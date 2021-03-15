Печиво "Бананчик" – рецепт хрусткого десерту від Лізи Глінської
Усередині – ніжна начинка, яка дуже сподобається дітям
Якщо ви шукаєте рецепт хрусткого печива з фруктовою начинкою, яке дуже сподобалося б дітям, то приготуйте "Бананчик" за рецептом Лізи Глинської. Приготування десерту не забере у вас багато часу, а ваші домашні гідно його оцінять. І навіть дуже може бути, що це печиво стане в один ряд з вашою улюбленою домашньою випічкою.
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Печиво "Бананчик" за рецептом Лізи Глінської
Для тіста
- 100 г – вершкового масла (розм'якшеного, 82%)
- 100 г – сметани (4 ст. л., 10-15%)
- 200 г – борошна (1,25 склянки об'ємом 250 мл)
- 20 г – цукрової пудри (1 ст. л.)
- 6 г – розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
- Ванільний цукор (за бажанням)
Приготуємо тісто
- Вершкове масло і сметану збити до пишної маси. Додати цукрову пудру, збити.
- Змішати борошно з розпушувачем, додати до основної маси, перемішати.
- Сформувати з тіста циліндр, загорнути в харчову плівку, покласти в холодильник на 1 годину.
Для бананової начинки
- 2 шт. – банана
- 20 г – цукру (1 ст. л.)
- 10 г – вершкового масла
Приготуємо бананову начинку
- Банани почистити і нарізати кубиками.
- Додати вершкове масло, цукор і запарені родзинки. Перемішати і на середньому вогні потримати 3-4 хвилини. Дати охолонути.
Приготуємо печиво
- Нарізати тісто брусками завтовшки 1,5 см.
- Розкачати овали, викласти начинку, заліпити краї і сформувати банан.
- Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією 20-25 хвилин.
- Печиво посипати цукровою пудрою.
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