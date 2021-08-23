5 рецептов самой разной выпечки с орехами к Спасу

Третий Спас каждый год отмечают 29 августа. Это время, когда заканчиваются полевые работы и начинается период сбора орехов и хлеба. Оттого и название – Ореховый и Хлебный. В честь наступающего праздника мы поделимся лучшими рецептами домашней выпечки с орехами. В этом материале найдете срез самых выгодных цен на продукты для пикника.
Бананово-яблочный пирог из слоеного теста
Для аромата в начинку пирога можно добавить ванильный сахар, молотую корицу или мелко натертую цедру (лимонную, апельсиновую).
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 0.5 стакана грецких орехов
- 2-3 яблока
- 1 банан
- Сахарная пудра – для посыпки
Для заливки:
- 2 яйца
- 0.5 стакана сахара
- 100 мл сливок
Способ приготовления:
- Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки и сформировать бортики.
- Поджаренные грецкие орехи крупно порубить. Очищенный банан нарезать кружочками. Яблоки помыть, удалить кожицу и сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками.
- Выложить на тесто яблоки, бананы и орехи.
- Для заливки перемешать сахар, яйца и сливки, вылить сверху на фрукты.
- Отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 30-40 минут.
- Готовый пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Тертый пирог с вишней и орехами
Тертый пирог – десерт, знакомый многим из детства. Сегодня мы приготовим его с вишней и грецкими орехами.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3,5-4 стакана муки
- 200 г размягченного сливочного масла
- 2/3 стакана сахара
- 2 яйца
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка морской соли
Для начинки:
- 200 г вишен
- 1/2 стакана сахара
- горсть грецких орехов
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут.
- Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять.
- Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.
- Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.
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Постный греческий пирог с орехами и сухофруктами
Фануропита – пирог, названный в честь святого Фанурия. Этот великомученик особо любим и почитаем в Греции. Его имя значит "открывающий, являющий".
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 520 г (3 стакана и 2 ст. л.) пшеничной муки
- 4 ч. ложки разрыхлителя для теста
- 1 ч. ложка молотой корицы
- 150 мл (9-10 ст. ложек) растительного масла
- 180 г сахара
- Цедра 1 лимона
- 75 мл (5 ст. л.) апельсинового сока
- 75 мл (5 ст. л.) воды
- 2 горсти светлого изюма
- 2 горсти темного изюма
- 2 горсти грецких орехов
- 1 щепотка соли
- 1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки пирога)
Способ приготовления:
- Промытые и подсушенные орехи нарезать.
- Выжать сок из половинки апельсина, отмерить 75 мл (5 ст. ложек) и добавить к нему еще 5 ст. ложек холодной воды.
- С тщательно вымытого лимона снять цедру.
- В глубокой миске перемешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, корицу, соль и сахар.
- Добавить масло, апельсиновый сок с водой. Еще раз хорошо перемешать все ингредиенты в течение нескольких минут. Тесто должно получиться похожим на кашу: вязким, не слишком жидким и не слишком густым. При необходимости влить немного воды.
- Затем добавить цедру, промытый изюм, орехи и снова хорошо перемешать.
- Смазать маслом круглую форму для выпечки диаметром 24 см и слегка посыпать ее мукой. Выложить в форму тесто.
- Выпекать при 180 градусов в течение 45 минут. Остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Фануропита становится вкуснее через сутки после выпечки.
Медовый кекс с орехами и финиками
Готовим праздничный кекс с насыщенным вкусом меда и специй.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 100 г фиников
- 50 г грецких орехов
- 220 г меда
- 120 г сливочного масла
- 150 мл молока
- 2 яйца
- 220 г муки
- 1 ч. л. соды
- 1 ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Растопите сливочное масло и перемешайте его с медом до получения однородной массы. Влейте молоко и перемешайте.
- Яйца разбейте в отдельную миску и взболтайте вилкой. Помешивая, постепенно влейте медовую смесь.
- Смешайте просеянную муку, корицу и соду. Порциями добавьте в жидкую смесь, каждый раз перемешивая.
- Порежьте орехи и финики на кусочки; половину добавьте в тесто.
- Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Добавьте тесто, сверху посыпьте оставшимися финиками и орехами.
- Выпекайте кекс в течение 40 минут в разогретой до 170 градусов духовке. Остудите кекс в форме 15 минут, затем аккуратно переложите на тарелку.
- По желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Шоколадный пирог с орехами
Домашний пирог с шоколадно-ореховой начинкой – идеальный десерт для праздника.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для начинки:
- 2,5 стакана очищенных грецких орехов
- 125 г темного шоколада (60% какао)
- 1 стакан коричневого сахара
- 1 стакан сливок жирностью 35%
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. меда
Для основы:
- 1,5 стакана муки
- 100 г сливочного масла
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Для основы муку просейте вместе с солью, добавьте нарезанное кубиками масло и порубите ножом до состояния хлебных крошек. Постепенно, продолжая вымешивать, добавьте 4 ст. л. ледяной воды. Если тесто будет сухим, можно добавить еще немного воды. Руками распластайте тесто в диск, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.
- Затем раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности в круг диаметром 35 см. Выложите в форму с невысокими бортиками диаметром 28 см так, чтобы были закрыты дно и бортики. Удалите излишки теста. Вилкой сделайте частые проколы и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Застелите тесто фольгой или пергаментом, всыпьте сухую фасоль и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 мин. Удалите фасоль и фольгу, а форму с тестом верните в духовку еще на 15 мин. Дайте полностью остыть.
- Для начинки орехи обжарьте, постоянно помешивая, на сухой раскаленной сковороде 6 минут. Крупно порубите ножом. Шоколад натрите на терке.
- В сотейнике с толстым дном разведите сахар в 1/4 стакана воды, поставьте на небольшой огонь и готовьте, пока сахар полностью не растворится. Увеличьте огонь и доведите смесь до кипения; готовьте, пока карамель не приобретет темно-янтарный цвет, примерно 6 минут.
- Снимите с огня и очень осторожно влейте сливки (карамель будет брызгаться!). Верните сотейник на минимальный огонь и готовьте, помешивая, до однородности.
- Добавьте масло и мед, готовьте, помешивая, 3 минуты. Снимите с огня и сразу же всыпьте натертый шоколад, тщательно перемешайте. Добавьте орехи, еще раз перемешайте и выложите начинку на тесто. Разровняйте поверхность, дайте остыть до комнатной температуры, затем переставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
Любите несладкую выпечку? Тогда приготовьте ароматные пирожки самосы с овощами по рецепту Григория Германа. Как это сделать – смотрите в видео.