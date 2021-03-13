3 рецепта выпечки к Великому посту – грушевый тарт, шоколадный манник и пирог с маком

Попробуйте легкие в приготовлении и вкусные десерты

Уже в понедельник, 15 марта, начинается Великий пост. И это совсем не означает, что следующие 40 дней еда будет достаточно "пресной и не яркой". Обеспечить себя вкусными блюдами, если планируете поститься, – легко. Например, красивыми десертами – шоколадным манником, грушевым тартом и кукурузным пирогом с маком.

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Грушевый тарт

Фото: instagram.com/postny_day/

Ингредиенты

Слоеное тесто – 1 лист

Груши – 5 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Сахар – 1/4 ст.

Вода – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Способ приготовления

Нагреть сахар, воду и мед. Варить до появления пузырьков примерно 4-5 минут. Когда масса слегка загустеет и начнет темнеть, добавить масло. Уменьшить температуру до средней. Добавить груши и варить 45 минут. Не помешивать. Вместо этого время от времени вращайте сковороду, пока жидкость не станет очень густой и сиропообразной, а груши будут нежными. Разогреть духовку до 200°. Раскатать немного размороженный лист слоеного теста на слегка посыпанной мукой поверхности. Поместить слоеное тесто над грушевой смесью в сковороде и обрезать края. Если вы готовили не в сковороде, то нужно перелить груши и сироп в форму для пирога, а сверху накрыть тестом. Выпекать в предварительно разогретой духовке до золотисто-коричневого цвета 20 минут. Дать остыть до комнатной температуры. Перевернуть на тарелку.

Шоколадный манник

Фото: instagram.com/grechka_co/



Ингредиенты

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250 г – апельсиновый сок

цедра – 1 апельсина

130 г – манная крупа

30 г – какао

100 г – мука

90 г – сахар

3 г – разрыхлитель

50 г – растительное масло (без запаха)

Способ приготовления

В миске смешать сок, манную крупу и сахар, оставить на 30 мин. Добавить цедру, масло, размешать, ввести муку смешанную с какао и разрыхлителем, размешать. Выпекать при температуре 180 градусов 40 мин.

Кукурузный пирог с маком

Фото: instagram.com/olesya_buchy/

Ингредиенты

120 г – кукурузной муки

120 г – сахара

80 г – мака

200 мл – кипятка

140 г – пшеничной муки

2 ч. л. – разрыхлителя

100 мл – растительного масла без запаха

Способ приготовления

Смешать кукурузную муку, мак и сахар и залить кипятком, оставить на полчаса. Пшеничную муку перемешать с разрыхлителем и добавить к запаренным продуктам. Влить масло и все тщательно перемешать. Тесто выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, и аккуратно разровнять поверхность лопаткой. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 30-40 минут.

Здесь найдете меню по дням на неделю во время Великого поста.

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