:01Актуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

15 февраляЗвездно

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

15 февраляЗвездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

15 февраляФаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

15 февраляВкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

15 февраляEvents

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

15 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
У родині Аліни Гросу сталося горе
У родині Аліни Гросу сталося горе
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять