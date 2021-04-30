Пробуем Грецию на вкус – 5 блюд, которые не оставят вас равнодушными

Об их главном салате говорить не будем. В этой стране без него есть много достойного

Кухня Греции в отличие, например, от национальной кухни Германии, гораздо легче. В том плане, что у греков преобладают все-таки овощные блюда. Но и мясные тоже есть – в виде сочных котлет. Итак, 5 греческих блюд, которые не оставят вас равнодушными.

Греческое рагу (гигантес)

Фото: instagram.com/moy_vkys/

Почему гигантес? Потому что это рагу готовится из очень крупной фасоли. Классическое гигантес – исключительно овощное. Если хочется добавить немного мяса – смело можно экспериментировать.

Ингредиенты

Фасоль крупная белая – 400 г

Чеснок – 3-4 зуб.

Морковь – 1 шт. ( крупная)

Лук репчатый – 1 шт. ( среднего размера)

Сельдерей – 1 черешок

Петрушка – 3-4 веточки

Помидоры крупные – 4 шт.

Масло оливковое – 3 ст. л.

Соль морская, перец черный свежемолотый – по вкусу

Способ приготовления

Фасоль замочить в большом количестве холодной воды на 8-10 часов. Воду периодически нужно менять. Воду слить, залить свежей водой, довести до кипения и откинуть на дуршлаг. Обсушить. Морковь натереть на крупной терке, сельдерей и лук нарезать кубиками. Чеснок порубить вместе с зеленью. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить лук и морковь до мягкости, добавить сельдерей, петрушку и чеснок, готовить еще 5 минут. Добавить фасоль, помидоры (если свежие, то без кожицы и порезанные кубиками), добавить воды столько, чтобы она покрыла фасоль полностью. Не солить. Довести до кипения и готовить на минимальном огне под крышкой до мягкости фасоли 1,5-2 часа. В конце приготовления посолить, поперчить.

Орзо с грибами

Фото: Orchard Street Kitchen

Орзо – один из самых популярных видов пасты в Греции. Эти мелкие макароны похожи на рисовые зернышки.

Ингредиенты

300 г грибов (вешенок, шампиньонов или лесных)

2 луковицы

1 морковь

500 г пасты орзо

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л. томатной пасты

1 л воды или бульона

лавровый лист

орегано

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления

Грибы помойте, обсушите и произвольно порежьте. Почистите лук, морковь и чеснок. Лук мелко порежьте, морковь натрите на терке, чеснок порубите. В большой глубокой сковороде на оливковом масле обжарьте лук, чеснок и морковь. Добавьте грибы, обжарьте на сильном огне, постоянно помешивая. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Всыпьте орзо. Добавьте воду, лавровый лист, орегано, соль и перец. Перемешайте, доведите до кипения и готовьте 2-3 минуты. Снимите с плиты, накройте полотенцем и дайте настояться в течение 10-15 минут.

Кефтедес

Фото: instagram.com/iranti09/

Это сочные котлеты, которые готовят из свиного и говяжьего фарша. Подавать их можно с картофелем фри и овощным салатом. Очень кстати будет соус из йогурта и чеснока

Ингредиенты

Фарш свиной – 350 г

Фарш говяжий – 350 г

Батон или белый хлеб – 200 г

Сливки – 1/2 стакана

Кабачок – 150 г

Луковица – 1 шт.

Свежая зелень петрушки – 1 средний пучок

Свежая мята – 1 пучок

Куриные яйца – 2 шт.

Соль и молотый черный перец – по своему вкусу

Масло оливковое или гхи (для жарки) – 100 г

Способ приготовления

В сливки положить кусочки белого хлеба и дать размякнуть, с помощью вилки перемешать в однородную массу. Почистить луковицу и нарезать маленькими кубиками, порубить зелень петрушки и мяты. В глубокую миску положить мясной фарш, добавить сюда же подготовленные продукты: хлебно-молочную смесь, измельченный лук, петрушку и вбейте яйца. Всыпать мелко нарезанную свежую мяту, добавить соль с молотым перцем. Кабачок натереть на терке, вмешать в фарш для кефтедес. Сформировать шарики. В глубокой сковороде разогреть масло, обжаривать со всех сторон. Отправить кефтедес в разогретую духовку в режиме конвекции на 15 минут при 180 градусах.

Авголемоно: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Авголемоно – кремовый лимонно-яичный суп. Варится на основе куриного бульона. Пикантности прибавит приятная цитрусовая кислинка.

Ингредиенты

1,2 л куриного бульона

4 яйца

2 ч. л. крахмала

2 ст. л. воды

1 куриная грудка

300 г длиннозерного риса

Сок и цедра двух лимонов

Петрушка – несколько веточек

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Отварить или запечь куриную грудку, остудить и нарезать небольшими кусками. Рис залить 450 мл воды или бульона, посолить, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь до минимума и варить еще восемь минут. Снять с огня и хорошо перемешать. В глубокую миску добавить сырые яйца, цедру и сок лимонов, крахмал и соль по вкусу. Взбить до однородности. Продолжая взбивать, влить к яйцам порциями половину кипящего бульона. Яичную массу влить к остальному бульону в кастрюле, процеживая через сито, чтобы удалить цедру. Поставить суп на средний огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не кипятить, чтобы желтки не свернулись. Снять суп с огня и подавать горячим, с небольшим количеством мяса курицы, риса, свежей цедры и мелко нарезанной петрушки, щедро приправляя каждую порцию свежемолотым черным перцем.

Читайте также: 5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Бугаца с заварным кремом и апельсинами

Бугаца с заварным кремом: рецепт Фото: Depositphotos

Бугаца – это пирог из слоеного теста с заварным кремом на основе манки. Иногда его делают соленым, добавляя в начинку сыр, мясной фарш или шпинат. Особенно его любят в Салониках и Серресе. Принципом приготовления бугаца похожа на австрийский штрудель с яблоками.

Ингредиенты

Готовое слоеное тесто – 1 кг

Молоко – 800 г

Сахар – 0,5 ст.

Яйцо – 3 шт.

Сливочное масло – 85 г

Ванильный сахар – щепотка

Апельсин – 1 шт.

Манная крупа – 4 ст. л.

Способ приготовления

Манную крупу смешайте с сахаром (чтобы не взялась при варке комочками) и засыпьте в кипящее молоко, постоянно помешивая. Сварите густую манную кашу, добавьте в нее сливочное масло, яйца и ванилин. Все это тщательно перемешайте (можно взбить блендером). Апельсин очистите от кожуры, а дольки – от кожицы, нарежьте мелкими кусочками и добавьте в крем. По желанию можно добавить и тертую на мелкой терке цедру апельсина. Теперь тонко раскатанное тесто и крем нужно переложить по принципу греческого флага: слой теста, толстый слой крема. Верхний слой теста смажьте взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 40 минут.

Здесь узнаете рецепты самой вкусной болгарской еды.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться