Тесто для вареников на Старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде
Лучшие рецепты теста для домашних вареников
Совсем скоро – вечером 13 января – на кухнях нашей страны воцарит процесс приготовления вареников. Мы будем встречать Старый Новый год. Конечно, на столах будет много интересных угощений, но главными в этот вечер все-таки являются вареники, причем вареники с сюрпризом. Секрет вкусных вареников – удачное тесто. Основа для него может быть абсолютно любой: молоко, кефир, сыворотка и даже вода. Наши рецепты помогут приготовить тесто для вареников, которое не рвется при варке.
Вкусное тесто на вареники на молоке
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 200–230 мл
- Соль
Рецепт приготовления:
- Соедините муку с яйцами, молоком и щепоткой соли.
- Хорошо вымесите в течение десяти минут.
- Отправьте тесто в пакет или в миску, накрытую пищевой пленкой, на 10 минут, чтобы оно "отдохнуло".
Заварное тесто на вареники
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 100 г
- Вода – 500 мл
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Мука – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 50 мл
Рецепт приготовления:
- В сотейник положить масло, добавить воду, соль и сахар. Поставить на огонь и довести почти до кипения.
- Снять с плиты, всыпать 300 г муки и быстро перемешать. Переложить в миску, дать остыть.
- Добавить яйцо, кефир и оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на полчаса.
Тесто на вареники на воде
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 3/4 стакана воды
- 2 яйца
- Соль
Рецепт приготовления:
- Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто.
- Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы оно удержало начинку.
Читайте также:Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов
Тесто на вареники на кефире
Ингредиенты:
- 200 г кефира или кислого молока
- 1 яйцо
- 400 г муки
- 2 ст. ложки растительного масла
- Немного соды
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- В глубокой миске немного взбейте вилкой яйцо, добавьте кефир, посолите и перемешайте.
- Просеянную муку соедините с содой и понемногу всыпьте в жидкую смесь. Добавьте растительное масло.
- Тщательно вымешивайте тесто, добавляя муку, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Тесто должно получиться мягким, рыхлым, но не очень тугим.
- Сформируйте из теста шар, накройте его салфеткой и дайте "отдохнуть" 20 минут.
Тесто на вареники на пару
Ингредиенты:
- 3,5 стакана муки
- 300 г кефира или кислого молока
- 1 ч. л. соды (без горки)
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Насыпьте в миску 2,5 стакана муки, соду, лимонную кислоту и соль. Перемешайте.
- Сделайте в центре углубление, в него налейте кефир. Перемешайте ложкой.
- Затем переложите тесто на присыпанную мукой доску. Постепенно подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое и эластичное тесто. Дайте ему постоять 15-20 минут перед лепкой.
Здесь узнаете, какие сезонные овощи нужно покупать в январе.
Все подробности в спецтеме Старый Новый год
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное