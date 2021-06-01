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Німецькі макарони шпецле – рецепт ідеальної для обіду страви

Сьогодні, 15:24

Ці домашні борошняні вироби не розрізають, як у нас домашню пасту, а зіскрібають з дошки

Німецькі домашні макарони шпецле, instagram.com/bonappetrip/
Німецькі домашні макарони шпецле, instagram.com/bonappetrip/

У Німеччині є свої макарони. Вони називаються шпецле і є гордістю національної кухні країни. Час від часу німецькі господині їх готують, і відбувається це практично так само, як і у нас. Але відмінності і в складі пасти, і в процесі приготування все-таки є. Отже, дізнаємося, в чому особливість і запишемо рецепт.

Чим вони особливі, ці шпецле?

Насамперед своїм складом. Це борошно, яйця і сіль. Причому борошно грубого помелу, а яєць має бути рівно на одне більше, ніж людей, які потім їстимуть шпецле. Нерідко додається вода, щоб зробити тісто трохи рідкішим.

Іноді в тісто додають дрібно нарізану зелень (базилік, шпинат тощо), відварені овочі, соуси, горіхи, подрібнені в блендері.

Варяться шпецле до моменту, доки не піднімуться на поверхню. А от у воду потрапляють не зі столу, після того, як їм надали форму, а з дерев'яної дошки шляхом зіскоблювання довгих тонких смужок ножем.

З чим подають шпецле

Зазвичай з м'ясними стравами, з великою кількістю соусу і підливи. Також їх подають з грибами, сиром і сосисками.

Шпецле зі шпинатом у вершковому соусі – рецепт

Фото: instagram.com/beautiful.dish/

Інгредієнти для шпецле

  • Борошно – 1 ск.
  • Сіль – за смаком
  • Щіпка меленого мускатного горіха, меленого білого перцю
  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 80 мл

Для соусу з куркою

  • Філе курячих стегенець – 2 шт.
  • Листя свіжого шпинату – 300 г
  • Вершки – 200 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Твердий сир або пармезан – 200 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Молоко – 300 мл
  • Сік з половинки лимона

Спосіб приготування

  1. Для шпецле борошно змішати із сіллю, мускатним горіхом і перцем. Яйця злегка збити з молоком. У борошняній суміші зробити поглиблення і вилити яєчну суміш. Замісити тісто дерев'яною лопаткою. Тісто має бути густіше, ніж на оладки, але м'якше, ніж типове дріжджове тісто.
  2. Накрити тісто рушником і дати йому постояти 15-30 хвилин.
  3. Довести воду до кипіння, посолити. Тісто для шпецле можна пропустити через отвори в крупній тертці, а можна розкачати його на дошці та зрізати ножем у воду.
  4. Збільшити вогонь до максимуму, варити шпецле до готовності.
  5. Дістати шумівкою, струсити зайву воду.
  6. Для м'ясного соусу обсмажити куряче м'ясо, додати нарізану цибулю, потім подрібнений часник, сіль, перець. Перемішати.
  7. Додати більшу частину тертого сиру, залити вершками. За кілька хвилин додати молоко. Протушкувати кілька хвилин.
  8. Додати шпинат, усе добре перемішати і додати сік лимона. Протушкувати кілька хвилин.
  9. Соус з'єднати зі шпецле, прикрасити тертим сиром.

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