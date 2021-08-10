Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Детокс - модно или нужно

Что купить на сейлах

Готовим сезонный соус

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Рецепты на Маковея: 3 традиционных украинских блюда с маком

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
10 августа, 10:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мак – традиционны продукт для украинской кухни. Его используют в кашах и готовят с ним напитки, но в первую очередь мак отлично дополняет выпечку. Приготовьте на праздник вареники, бобальки и пироги
Вареники с маковой начинкой
Вареники с маковой начинкой / Фото: Pinterest

Маковый Спас в этом году будет 14 августа, в субботу. С него начнется череда августовских Спасов, а потому этот день еще называется Первый Спас. По традиции, на Маковея в церковь каждый должен был принести букет полевых цветов, обязательно с головками мака. Потом их целый год хранили дома как оберег, а из трав заваривали чай зимой. Мак – ингредиент, который часто используется в украинской кухне. И на Маковея наш народ придумал свою традицию – готовить блюда с маком. Приготовьте их и вы, не пожалеете. А если вы планируете пикник, то здесь узнаете, где купить продукты по самым приятным ценам.

Вареники с маком на пару

Реклама

Вареники с маковой начинкой
Вареники с маковой начинкой / Фото: Pinterest

В горячие вареники с маковой начинкой нужно положить кусочек сливочного масла, аккуратно перемешать. Перед подачей блюдо следует полить жидким медом и густо посыпать маком.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Реклама

Для теста:

  • 3 стакана муки
  • 4 ч. л. сахара
  • Щепотка соли
  • Сода – на кончике ножа
  • Сметана – примерно 1,5 стакана

Для начинки:

  • 100 г мака
  • 4 ст. л. сахара (или по вкусу)
  • Кипяток

Способ приготовления:

  1. Перемешать муку, сахар, соль, соду и сметану в миске, замесить мягкое тесто.
  2. Мак перемолоть, добавить сахар и залить кипятком так, чтобы мак только впитал в себя воду. Начинка ни в коем случае не должна быть жидкой.
  3. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности, положить в центр маковую начинку. Защипать края.
  4. Готовить вареники с маком на пару в течение 10 минут. Если вы планируете отваривать их в воде, добавьте в тесто 1 яйцо.

Бобальки с маком

Бобальки с маком и медом
Бобальки с маком и медом / Фото: Depositphotos

Эти маленькие шарики из теста горячими поливают жидким медом, густо посыпают маком и молотыми грецкими орехами.

Реклама

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки
  • 30 г дрожжей
  • 1/2 стакана сахара
  • Щепотка соли
  • 3 ст. ложки масла
  • Мед, мак, орехи

Способ приготовления:

  1. В теплой воде растворить дрожжи. Из части муки, дрожжей и теплой воды сделать опару. Когда она увеличится в объеме вдвое, добавить остальную муку, долить теплой воды с растворенными в ней солью и сахаром, влить немного масла и замесить тесто.
  2. Накрыть его и оставить в тепле на 1,5-2 часа. Затем тесто еще раз вымесить, сформировать из него тонкие валики, разрезать валики на квадратики, а из квадратиков сформировать ладонями шарики-бобальки.
  3. Далее их можно отварить в воде, отварить на пару, испечь в печи, как пироги, или приготовить на сковороде в растительном масле до золотистого цвета.
  4. После этого следует облить бобальки с маком разогретым медом и посыпать орехами или маком.

Пироги с маком по-украински

Пирожки с маковой начинкой
Пирожки с маковой начинкой / Фото: Depositphotos

Чтобы форма пирожков получилась идеальной, тесто нельзя раскатывать слишком тонко. А начинка не должна быть жидкой.

Реклама

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 40 г свежих дрожжей
  • 400 мл молока
  • 1 ч. л. (без верха) соли
  • 2 ст. л. сахара (1 ложка для теста, 1 – для начинки)
  • 100 г масла
  • 5-6 стаканов муки
  • 150 г сметаны
  • 2 яйца
  • 1 желток – для смазывания
  • Щепотка ванилина
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1,5 стакана мака

Способ приготовления:

  1. Дрожжи растворить в теплом молоке, добавить сахар. Дать постоять 10-15 минут.
  2. Смешать остальные составляющие для теста и замесить его. Месить нужно минут 15, чтобы тесто перестало липнуть к рукам. Оставить в теплом месте подойти, обязательно накрыв полотенцем.
  4. Пока тесто подходит, приготовить начинку. Мак промыть холодной водой и залить крутым кипятком. Накрыть и дать набухнуть в течение 40 минут.
  5. Затем слить лишнюю жидкость и несколько раз прокрутить мак через мясорубку. Добавить сахар и перемешать.
  6. Из подошедшего теста сформировать пирожки. Поставить их на расстойку в теплое место на 30-40 минут.
  7. Смазать яйцом и запекать в разогретой до 180-200 градусов духовке до золотистого цвета.
  8. Достать из духовки, сбрызнуть водой и накрыть полотенцем на 10 минут, дать отдохнуть. Можно смазать пирожки с маком сладким сиропом или жидким медом.

Рецепт интересной выпечки – самосов с овощами – узнаете из видео.

Как испечь дрожжевой пирог с маком на Маковея – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обязательно носить солнцезащитные очки
Почему это важно?
Лайфхак дня
Собираем стильный лук на море
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Грета Тунберг на обложке Vogue
Посмотреть больше фото
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять