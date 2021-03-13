3 рецепта выпечки к Великому посту – грушевый тарт, шоколадный манник и пирог с маком
Попробуйте легкие в приготовлении и вкусные десерты
Уже в понедельник, 15 марта, начинается Великий пост. И это совсем не означает, что следующие 40 дней еда будет достаточно "пресной и не яркой". Обеспечить себя вкусными блюдами, если планируете поститься, – легко. Например, красивыми десертами – шоколадным манником, грушевым тартом и кукурузным пирогом с маком.
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Грушевый тарт
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 1 лист
- Груши – 5 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Сахар – 1/4 ст.
- Вода – 2 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Нагреть сахар, воду и мед. Варить до появления пузырьков примерно 4-5 минут.
- Когда масса слегка загустеет и начнет темнеть, добавить масло. Уменьшить температуру до средней.
- Добавить груши и варить 45 минут. Не помешивать. Вместо этого время от времени вращайте сковороду, пока жидкость не станет очень густой и сиропообразной, а груши будут нежными.
- Разогреть духовку до 200°. Раскатать немного размороженный лист слоеного теста на слегка посыпанной мукой поверхности.
- Поместить слоеное тесто над грушевой смесью в сковороде и обрезать края.
- Если вы готовили не в сковороде, то нужно перелить груши и сироп в форму для пирога, а сверху накрыть тестом.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке до золотисто-коричневого цвета 20 минут.
- Дать остыть до комнатной температуры. Перевернуть на тарелку.
Шоколадный манник
Ингредиенты
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- 250 г – апельсиновый сок
- цедра – 1 апельсина
- 130 г – манная крупа
- 30 г – какао
- 100 г – мука
- 90 г – сахар
- 3 г – разрыхлитель
- 50 г – растительное масло (без запаха)
Способ приготовления
- В миске смешать сок, манную крупу и сахар, оставить на 30 мин.
- Добавить цедру, масло, размешать, ввести муку смешанную с какао и разрыхлителем, размешать.
- Выпекать при температуре 180 градусов 40 мин.
Кукурузный пирог с маком
Ингредиенты
- 120 г – кукурузной муки
- 120 г – сахара
- 80 г – мака
- 200 мл – кипятка
- 140 г – пшеничной муки
- 2 ч. л. – разрыхлителя
- 100 мл – растительного масла без запаха
Способ приготовления
- Смешать кукурузную муку, мак и сахар и залить кипятком, оставить на полчаса.
- Пшеничную муку перемешать с разрыхлителем и добавить к запаренным продуктам.
- Влить масло и все тщательно перемешать.
- Тесто выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, и аккуратно разровнять поверхность лопаткой.
- Выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 30-40 минут.
Здесь найдете меню по дням на неделю во время Великого поста.
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