Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости

Узнайте, какие сюрпризы кладут в вареники на Щедрый вечер

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают старый Новый год. Праздничный стол на Щедрый вечер очень похож на меню Сочельника перед Рождеством. Однако блюда готовят уже не постные: на столе должны быть колбасы, мясо, сало, пироги, вареники, блины. А также – и оригинальные закуски, салаты и десерты. 13 января также принято всей семьей лепить вареники с сюрпризом и гадать на будущий год. Что в варенике с сюрпризом попадет – тому и быть в наступающем году. Если кому-то попадалась мука – это к мукам, фасоль – к детям, пуговица – к обновке, сахар – к хорошей жизни, соль – к трудной жизни, перец – к неожиданностям, веревочка – к дороге, копеечка – к деньгам.

Картофельная начинка – к повышению на работе Фото: Depositphotos

Главное, не забудьте предупредить гостей, что вареники с сюрпризами, чтобы зубы ваших гостей остались целыми и невредимыми. Ниже вы найдете полный список значений сюрпризов.

Значение начинок-сюрпризов в варениках на старый Новый год

Белая нитка – к долгой дороге;

Вишня – к удаче;

Горох – домашний покой ;

Грецкий орех – здоровье;

Гречка – благоприятные новости;

Грибы – к долгой и счастливой жизни;

Зерно – к богатству;

Изюм – к великому соблазну;

Картошка – к повышению на работе;

Клюква – к переменам в жизни;

Кольцо – к свадьбе;

Красный перец – к огорчениям или неожиданностям;

Курага – к радости;

Лавровый лист – к успеху и славе;

Мед – крепкое здоровье;

Монетка – благополучный год в материальном плане;

Морковь – к новым знакомствам;

Мука – к мучениям;

Мясо – к благополучию;

Нитка белая – дальняя дорога (дальнее и продолжительное путешествие);

Орех – сразу к двум поклонницам (поклонникам);

Перец – острые ощущения;

Пуговица – к обновке;

Пшено – пустые хлопоты;

Рис – к благосостоянию в доме;

Сахар – сладкая жизнь (легкий, благоприятный год);

Семечки – к новым плодотворным планам;

Соль – к ссорам и неудачам (слезам);

Сыр – к выигрышу;

Творог – к новым друзьям

Тесто – к пополнению в семье;

Укроп – к хорошему здоровью;

Фасоль – к пополнению в семье;

Фундук – к удачным приобретениям;

Хлеб – год будет сытый, хороший;

Чеснок – к браку по расчету;

Яблоко – к заслуженной награде.

Здесь собраны рецепты блюд на старый Новый год.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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