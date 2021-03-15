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Печенье "Бананчики" – рецепт хрустящего десерта от Лизы Глинской

Сегодня, 17:54

Внутри – нежнейшая начинка, которая очень понравится детям

Если вы ищете рецепт хрустящего печенья с фруктовой начинкой, которое очень понравилось бы детям, то приготовьте "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской. Приготовление десерта не заберет у вас много времени, а ваши домашние оценят его по достоинству. И даже очень может быть, что это печенье станет в один ряд с вашей любимой домашней выпечкой.

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Печенье "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской

Для теста

  • 100 г – сливочного масла (размягченного, 82%)
  • 100 г – сметаны (4 ст. л., 10-15%)
  • 200 г – муки (1,25 стакана объемом 250 мл)
  • 20 г – сахарной пудры (1 ст. л.)
  • 6 г – разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
  • Ванильный сахар (по желанию)

Приготовим тесто

  1. Сливочное масло и сметану взбить до пышной массы. Добавить сахарную пудру, взбить.
  2. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к основной массе, перемешать.
  3. Сформировать из теста цилиндр, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 1 час.

Для банановой начинки

  • 2 шт. – банана
  • 20 г – сахара (1 ст. л.)
  • 10 г – сливочного масла

Приготовим банановую начинку

  1. Бананы почистить и нарезать кубиками.
  2. Добавить сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешать и на среднем огне подержать 3-4 минуты. Дать остыть.

Приготовим печенье

  1. Нарезать тесто брусками толщиной 1 см.
  2. Раскатать овалы, выложить начинку, залепить края и сформировать банан.
  3. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией 20-25 минут.
  4. Печенье посыпать сахарной пудрой.

Здесь найдете 3 рецепта выпечки к Великому посту.

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