Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости
Узнайте, какие сюрпризы кладут в вареники на Щедрый вечер
В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают старый Новый год. Праздничный стол на Щедрый вечер очень похож на меню Сочельника перед Рождеством. Однако блюда готовят уже не постные: на столе должны быть колбасы, мясо, сало, пироги, вареники, блины. А также – и оригинальные закуски, салаты и десерты. 13 января также принято всей семьей лепить вареники с сюрпризом и гадать на будущий год. Что в варенике с сюрпризом попадет – тому и быть в наступающем году. Если кому-то попадалась мука – это к мукам, фасоль – к детям, пуговица – к обновке, сахар – к хорошей жизни, соль – к трудной жизни, перец – к неожиданностям, веревочка – к дороге, копеечка – к деньгам.
Главное, не забудьте предупредить гостей, что вареники с сюрпризами, чтобы зубы ваших гостей остались целыми и невредимыми. Ниже вы найдете полный список значений сюрпризов.
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Значение начинок-сюрпризов в варениках на старый Новый год
- Белая нитка – к долгой дороге;
- Вишня – к удаче;
- Горох – домашний покой ;
- Грецкий орех – здоровье;
- Гречка – благоприятные новости;
- Грибы – к долгой и счастливой жизни;
- Зерно – к богатству;
- Изюм – к великому соблазну;
- Картошка – к повышению на работе;
- Клюква – к переменам в жизни;
- Кольцо – к свадьбе;
- Красный перец – к огорчениям или неожиданностям;
- Курага – к радости;
- Лавровый лист – к успеху и славе;
- Мед – крепкое здоровье;
- Монетка – благополучный год в материальном плане;
- Морковь – к новым знакомствам;
- Мука – к мучениям;
- Мясо – к благополучию;
- Нитка белая – дальняя дорога (дальнее и продолжительное путешествие);
- Орех – сразу к двум поклонницам (поклонникам);
- Перец – острые ощущения;
- Пуговица – к обновке;
- Пшено – пустые хлопоты;
- Рис – к благосостоянию в доме;
- Сахар – сладкая жизнь (легкий, благоприятный год);
- Семечки – к новым плодотворным планам;
- Соль – к ссорам и неудачам (слезам);
- Сыр – к выигрышу;
- Творог – к новым друзьям
- Тесто – к пополнению в семье;
- Укроп – к хорошему здоровью;
- Фасоль – к пополнению в семье;
- Фундук – к удачным приобретениям;
- Хлеб – год будет сытый, хороший;
- Чеснок – к браку по расчету;
- Яблоко – к заслуженной награде.
Здесь собраны рецепты блюд на старый Новый год.
Все подробности в спецтеме Старый Новый год
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