Картофельный рулет с овощами всего за полчаса – рецепт от Григория Германа

Приготовьте гарнир к мясу или рыбе

Рулеты – это всегда нарядная еда. Может быть представлено как отдельное полноценное блюдо, а может дополнять другое. Например, картофельный рулет с овощами. Осталось пюре со вчерашнего ужина – найдите ему оригинальное и вкусное применение. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал, как приготовить это красочное блюдо всего за полчаса.

Картофельный рулет по рецепту Григория Германа

Фото: картофельный рулет с овощами

Ингредиенты

Картофельное пюре – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Капуста – 200 г

Зеленый горошек – 200 г

Сыр твердый – 200 г

Зелень, кунжут черный, соль, перец и мускатный орех

Способ приготовления

Сначала нужно очистить и измельчить лук, отправить его жариться на сковородке. Тем временем почистить и измельчить морковь. Когда лук станет прозрачным, добавить к нему морковь. Нашинковать капусту и отправить готовиться к овощам, туда же высыпать горошек. Посолить, поперчить и добавить щепотку мускатного ореха. Приготовленные овощи пересыпать в отдельную миску и дать остыть. Отделить желток от белка. Влить белок в пюре и перемешать. Нарезать сыр ломтиками. Зелень измельчить и смешать с готовыми овощами. Чтобы сформировать рулет, надо взять пищевую пленку, разложить ее на поверхности стола, выложить слой картофеля, дальше равномерно распределить овощи, а внутрь выложить сыр. Завернуть рулет. Осторожно подложить под рулет пергаментную бумагу, а потом перенести блюдо на противень. Выровнять рулет, смазать его желтком и посыпать кунжутом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 5-7 минут.

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