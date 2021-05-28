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Птитим – это как кускус, только крупнее. В чем его особенность и с чем он вкуснее

Сегодня, 13:51

Это гениальное изобретение израильтян, которое заменило им рис

Птитим - израильский кускус Фото: instagram.com/morkashamir/
Птитим - израильский кускус
Фото: instagram.com/morkashamir/

История птитима или израильского кускуса, или израильского риса в который раз доказывает – выдумать что-то отличное возможно по причине отчаяния. Так и случилось с птитимом. Сначала ним заменяли дефицитный рис и североафриканский кускус, а вскоре рестораны других стран вписывали недешевые блюда с этой крупой в свое меню. Давайте узнаем, как появился птитим, в чем его особенность и запишем оригинальный рецепт.

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Израильский рис для голодных граждан

Именно так люди прозвали новое изобретение специалистов пищевой промышленности Израиля. Дело было на заре становления государства, в 50-х годах прошлого века. Еды катастрофически не хватало. Любимые всеми кускус и рис было попросту не за что закупать. Тогда премьер-министр страны Давид Бен-Гурион распорядился – придумать новый продукт, который бы заменил людям эти крупы и понравился всем без исключения.

Понравился. И всем без исключения

Фото: Крупа птитим

Ведь выбора тогда у израильтян не было – пришлось покупать птитим. Сначала его делали в форме зерен риса, со временем – в форме шариков. Как кускус, только крупнее. То есть дефицитные продукты того времени по форме и по составу навеяли идеи для создания эксклюзивной крупы. И понадобилось совсем немного времени после появления птитима, чтобы народ Израиля стал гордиться своим кулинарным изобретением. Ну и есть его с удовольствием.

Особенности птитима

  • Его изготавливают из твердых сортов пшеницы и воды. Важно – без каких-либо добавок
  • Он универсален – его едят просто так, готовят с овощами и мясом, добавляют в салаты
  • Птитим включен в меню детских садов и школ Израиля

Птитим с индейкой – рецепт

Фото: instagram.com/nataly_na_pp_/

Ингредиенты

  • 300 г – филе голени индейки
  • 200 г – птитима
  • 300 г – шампиньонов
  • 25 г – сливочного масла
  • 1 шт. – лук
  • 2-3 зуб. – чеснока
  • 200 г – сливок 10%
  • 1/4 ч. л. – мускатного ореха
  • 2 ст. л. – белого вина
  • соль, перец, травы – по вкусу

Способ приготовления

  1. Мясо и грибы нарезать небольшими кусочками и обжарить на сливочном масле.
  2. Добавить лук, чеснок, соль, перец и травы.
  3. Пока выпаривается жидкость приготовить соус: сливки, мускатный орех и вино соединить.
  4. Мясо с грибами переложить в форму для запекания, сверху полить соусом и отправить в духовку при 180 градусах на 20 минут.
  5. Подавать с отваренным птитимом.

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