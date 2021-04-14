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Что любят есть в Германии – 5 рецептов блюд национальной кухни

Сегодня, 12:39

Там едят много мяса, хлеба и совсем немного овощей

"Лучшие овощи – это мясо", – любят говорить в Германии. Поэтому и кухня у немцев соответствующая: в огромном количестве свинина, говядина, мясо птицы в отличие, например, от кухни Болгарии, где преобладают овощи и сыр. Мясо немцы жарят, запекают, тушат. Но и овощи на их столах тоже присутствуют – картофельные салаты и тушеная квашеная капуста. Сосиски. Эта тема требует особого внимания. Там их насчитывается более полутора тысяч видов. И еще хлеб. В каждой земле Германии он свой, особый. Ниже найдете рецепты немецкой еды, которую можно попробовать приготовить на украинской кухне.

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Рулька по-берлински

Фото: instagram.com/chumak_oxana/

Рульку готовят на зимние праздники, прежде всего на Рождество. Но попробовать ее можно в любом аутентичном ресторане страны. Подается с квашеной капустой.

Ингредиенты

  • Свиная рулька – 1 шт.
  • Темное пиво – 1-2 л
  • Морковь – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Бутоны гвоздики – 5 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Можжевеловые ягоды – 5 шт.

Для соуса

  • Мед – 1 ст. л.
  • Соус соевый – 2 ст. л.
  • Бульон, в котором варилась рулька – 100 мл
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Помытую и обсушенную рульку положить в кастрюлю для варки. Залить темным пивом. Довести рульку в пиве до кипения.
  2. Добавить почищенную морковь, нарезанную кольцами. В целую почищенную луковицу воткнуть бутоны гвоздики, чеснок разделить на зубчики и снять кожуру.
  3. С кипящего пива снять пену. Варить на медленном огне 1,5- 2 часа под крышкой. Периодически переворачивать мясо.
  4. Сваренную рульку достать из пива, слегка остудить. Смешать все ингредиенты для соуса, смазать мясо и выложить в форму для запекания.
  5. Добавить еще 100 мл бульона, в котором варилось мясо. Добавляют можжевеловые ягоды.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать 30 минут до золотистой корочки, каждые 5-6 минут поливая мясо пивным бульоном.
  7. Готовую рульку достать из духовки, выложить на центр большой тарелки для подачи.

Фальшивый заяц

Фото: nstagram.com/elena_mikulchik/

Почему фальшивый заяц? Потому что в те времена – в конце 18-го века – простому люду охотиться было нельзя, поэтому в ход шло другое мясо. Блюдо универсальное: его можно есть горячим, как холодную закуску или класть на хлеб.

Ингредиенты

  • Фарш свиной – 850 г
  • Белый хлеб – 120 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Лук – 100 г
  • Растительное масло – 60 г
  • Майоран – 1 г
  • Сваренные вкрутую яйца – 3-4 шт.
  • Специи, соль, перец, зелень для фарша – по вкусу

Способ приготовления

  1. На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавив в него измельченный хлеб.
  2. Фарш смешать с полученной смесью, добавить яйца, майоран и специи по вкусу.
  3. В форму выложить немного этой массы, затем в ряд сваренные вкрутую яйца и закрыть их остатками фарша.
  4. Выпекать в духовке около часа при 200 градусах. Подавать с картофелем или тушеной капустой.

Пихельштайнер или рагу Бисмарка

Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Пожалуй, один из самых известных супов мира. К тому же носит имя немецкого канцлера Бисмарка. Говорят, однажды он попробовал пихельштайнер, суп ему так понравился, что блюдо получило второе название – рагу Бисмарка.

Ингредиенты

  • Курица, свинина, говядина – по 250 г
  • Картофель – 6-8 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Корневой сельдерей – 200 г
  • Петрушка – по вкусу
  • Тмин, орегано – по 0,5 ч. л.
  • Перец горошком, лавровый лист, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать крупными кусочками. Картофель порезать кубиками. Лук мелко нарезать (можно использовать репчатый, а можно порей и нарезать его кольцами). Морковь нарезать. Сельдерей нарезать кубиками.
  2. В таком же порядке сложить слоями в кастрюлю. Сверху – специи и лавровый лист.
  3. Залить 1,5 литрами воды и поставить на плиту. После закипания, готовить под крышкой 1,5-2 часа на медленном огне.

Брецель

Фото: instagram.com/lena_delaet_krasivo/


Этому немецкому кренделю более тысячи лет. Одна из легенд гласит – выпечку изобрели монахи, придав ей форму рук, скрещенных на груди в молитве. Особенность брецеля в его коричневом цвете. Это достигается путем окунания теста перед выпеканием в раствор из воды и соды.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука – 250 г
  • Сухие дрожжи – 5 г
  • Сахар – 5 г
  • Соль – 4 г
  • Мягкое сливочное масло – 20 г
  • Холодная вода – 140 мл
  • Соль, кунжут, мак – для посыпки

Для отварки:

  • Вода – 1 л
  • Пищевая сода – 20 г

Способ приготовления

  1. Просеять муку, добавить соль и сахар. В холодной воде растворить дрожжи и добавить сухие ингредиенты.
  2. Вымешивать тесто, постепенно добавляя мягкое сливочное масло. Оставить подходить тесто в теплом месте, накрыв полотенцем на полчаса.
  3. Затем сформировать брецели и отправить в морозилку на полчаса.
  4. Смешать соль и воды, закипятить и опустить туда берцели на 2 минуты.
  5. Остудить, посыпать кунжутом, солью, маком. Брецели можно смазать яйцом.
  6. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов до румяности корочки.

Торт "Черный лес" или "Шварцвальд"

Фото: instagram.com/familini/

Он появился в Германии не так давно – в 30-х годах 19-го века. Считается, что автором торта является кондитер Йозеф Келлер из Швабрии. Теперь в Германии для этого десерта существуют четкие стандарты, детали и размер коржей, утвержденные на государственном уровне. Также есть утверждение, что торт назван в честь легендарного леса Шварцвальд. Некоторые же считают, что десерт очень похож на наряд незамужних девушек того региона: черное платье, белая блузка и красная шляпка. Особенность – среди ингредиентов есть вишневый шнапс, можно приготовить и без него.

Ингредиенты

  • Яйца куриные – 8 шт.
  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Сахарная пудра – 350 г
  • Вишня без косточек – 200 г
  • Пшеничная мука – 200 г
  • Шоколад черный – 100 г
  • Масло сливочное – 20 г
  • Сливки 35% – 680 мл
  • Сливки 22% – 500 мл
  • Молоко – 140 мл
  • Вишневый ликер (или любой другой) – 75 мл
  • Какао-порошок – 2 ст. л.
  • Желатин – 1 ст. л.
  • Палочка корицы – 1 шт.

Способ приготовления

  1. Духовку предварительно разогреть до 180°С. Желатин замочить на полчаса в воде.
  2. В небольшую кастрюлю влить 22%-ные сливки, молоко, всыпать 100 г сахарной пудры и довести до кипения (ни в коем случае не кипятить!).
  3. Добавить желатин и 25 мл ликера, перемешать и остудить, затем поставить на несколько часов в холодильник, чтобы желе застыло.
  4. Шоколад растопить на водяной бане. Растворить 50 г сахарной пудры в 45 мл теплой воды.
  5. Желтки взбить. Добавить в шоколад сироп и желтки и перемешать.
  6. Миксером взбить 180 мл 35%-ных сливок и осторожно смешать с шоколадной массой. Поставить в холодильник.
  7. Яйца взбить со 150 г сахарной пудры, добавить какао, просеянную муку, все вымешать.
  8. Разъемную форму смазать сливочным маслом. Из теста сделать 2 коржа, выпекать в разогретой духовке 15-20 минут.
  9. Вишню поместить в небольшую кастрюлю (немного ягод оставить), добавить 50 мл ликера, 50 г сахарной пудры, корицу и 3 ст. ложки воды и уварить все на медленном огне вполовину, затем корицу вынуть.
  10. Оставшиеся 35%-ные сливки взбить.
  11. Корж полить получившимся вишневым сиропом, выложить немного вишен.
  12. Сверху положить слой сливочного желе, затем слой шоколадного крема.
  13. На шоколадный крем выложить слой взбитых сливок и украсить оставшимися вишнями.

Здесь узнаете рецепты самых известных блюд Англии.

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