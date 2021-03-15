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Печиво "Бананчик" – рецепт хрусткого десерту від Лізи Глінської

Сьогодні, 17:54

Усередині – ніжна начинка, яка дуже сподобається дітям

Якщо ви шукаєте рецепт хрусткого печива з фруктовою начинкою, яке дуже сподобалося б дітям, то приготуйте "Бананчик" за рецептом Лізи Глинської. Приготування десерту не забере у вас багато часу, а ваші домашні гідно його оцінять. І навіть дуже може бути, що це печиво стане в один ряд з вашою улюбленою домашньою випічкою.

Перебуваєте в пошуках цікавих подарунків – знайдіть варіанти в нашому березневому календарі свят.

Печиво "Бананчик" за рецептом Лізи Глінської

Для тіста

  • 100 г – вершкового масла (розм'якшеного, 82%)
  • 100 г – сметани (4 ст. л., 10-15%)
  • 200 г – борошна (1,25 склянки об'ємом 250 мл)
  • 20 г – цукрової пудри (1 ст. л.)
  • 6 г – розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
  • Ванільний цукор (за бажанням)

Приготуємо тісто

  1. Вершкове масло і сметану збити до пишної маси. Додати цукрову пудру, збити.
  2. Змішати борошно з розпушувачем, додати до основної маси, перемішати.
  3. Сформувати з тіста циліндр, загорнути в харчову плівку, покласти в холодильник на 1 годину.

Для бананової начинки

  • 2 шт. – банана
  • 20 г – цукру (1 ст. л.)
  • 10 г – вершкового масла

Приготуємо бананову начинку

  1. Банани почистити і нарізати кубиками.
  2. Додати вершкове масло, цукор і запарені родзинки. Перемішати і на середньому вогні потримати 3-4 хвилини. Дати охолонути.

Приготуємо печиво

  1. Нарізати тісто брусками завтовшки 1,5 см.
  2. Розкачати овали, викласти начинку, заліпити краї і сформувати банан.
  3. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією 20-25 хвилин.
  4. Печиво посипати цукровою пудрою.

Тут знайдете 3 рецепти випічки до Великого посту.

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