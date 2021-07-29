Пикник-шопинг: какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты (исследование)

Лето – время пикников! Life Сегодня посетил популярные магазины, чтобы рассказать, где стоит покупать продукты, если вы собираетесь на природу, но не хотите тратить много средств

Пикник-шопинг

Мы посетили АТБ, Novus, "Сильпо", "Мега Маркет", "Ашан", Fozzi и METRO. И выделили супермаркет, который удивил своим ассортиментом. Спойлер: разновидность его шашлыка поразит и мотивирует пересмотреть свои предпочтения даже вегана. А его оригинальные предложения для гриля – будто из меню мишленовских ресторанов. И обозначили магазины, где самые низкие цены на конкретные товары для пикниковой корзины.

В конце статьи вас ждет подборка с лучшими локациями для пикника.

Цены на мясные изделия собственного производства указаны за 1 кг, исследования проводили 23 и 24 июля.

В карусели фото продуктов с ценниками, которые свидетельствуют инфографике с прайсом.

Но сначала напомним ориентировочный чек-лист продуктов на пикник!

Два вида мяса: шашлык и стейк из рыбы, колбаски гриль, ребрышки или иные продукты для жарки.

Напитки: сок, пиво и вода (сладкая и минеральная).

Продукты для гриля: овощи и сыр.

Снеки: орешки/кабаносы.

Соусы: кетчуп.

Дополнительно: уголь для разжигания огня.

Согласитесь, что этот практический список всем знаком. Но не хватает эксклюзива, как на пикниках в фильмах. О нем позже.

Начнем с мяса!

Шашлык на пикнике – это основа. В супермаркете хочется выбрать свежее мясо, а этому критерию соответствует только охлажденный продукт собственного производства. И, конечно, чтобы офлайновый ассортимент насчитывал не две позиции, а больше. Согласны?

В METRO ассортимент шашлыка "скромный" – на прилавке увидели только три предложения. Среди которых "Мексика", "Прованс" и "Базиликовый". Самый популярный "Шашлык по-кавказски" или "Шашлык по-грузински" мы не нашли, но на сайте предлагают первый по цене 139,90 грн за 1 кг.

Ассортимент шашлыка в METRO / Фото: Сегодня Шашлык по-кавказски в METRO за 139.90 грн/кг / Фото: Сегодня Шашлык по-грузински в Novus за 99.99 грн/кг / Фото: Сегодня Куриный шашлык в Novus за 149 грн/кг / Фото: Сегодня Шашлык по-кавказски в "Сильпо" за 184 грн/1 кг / Фото: Сегодня Куриный шашлык в "Сильпо" за 174 грн/ кг / Фото: Сегодня 1 /6

В Novus прайс привлекательнее. За "Шашлык по-грузински" нужно заплатить 99,99 грн. Цена меньше почти на 40 грн. А куриный в этом супермаркете стоит 149 грн, тогда как в "Сильпо" шашлык продают за 174 грн, а за "Шашлык по-кавказски" там надо заплатить 184 грн.

Вернемся к Novus. В магазине гостям предлагают не только приятные цены, но и большой ассортимент шашлыка. Мы насчитали 10 предложений с различными маринадами. Это радует! Но посетителям супермаркета пришлось подождать несколько минут, чтобы купить желаемый товар из-за большой очереди.

Очередь в мясном отделе Novus / Фото: Сегодня Ассортимент в Novus / Фото: Сегодня Ассортимент в Novus / Фото: Сегодня 1 /3

Здесь найдете такие виды шашлыка:

Из свинины в пивном, луковом и сливовом маринаде;

Из свинины по-домашнему или барбекю;

Из свинины с пряностями и травами;

Из свинины по-грузински (упомянутый выше)

Свиной в классическом маринаде;

Из индейки в сливочном маринаде;

Куриный (упомянутый выше).

Словом, на любой вкус, кошелек и настроение.

Для сравнения: в "Сильпо" представлены три вида шашлыка, в "Мега Маркете", Fozzi и "Ашане" – два. В АТБ предлагают только "Бразильский" шашлык собственного приготовления. Соответственно, в Novus есть больше шансов удовлетворить вкусы гостей, ведь ассортимент в магазине большой.

Ассортимент шашлыка в "Сильпо" / Фото: Сегодня Ассортимент шашлыка в "АТБ" / Фото: Сегодня Ассортимент шашлыка в "Ашане" / Фото: Сегодня Ассортимент шашлыка в Fozzi / Фото: Сегодня Ассортимент шашлыка в "Мега Маркете" / Фото: Сегодня 1 /5

Сохраните таблицу, чтобы купить шашлык по самым низким ценам и не прогадать.

Обзор цен (за 1 кг) / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Но не только шашлык! А как насчет дополнительных мясных предложений?

Конечно, замаринованный шашлык – это козырное блюдо летних вечеров. Но не только он есть на пикнике, поэтому посмотрели еще на ребрышки говядины, свиной ошеек и стейк форели.

Первенство за самый дешевый свиной ошеек разделили METRO (144,90 грн) и Novus (145 грн), а самый дорогой продукт предлагают в "Мега Маркете" – 179 грн. Ребрышки из говядины по бюджетному прайсу купите в "Мега Маркете" за 109 грн, в Novus также можно выгодно приобрести упомянутый продукт – всего за 119 грн. А вот в "Сильпо" прайс высокий – 144 грн.

За бюджетным стейком форели идите в Fozzy, здесь он стоит 419 грн, а самый дорогой предлагают в "Мега Маркете" – 599 грн. Novus снова отличился средней рыночной ценой, ведь предлагает форель по не менее выгодному прайсу – 449 грн.

Стейк форели в Fozzi – 419 грн/кг / Фото: Сегодня Стейк форели в "Мега Маркете" – 599 грн/кг / Фото: Сегодня Стейк форели в "Ашане" – 489 грн/кг / Фото: Сегодня Стейк форели в Novus за 449 грн/кг / Фото: Сегодня 1 /4

Примите во внимание и сохраните цены, если хотите сэкономить.

Обзор цен (за 1 кг) / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Но упомянутые продукты – классика, которую иногда хочется "переиграть". Хорошо, что в Novus нам удалось найти интересные продукты для жарки.

Если хотите удивить свои рецепторы, то попробуйте ребрышки свиные в маринаде BBQ за 169 грн. К сожалению, нам не удалось их протестировать, потому что все раскупили. Или куриные колбаски-гриль за 154 грн, а если вы ценитель бургеров, то приготовьте их на пикнике с котлетой из говядины за 239 грн.

Ассортимент котлет для бургеров в Novus / Фото: Сегодня Ребрышки BBQ в Novus (цена за 100 г) / Фото: Сегодня Колбаски куриные гриль в Novus (цена за 100 г) / Фото: Сегодня 1 /3

К слову, выбор охлажденных котлет здесь оценят любители фастфуда, и они вдохновят их готовить бургеры дома или на природе. Ведь гостям здесь предлагают вариант ассорти, из баранины, свинины, курятины и лосося!

Прайс на упомянутые продукты:

Обзор цен (за 1 кг) / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

И не без традиционного кетчупа!

Любители шашлыка и бургеров знают, что без кетчупа не проходит ни одна трапеза. Самый дешевый "Торчин" (400 г) для пикинка найдете в METRO за 13,90 грн, средняя цена на него в Novus – 17,99 грн и "Ашане" – 17,90 грн.

Самый дешевый "Торчин" (400 г) для пикника найдете в METRO / Фото: Сегодня Кетчуп Heinz в "Мега Маркете" – 63.80 грн / Фото: Сегодня "Торчин" для пикника в Novus – 17.99 грн / Фото: Сегодня "Торчин" для пикника в "Ашан" – 17.90 грн / Фото: Сегодня Острый Heinz в Novus – 63,99 грн / Фото: Сегодня Острый Heinz в "Сильпо" – 74.99 грн / Фото: Сегодня Кетчуп Heinz в "Ашане" – 64.13 грн / Фото: Сегодня Кетчуп "Торчин" в "Сильпо" – 18.99 грн / Фото: Сегодня Кетчуп "Торчин" в "Мега Маркете" – 19 грн / Фото: Сегодня Кетчуп "Торчин" в Fozzi – 18.30 грн / Фото: Сегодня 1 /10

За острым Heinz (342 г) направляйтесь в "Мега Маркет". Там он самый дешевый – 63,80 грн, в Novus его цена – 63,99 грн, а в "Сильпо" он самый дорогой – 74,99 грн.

Хм. Но стоит ли приходить в супермаркет ради выгодного предложения одного соуса, зная что ассортимент мяса для пикника не поразит? Расставьте приоритетность, перед тем как идти в магазин, и учтите, что для вас важнее – ассортимент, оригинальные предложения или возможность сэкономить.

Ценовой анализ двух продуктов посмотрите здесь:

Обзор цен / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

И дополнительная пища для закуски!

Как насчет соленого миндаля, который часто добавляют в овощные салаты, кабаносы к пиву, или камамбера President, который можно поджарить на огне? За самыми дешевыми кабаносамы с перцем чили от "Дмитрука" идите в "Ашан", где на них действует скидка 26% и они стоят 35 грн, а не 47,40 грн.

Бюджетный миндаль найдете в супермаркете Novus по цене 299 грн, в то время как в "Ашане" его продают по 401,96 грн. Разница шокирует! За сыром камамбер от President направляйтесь в Novus, там его цена – 99 грн. Тогда как в "Мега Маркете" – 116,30 грн, а в "Ашане" – 114,72 грн.

Миндаль жареный соленый в Novus – 299 грн/кг / Фото: скриншот Миндаль соленый в "Ашане" – 401.96 грн/кг Миндаль жареный соленый в Fozzi – 434 грн/кг Миндаль в "Мега Маркете" – 600.60 грн/кг Кабаносы в Novus / Фото: Сегодня Кабаносы в Fozzi / Фото: скриншот Кабаносы в "Ашане" Камамбер от President в Novus за 99 грн Камамбер от President в "Мега Маркете" по 116,30 гривен Камамбер от President в "Ашане" – 114,72 грн Кабаносы в "Сильпо" – 49.99 грн / Фото: скриншот 1 /11

Сохраните инфографику – пригодится перед планированием пикника!

Обзор цен / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

И куда же без напитков?

Жарким летом хочется прохладных соков! Бесспорно, что апельсиновый от Sandora давно завоевал сердца любителей фруктов. Самый дешевый сок бренда найдете в "Ашане", Fozzi и АТБ – по 32,90 грн. В Novus он стоит больше – 33,99 грн, но согласитесь, что разница неощутима.

А если вспомнить ассортимент шашлыка в упомянутых супермаркетах, то скромный выбор мотивирует переплатить 1 гривну за сок и купить все необходимое в Novus. А самый дорогой сок найдете в "Мега Маркете" за 42,90 грн.

Апельсиновый сок Sandora в "Ашане" / Фото: Сегодня Апельсиновый сок Sandora в Fozzi / Фото: скриншот Апельсиновый сок Sandora в "АТБ" / Фото: скриншот Апельсиновый сок Sandora в "Мега Маркете" / Фото: Сегодня Sandora апельсиновый в METRO – 33.20 грн Сок апельсиновый Sandora в Novus Сок апельсиновый Sandora за 35.49 грн (цена по запросу в консультанта в офлайновом магазине) 1 /7

Если вы за томатный сок с солью – то попробуйте такой от Sandora. Самый дешевый найдете в АТБ по 24,80 грн. Ценителям газированной 2-литровой кока-колы стоит посетить Fozzi, "Ашан" и METRO, ведь она там самая дешевая – 26,50 грн. А сторонникам ЗОЖ и просто людям, которые предпочитают газированную минеральную "Моршинскую", рекомендуем посетить АТБ, ведь она там самая дешевая – 13,50 грн.

Сок томатный Sandora в "Мега Маркете" / Фото: Сегодня Сок томатный Sandora в Novus / Фото: Сегодня Сок томатный Sandora в "Ашане" / Фото: Сегодня Сок томатный Sandora в "АТБ" / Фото: Сегодня Сок томатный Sandora в Fozzi / Фото: Сегодня Coca-Cola в "Ашане" / Фото: Сегодня Вода "Моршинская" в "АТБ" / Фото: Сегодня Coca-Cola в Fozzi / Фото: Сегодня Coca-Cola в METRO / Фото: Сегодня Coca-Cola в "Сильпо" / Фото: Сегодня Вода "Моршинская" в Novus



"Ашане"

"Сильпо"

"Мега Маркете"

Fozzi

METRO / Фото: Сегодня "Моршинская" в METRO / Фото: Сегодня "Моршинская" в "Сильпо" / Фото: Сегодня "Моршинская" в "Мега Маркете" / Фото: Сегодня Coca-Cola в Novus / Фото: Сегодня Coca-Cola в METRO / Фото: Сегодня 1 /16

Сок томатный Sandora в "Сильпо" стоит 32,49 грн (прайс по запросу у консультанта).

В завершение – пиво светлое нефильтрованное Hoegaarden обьемом 0,33 литра. Самый дешевый упомянутый продукт предлагают в "Сильпо" по 31,99 грн, а самый дорогой в METRO и Fozzi – по 39,50 грн. Средний прайс в Novus – 34,90 грн.

Пиво Hoegaarden в "Сильпо" Пиво Hoegaarden в METRO / Фото: скриншот Пиво Hoegaarden в Fozzi Пиво Hoegaarden в Novus Пиво Hoegaarden в "Мега Маркете" / Фото: скриншот Пиво Hoegaarden в "Ашан" 1 /6

Сохраните прайс и не допускайте обезвоживания организма на пикнике, но не переусердствуйте с алкоголем, чтобы обойтись без негативных последствий.

Обзор цен / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

А еще позаботьтесь об угле для огня. Самый дешевый от Weekend за 68,99 грн найдете в Novus, а за самым дорогим за 74,99 грн направляйтесь в "Сильпо".

Уголь Weekend с Novus – 68,99 грн Уголь Weekend с "Сильпо" – 74,99 грн 1 /2

Со стандартным чек-листом пищи понятно. А где искать эксклюзивные предложения?

В Novus! Кроме ассортимента свежего шашлыка собственного производства, команда супермаркета позаботилась и об оригинальных блюдах. Как насчет грудки утиной в соусе "Азиана" или сибаса в чесночном соусе с пармезаном? Согласитесь, звучит вкусно, а выглядит не менее привлекательно. Сразу возникает вопрос: "А это точно не ресторан?".

Утиная грудка в соусе Азиана (цена указана за 1 кг) / Фото: Сегодня Готовые грибы Эринги в отделе кулинарии (цена за 1 кг – 189 грн) / Фото: Сегодня Кукуруза в отделе кулинарии (цена за 1 кг – 89 грн) / Фото: Сегодня Спаржа в маринаде "Французский сад" (цена указана за 100 г) / Фото: Сегодня Сибас в маринаде чеснок-пармезан (цена указана за 1 кг) / Фото: Сегодня 1 /5

В супермаркете и о веганах позаботились, поэтому из эксклюзивных продуктов на пикник им предлагают охлажденную спаржу в маринаде "Французский сад" и грибы Эринги. Если говорить о последнем продукте, то можете и готовый купить в отделе кулинарии по цене 189 грн/кг, а также ароматную кукурузу по 89 грн/кг. Но поспешите, ведь их быстро разбирают, поэтому грибов нам не осталось. Это еще один аргумент, чтобы их попробовать.

Предлагают также камамбер с чесноком и розмарином для гриля, чтобы пожарить на свежем воздухе. Если вы не веган, то эти позиции также идеально дополнят шашлык на пикнике. Попробуйте! Словом, здесь каждый найдет суперфуд для себя, ведь в Novus учли гастро-предпочтения всех.

Сохраните цены и сформируйте собственный чек-лист эксклюзива на пикник!

Обзор цен на эксклюзивные предложения (цена указана за 1 кг на все, кроме первой позиции) / Фото: Інфографіка Сьогодні.Lifestyle

Что в заключении?

Novus – бесспорный фаворит рейтинга! Супермаркет приятно удивил не только широким ассортиментом для пикника, но и оригинальностью блюд для барбекю: овощами в маринаде, камамбером и другими закусками. Порадовали также умеренные цены. Если хотите спланировать удобный фуд-шопинг и купить сразу все необходимое, то направляйтесь в Novus.

В "Сильпо", "Ашане" и METRO не удивили разновидностью шашлыка для пикника. Но цены у них – средние, и если вы непридирчивы и любите классику, то оцените упомянутые сети.

В "АТБ" рекомендуем покупать напитки, которые дополнят трапезу под открытым небом. Но, к сожалению, полную корзину вы там не соберете, ибо выбор шашлыка минимален.

В Fozzi и "Мега Маркете" цены выше среднего на позиции в таблицах. В первом упомянутом магазине вы купите бюджетный стейк лосося и выпивку, а во втором – кетчуп и говяжьи ребрышки. Но этих продуктов недостаточно для полной бюджетной корзины.

Пока вы в раздумьях, где запланировать фудшопинг – сохраняйте варианты удачных локаций для пикника в Киеве и его окрестностях!

Если вы ценитель тишины, то отправляйтесь в Ходосовку на Планерную гору или в Городище в Витачеве. И устройте там атмосферный пикник подальше от шума мегаполиса.

Для тех, кто не любит выезжать за город, также есть варианты: территория возле пруда "Дидоровка" в Голосеевском парке, локация с качелями на ВДНХ, газон возле Национального музея истории Украины, парки "Феофания" и "Китаев".

Но помните: важно не где вы, а с кем вы, а также, что в вашей корзине!