Німецькі макарони шпецле – рецепт ідеальної для обіду страви
Ці домашні борошняні вироби не розрізають, як у нас домашню пасту, а зіскрібають з дошки
У Німеччині є свої макарони. Вони називаються шпецле і є гордістю національної кухні країни. Час від часу німецькі господині їх готують, і відбувається це практично так само, як і у нас. Але відмінності і в складі пасти, і в процесі приготування все-таки є. Отже, дізнаємося, в чому особливість і запишемо рецепт.
Чим вони особливі, ці шпецле?
Насамперед своїм складом. Це борошно, яйця і сіль. Причому борошно грубого помелу, а яєць має бути рівно на одне більше, ніж людей, які потім їстимуть шпецле. Нерідко додається вода, щоб зробити тісто трохи рідкішим.
Іноді в тісто додають дрібно нарізану зелень (базилік, шпинат тощо), відварені овочі, соуси, горіхи, подрібнені в блендері.
Варяться шпецле до моменту, доки не піднімуться на поверхню. А от у воду потрапляють не зі столу, після того, як їм надали форму, а з дерев'яної дошки шляхом зіскоблювання довгих тонких смужок ножем.
З чим подають шпецле
Зазвичай з м'ясними стравами, з великою кількістю соусу і підливи. Також їх подають з грибами, сиром і сосисками.
Шпецле зі шпинатом у вершковому соусі – рецепт
Інгредієнти для шпецле
- Борошно – 1 ск.
- Сіль – за смаком
- Щіпка меленого мускатного горіха, меленого білого перцю
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 80 мл
Для соусу з куркою
- Філе курячих стегенець – 2 шт.
- Листя свіжого шпинату – 300 г
- Вершки – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Твердий сир або пармезан – 200 г
- Сіль, перець – за смаком
- Молоко – 300 мл
- Сік з половинки лимона
Спосіб приготування
- Для шпецле борошно змішати із сіллю, мускатним горіхом і перцем. Яйця злегка збити з молоком. У борошняній суміші зробити поглиблення і вилити яєчну суміш. Замісити тісто дерев'яною лопаткою. Тісто має бути густіше, ніж на оладки, але м'якше, ніж типове дріжджове тісто.
- Накрити тісто рушником і дати йому постояти 15-30 хвилин.
- Довести воду до кипіння, посолити. Тісто для шпецле можна пропустити через отвори в крупній тертці, а можна розкачати його на дошці та зрізати ножем у воду.
- Збільшити вогонь до максимуму, варити шпецле до готовності.
- Дістати шумівкою, струсити зайву воду.
- Для м'ясного соусу обсмажити куряче м'ясо, додати нарізану цибулю, потім подрібнений часник, сіль, перець. Перемішати.
- Додати більшу частину тертого сиру, залити вершками. За кілька хвилин додати молоко. Протушкувати кілька хвилин.
- Додати шпинат, усе добре перемішати і додати сік лимона. Протушкувати кілька хвилин.
- Соус з'єднати зі шпецле, прикрасити тертим сиром.
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