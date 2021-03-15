Печиво "Бананчик" – рецепт хрусткого десерту від Лізи Глінської

Усередині – ніжна начинка, яка дуже сподобається дітям

Якщо ви шукаєте рецепт хрусткого печива з фруктовою начинкою, яке дуже сподобалося б дітям, то приготуйте "Бананчик" за рецептом Лізи Глинської. Приготування десерту не забере у вас багато часу, а ваші домашні гідно його оцінять. І навіть дуже може бути, що це печиво стане в один ряд з вашою улюбленою домашньою випічкою.

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Печиво "Бананчик" за рецептом Лізи Глінської

Для тіста

100 г – вершкового масла (розм'якшеного, 82%)

100 г – сметани (4 ст. л., 10-15%)

200 г – борошна (1,25 склянки об'ємом 250 мл)

20 г – цукрової пудри (1 ст. л.)

6 г – розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

Ванільний цукор (за бажанням)

Приготуємо тісто

Вершкове масло і сметану збити до пишної маси. Додати цукрову пудру, збити. Змішати борошно з розпушувачем, додати до основної маси, перемішати. Сформувати з тіста циліндр, загорнути в харчову плівку, покласти в холодильник на 1 годину.

Для бананової начинки

2 шт. – банана

20 г – цукру (1 ст. л.)

10 г – вершкового масла

Приготуємо бананову начинку

Банани почистити і нарізати кубиками. Додати вершкове масло, цукор і запарені родзинки. Перемішати і на середньому вогні потримати 3-4 хвилини. Дати охолонути.

Приготуємо печиво

Нарізати тісто брусками завтовшки 1,5 см. Розкачати овали, викласти начинку, заліпити краї і сформувати банан. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією 20-25 хвилин. Печиво посипати цукровою пудрою.

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