Немецкие макароны шпецле – рецепт идеального к обеду блюда
Эти домашние мучные изделия не разрезают, как у нас домашнюю пасту, а соскребают с доски
В Германии есть свои макароны. Они называются шпецле и являются гордостью национальной кухни страны. Время от времени немецкие хозяйки их готовят, и происходит это практически так же, как и у нас. Но отличия и в составе пасты, и в процессе приготовления все-таки есть. Итак, узнаем, в чем особенность и запишем рецепт.
Чем они особенны, эти шпецле?
Прежде всего своим составом. Это мука, яйца и соль. Причем мука грубого помола, а количество яиц должно быть ровно на одно больше, чем людей, которые потом будут есть шпецле. Нередко добавляется вода, чтобы сделать тесто чуть более жидким.
Иногда в тесто добавляют мелко нарезанную зелень (базилик, шпинат и др.), отварные овощи, соусы, орехи, измельченные в блендере.
Варятся шпецле до момента, пока не поднимутся на поверхность. А вот в воду попадают не со стола, после того, как им придали форму, а с деревянной доски путем соскабливания длинных тонких полосок ножом.
С чем подают шпецле
Обычно с мясными блюдами, с большим количеством соуса и подливы. Также их подают с грибами, сыром и сосисками.
Шпецле со шпинатом в сливочном соусе – рецепт
Ингредиенты для шпецле
- Мука – 1 ст.
- Соль – по вкусу
- Щепотка молотого мускатного ореха, молотого белого перца
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 80 мл
Для соуса с курицей
- Филе куриных бедрышек – 2 шт.
- Листья свежего шпината – 300 г
- Сливки – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Твердый сыр или пармезан – 200 г
- Соль, перец – по вкусу
- Молоко – 300 мл
- Сок с половинки лимона
Способ приготовления
- Для шпецле муку смешать с солью, мускатным орехом и перцем. Яйца слегка взбить с молоком. В мучной смеси сделать углубление и вылить яичную смесь. Замесить тесто деревянной лопаткой. Тесто должно быть гуще, чем на оладьи, но мягче, чем типичное дрожжевое тесто.
- Накрыть тесто полотенцем и дать ему постоять 15-30 минут.
- Довести воду до кипения, посолить. Тесто для шпецле можно пропустить через отверстия в крупной терке, а можно раскатать его на доске и срезать ножом в воду.
- Увеличить огонь до максимума, варить шпецле до готовности.
- Достать шумовкой, стряхнуть лишнюю воду.
- Для мясного соуса обжарить куриное мясо, добавить нарезанный лук, затем измельченный чеснок, соль, перец. Перемешать.
- Добавить большую часть тертого сыра, залить сливками. Через несколько минут добавить молоко. Протушить несколько минут.
- Добавить шпинат, все хорошо перемешать и добавить сок лимона. Протушить несколько минут.
- Соус соединить со шпецле, украсить тертым сыром.
Здесь узнаете, что такое паста каскателли и почему она завоевывает мир.
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