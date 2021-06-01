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Немецкие макароны шпецле – рецепт идеального к обеду блюда

1 июня, 15:24

Эти домашние мучные изделия не разрезают, как у нас домашнюю пасту, а соскребают с доски

Немецкая домашняя лапша шпецле, instagram.com/bonappetrip/
Немецкая домашняя лапша шпецле, instagram.com/bonappetrip/

В Германии есть свои макароны. Они называются шпецле и являются гордостью национальной кухни страны. Время от времени немецкие хозяйки их готовят, и происходит это практически так же, как и у нас. Но отличия и в составе пасты, и в процессе приготовления все-таки есть. Итак, узнаем, в чем особенность и запишем рецепт.

Чем они особенны, эти шпецле?

Прежде всего своим составом. Это мука, яйца и соль. Причем мука грубого помола, а количество яиц должно быть ровно на одно больше, чем людей, которые потом будут есть шпецле. Нередко добавляется вода, чтобы сделать тесто чуть более жидким.

Иногда в тесто добавляют мелко нарезанную зелень (базилик, шпинат и др.), отварные овощи, соусы, орехи, измельченные в блендере.

Варятся шпецле до момента, пока не поднимутся на поверхность. А вот в воду попадают не со стола, после того, как им придали форму, а с деревянной доски путем соскабливания длинных тонких полосок ножом.

С чем подают шпецле

Обычно с мясными блюдами, с большим количеством соуса и подливы. Также их подают с грибами, сыром и сосисками.

Шпецле со шпинатом в сливочном соусе – рецепт

Фото: instagram.com/beautiful.dish/

Ингредиенты для шпецле

  • Мука – 1 ст.
  • Соль – по вкусу
  • Щепотка молотого мускатного ореха, молотого белого перца
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 80 мл


Для соуса с курицей

  • Филе куриных бедрышек – 2 шт.
  • Листья свежего шпината – 300 г
  • Сливки – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Твердый сыр или пармезан – 200 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Молоко – 300 мл
  • Сок с половинки лимона


Способ приготовления

  1. Для шпецле муку смешать с солью, мускатным орехом и перцем. Яйца слегка взбить с молоком. В мучной смеси сделать углубление и вылить яичную смесь. Замесить тесто деревянной лопаткой. Тесто должно быть гуще, чем на оладьи, но мягче, чем типичное дрожжевое тесто.
  2. Накрыть тесто полотенцем и дать ему постоять 15-30 минут.
  3. Довести воду до кипения, посолить. Тесто для шпецле можно пропустить через отверстия в крупной терке, а можно раскатать его на доске и срезать ножом в воду.
  4. Увеличить огонь до максимума, варить шпецле до готовности.
  5. Достать шумовкой, стряхнуть лишнюю воду.
  6. Для мясного соуса обжарить куриное мясо, добавить нарезанный лук, затем измельченный чеснок, соль, перец. Перемешать.
  7. Добавить большую часть тертого сыра, залить сливками. Через несколько минут добавить молоко. Протушить несколько минут.
  8. Добавить шпинат, все хорошо перемешать и добавить сок лимона. Протушить несколько минут.
  9. Соус соединить со шпецле, украсить тертым сыром.

Здесь узнаете, что такое паста каскателли и почему она завоевывает мир.

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