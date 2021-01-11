Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 14:45

Рецепты на старый Новый год 2021

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Новый год по старому стилю. Как и на Рождество, в этот день принято готовить множество блюд. Важно, чтобы они были разнообразными и сытными, ведь чем больше блюд на столе, тем щедрее обещает быть следующий год.

Щедрая кутья

depositphotos_56003413_m_01
Щедрая кутья
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 200 г мягкой пшеницы
  • 150 г мака
  • 50 г грецких орехов
  • 50 г изюма
  • мед
  • сахар
  • ванильный сахар
  • 100 мл сливок
  • 30 г сливочного масла
  • вода

Способ приготовления:

  1. Пшеницу промыть в воде и отварить до готовности. Слить жидкость и остудить.
  2. Мак залить кипятком и проварить на слабом огне, пока маковые зерна не станут легко растираться пальцами.
  3. Слить воду и пропустить мак через мясорубку. Смешать его с пшеницей, добавить дробленые орехи, распаренный изюм, мед, ваниль и сахар.
  4. Смешать кутью с молоком (сливками) и сливочным маслом, переложить в миску.
  5. Готовую кутью подавать охлажденной.

Читайте также:
3 рецепта кутьи от известных кулинаров

Украинский борщ с пампушками

depositphotos_34721741_m
Борщ с пампушками
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 250 г говядины с косточкой
  • по 150 г капусты и свеклы
  • 50 г моркови
  • 200 г картофеля
  • 3 зубчика чеснока
  • 1/2 луковицы
  • 20 г сала
  • 1 стол. ложка муки
  • 10 г томатной пасты
  • укроп
  • корень и зелень петрушки
  • лавровый лист
  • сметана
  • уксус
  • растительное масло

Для теста:

  • 160 г муки
  • 10 г сахарного песка
  • по 5 г дрожжей и растительного масла
  • 1 яйцо
  • соль

Способ приготовления:

  1. Сварить мясо почти до готовности. Вынуть, разрезать его на 4 порции и положить обратно в кипящий бульон вместе с нарезанными соломкой капустой и картофелем. Посолить и варить на медленном огне.
  2. Потушить в бульоне с растительным маслом и уксусом нарезанную соломкой свеклу. Пассеровать с мукой и томатной пастой коренья и лук и добавить все вместе со свеклой в борщ (через 15 минут после закладки капусты).
  3. Нарезать сало, растереть его с чесноком и вместе с приправами добавить в борщ за 5 минут до готовности.
  4. Замесить тесто, испечь 16 пампушек и смочить их соусом. Для приготовления соуса растереть с солью чеснок, добавив растительное масло и немного воды.
  5. Разлить борщ по тарелкам, заправить сметаной. Посыпать измельченной зеленью. Подать пампушки.

Читайте также:
Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

Свиной рулет с грибами и сыром

depositphotos_2015_18896
Мясной рулет с начинкой
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной шеи или корейки без кости
  • 250 г грибов
  • 100 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец
  • растительное масло
  • сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть соль, перцем и пропущенным через пресс чесноком.
  2. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить.
  3. На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками.
  4. Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1.5 часа при температуре 180 ºС. Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.

Читайте также:
Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Вареники с картошкой и грибами

17_ls.1543262051
Вареники с картошкой и грибами
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Для теста:

  • 2-3 стакана муки
  • 3/4 стакана воды
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. растительного масла
  • 1 ч. л. соли

Для начинки:

  • 300 г картофеля
  • 100 г шампиньонов или белых грибов
  • 1 луковица
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить до готовности.
  2. Замесить тесто, добавив в муку яйцо, воду, масло и соль. Разделить тесто на части и раскатать в маленькие кружочки.
  3. Лук порубить кубиком и обжарить с грибами, посолив и поперчив.
  4. Заранее отваренный картофель помять в пюре и смешать с грибами и луком.
  5. Приготовить вареники и отварить их, опустив в кипящую подсоленную воду.
  6. Подавать со сметаной. При подаче украсить веточкой петрушки.

Читайте также:
8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны

Гуцульский свекольный салат

depositphotos_23211962_m-2015
Свекольный салат с фасолью
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 свеклы
  • 300 г консервированной белой фасоли
  • 300 г чернослива
  • 150 г квашеной капусты
  • 1 луковица
  • растительное масло

Способ приготовления:

  1. Свеклу отварить до готовности, очистить и нарезать кубиками.
  2. Чернослив помыть и залить кипятком на 15-20 минут. Затем обсушить и нарезать небольшими кусочками.
  3. Квашеную капусту помыть и нарезать.
  4. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами и обдать кипятком.
  5. Смешать свеклу, фасоль, капусту, лук и чернослив. Добавить соль и перец, заправить растительным маслом.

Здесь собраны еще 5 рецептов блюд, которые пополнят меню на старый Новый год.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Закуски на Старый Новый год 2021: ТОП-7 рецептов Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021 С креветками, кальмарами и мидиями - 5 салатов с морепродуктами на Новый год Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год
рецепты Старый Новый год как приготовить украинская кухня Щедрый вечер
Реклама

Новости партнеров

Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской

Популярные статьи

Сегодня, 14:45Food

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 19:33Wellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Вчера, 18:09Шоу-бизнес

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото)

Вчера, 17:03Шоу-бизнес

Музы Алана Бадоева: смотрим лучшие клипы любимчиков украинского клипмейкера

Вчера, 15:09Шоу-бизнес

"Моя мама очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк о состоянии актрисы

Вчера, 13:38Техно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Вчера, 09:55Стиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 январяШоу-бизнес

"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

9 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2021: ТОП-7 рецептов

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Вероятность проникновения коронавируса в организм через глаза
Вероятность проникновения коронавируса в организм через глаза
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
В Украине поменяют систему оплаты труда: кто заработает больше
В Украине поменяют систему оплаты труда: кто заработает больше
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
«Мой малыш». Рики Мартин показал редкое фото младшего сына
«Мой малыш». Рики Мартин показал редкое фото младшего сына

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять