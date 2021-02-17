Картофельный рулет с овощами всего за полчаса – рецепт от Григория Германа
Приготовьте гарнир к мясу или рыбе
Рулеты – это всегда нарядная еда. Может быть представлено как отдельное полноценное блюдо, а может дополнять другое. Например, картофельный рулет с овощами. Осталось пюре со вчерашнего ужина – найдите ему оригинальное и вкусное применение. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал, как приготовить это красочное блюдо всего за полчаса.
Ингредиенты
- Картофельное пюре – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Капуста – 200 г
- Зеленый горошек – 200 г
- Сыр твердый – 200 г
- Зелень, кунжут черный, соль, перец и мускатный орех
Способ приготовления
- Сначала нужно очистить и измельчить лук, отправить его жариться на сковородке. Тем временем почистить и измельчить морковь. Когда лук станет прозрачным, добавить к нему морковь.
- Нашинковать капусту и отправить готовиться к овощам, туда же высыпать горошек. Посолить, поперчить и добавить щепотку мускатного ореха. Приготовленные овощи пересыпать в отдельную миску и дать остыть.
- Отделить желток от белка. Влить белок в пюре и перемешать. Нарезать сыр ломтиками. Зелень измельчить и смешать с готовыми овощами.
- Чтобы сформировать рулет, надо взять пищевую пленку, разложить ее на поверхности стола, выложить слой картофеля, дальше равномерно распределить овощи, а внутрь выложить сыр. Завернуть рулет.
- Осторожно подложить под рулет пергаментную бумагу, а потом перенести блюдо на противень.
- Выровнять рулет, смазать его желтком и посыпать кунжутом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 5-7 минут.
Здесь найдете рецепт пряного куриного рулета.
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