Что любят есть в Германии – 5 рецептов блюд национальной кухни
Там едят много мяса, хлеба и совсем немного овощей
"Лучшие овощи – это мясо", – любят говорить в Германии. Поэтому и кухня у немцев соответствующая: в огромном количестве свинина, говядина, мясо птицы в отличие, например, от кухни Болгарии, где преобладают овощи и сыр. Мясо немцы жарят, запекают, тушат. Но и овощи на их столах тоже присутствуют – картофельные салаты и тушеная квашеная капуста. Сосиски. Эта тема требует особого внимания. Там их насчитывается более полутора тысяч видов. И еще хлеб. В каждой земле Германии он свой, особый. Ниже найдете рецепты немецкой еды, которую можно попробовать приготовить на украинской кухне.
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Рулька по-берлински
Рульку готовят на зимние праздники, прежде всего на Рождество. Но попробовать ее можно в любом аутентичном ресторане страны. Подается с квашеной капустой.
Ингредиенты
- Свиная рулька – 1 шт.
- Темное пиво – 1-2 л
- Морковь – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Бутоны гвоздики – 5 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Можжевеловые ягоды – 5 шт.
Для соуса
- Мед – 1 ст. л.
- Соус соевый – 2 ст. л.
- Бульон, в котором варилась рулька – 100 мл
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Помытую и обсушенную рульку положить в кастрюлю для варки. Залить темным пивом. Довести рульку в пиве до кипения.
- Добавить почищенную морковь, нарезанную кольцами. В целую почищенную луковицу воткнуть бутоны гвоздики, чеснок разделить на зубчики и снять кожуру.
- С кипящего пива снять пену. Варить на медленном огне 1,5- 2 часа под крышкой. Периодически переворачивать мясо.
- Сваренную рульку достать из пива, слегка остудить. Смешать все ингредиенты для соуса, смазать мясо и выложить в форму для запекания.
- Добавить еще 100 мл бульона, в котором варилось мясо. Добавляют можжевеловые ягоды.
- Разогреть духовку до 180 градусов и запекать 30 минут до золотистой корочки, каждые 5-6 минут поливая мясо пивным бульоном.
- Готовую рульку достать из духовки, выложить на центр большой тарелки для подачи.
Фальшивый заяц
Почему фальшивый заяц? Потому что в те времена – в конце 18-го века – простому люду охотиться было нельзя, поэтому в ход шло другое мясо. Блюдо универсальное: его можно есть горячим, как холодную закуску или класть на хлеб.
Ингредиенты
- Фарш свиной – 850 г
- Белый хлеб – 120 г
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 100 г
- Растительное масло – 60 г
- Майоран – 1 г
- Сваренные вкрутую яйца – 3-4 шт.
- Специи, соль, перец, зелень для фарша – по вкусу
Способ приготовления
- На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавив в него измельченный хлеб.
- Фарш смешать с полученной смесью, добавить яйца, майоран и специи по вкусу.
- В форму выложить немного этой массы, затем в ряд сваренные вкрутую яйца и закрыть их остатками фарша.
- Выпекать в духовке около часа при 200 градусах. Подавать с картофелем или тушеной капустой.
Пихельштайнер или рагу Бисмарка
Пожалуй, один из самых известных супов мира. К тому же носит имя немецкого канцлера Бисмарка. Говорят, однажды он попробовал пихельштайнер, суп ему так понравился, что блюдо получило второе название – рагу Бисмарка.
Ингредиенты
- Курица, свинина, говядина – по 250 г
- Картофель – 6-8 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1-2 шт.
- Корневой сельдерей – 200 г
- Петрушка – по вкусу
- Тмин, орегано – по 0,5 ч. л.
- Перец горошком, лавровый лист, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Мясо нарезать крупными кусочками. Картофель порезать кубиками. Лук мелко нарезать (можно использовать репчатый, а можно порей и нарезать его кольцами). Морковь нарезать. Сельдерей нарезать кубиками.
- В таком же порядке сложить слоями в кастрюлю. Сверху – специи и лавровый лист.
- Залить 1,5 литрами воды и поставить на плиту. После закипания, готовить под крышкой 1,5-2 часа на медленном огне.
Брецель
Этому немецкому кренделю более тысячи лет. Одна из легенд гласит – выпечку изобрели монахи, придав ей форму рук, скрещенных на груди в молитве. Особенность брецеля в его коричневом цвете. Это достигается путем окунания теста перед выпеканием в раствор из воды и соды.
Ингредиенты
- Пшеничная мука – 250 г
- Сухие дрожжи – 5 г
- Сахар – 5 г
- Соль – 4 г
- Мягкое сливочное масло – 20 г
- Холодная вода – 140 мл
- Соль, кунжут, мак – для посыпки
Для отварки:
- Вода – 1 л
- Пищевая сода – 20 г
Способ приготовления
- Просеять муку, добавить соль и сахар. В холодной воде растворить дрожжи и добавить сухие ингредиенты.
- Вымешивать тесто, постепенно добавляя мягкое сливочное масло. Оставить подходить тесто в теплом месте, накрыв полотенцем на полчаса.
- Затем сформировать брецели и отправить в морозилку на полчаса.
- Смешать соль и воды, закипятить и опустить туда берцели на 2 минуты.
- Остудить, посыпать кунжутом, солью, маком. Брецели можно смазать яйцом.
- Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов до румяности корочки.
Торт "Черный лес" или "Шварцвальд"
Он появился в Германии не так давно – в 30-х годах 19-го века. Считается, что автором торта является кондитер Йозеф Келлер из Швабрии. Теперь в Германии для этого десерта существуют четкие стандарты, детали и размер коржей, утвержденные на государственном уровне. Также есть утверждение, что торт назван в честь легендарного леса Шварцвальд. Некоторые же считают, что десерт очень похож на наряд незамужних девушек того региона: черное платье, белая блузка и красная шляпка. Особенность – среди ингредиентов есть вишневый шнапс, можно приготовить и без него.
Ингредиенты
- Яйца куриные – 8 шт.
- Яичные желтки – 2 шт.
- Сахарная пудра – 350 г
- Вишня без косточек – 200 г
- Пшеничная мука – 200 г
- Шоколад черный – 100 г
- Масло сливочное – 20 г
- Сливки 35% – 680 мл
- Сливки 22% – 500 мл
- Молоко – 140 мл
- Вишневый ликер (или любой другой) – 75 мл
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Желатин – 1 ст. л.
- Палочка корицы – 1 шт.
Способ приготовления
- Духовку предварительно разогреть до 180°С. Желатин замочить на полчаса в воде.
- В небольшую кастрюлю влить 22%-ные сливки, молоко, всыпать 100 г сахарной пудры и довести до кипения (ни в коем случае не кипятить!).
- Добавить желатин и 25 мл ликера, перемешать и остудить, затем поставить на несколько часов в холодильник, чтобы желе застыло.
- Шоколад растопить на водяной бане. Растворить 50 г сахарной пудры в 45 мл теплой воды.
- Желтки взбить. Добавить в шоколад сироп и желтки и перемешать.
- Миксером взбить 180 мл 35%-ных сливок и осторожно смешать с шоколадной массой. Поставить в холодильник.
- Яйца взбить со 150 г сахарной пудры, добавить какао, просеянную муку, все вымешать.
- Разъемную форму смазать сливочным маслом. Из теста сделать 2 коржа, выпекать в разогретой духовке 15-20 минут.
- Вишню поместить в небольшую кастрюлю (немного ягод оставить), добавить 50 мл ликера, 50 г сахарной пудры, корицу и 3 ст. ложки воды и уварить все на медленном огне вполовину, затем корицу вынуть.
- Оставшиеся 35%-ные сливки взбить.
- Корж полить получившимся вишневым сиропом, выложить немного вишен.
- Сверху положить слой сливочного желе, затем слой шоколадного крема.
- На шоколадный крем выложить слой взбитых сливок и украсить оставшимися вишнями.
Здесь узнаете рецепты самых известных блюд Англии.
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