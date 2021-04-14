Что любят есть в Германии – 5 рецептов блюд национальной кухни

Там едят много мяса, хлеба и совсем немного овощей

"Лучшие овощи – это мясо", – любят говорить в Германии. Поэтому и кухня у немцев соответствующая: в огромном количестве свинина, говядина, мясо птицы в отличие, например, от кухни Болгарии, где преобладают овощи и сыр. Мясо немцы жарят, запекают, тушат. Но и овощи на их столах тоже присутствуют – картофельные салаты и тушеная квашеная капуста. Сосиски. Эта тема требует особого внимания. Там их насчитывается более полутора тысяч видов. И еще хлеб. В каждой земле Германии он свой, особый. Ниже найдете рецепты немецкой еды, которую можно попробовать приготовить на украинской кухне.

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Рулька по-берлински

Фото: instagram.com/chumak_oxana/

Рульку готовят на зимние праздники, прежде всего на Рождество. Но попробовать ее можно в любом аутентичном ресторане страны. Подается с квашеной капустой.

Ингредиенты

Свиная рулька – 1 шт.

Темное пиво – 1-2 л

Морковь – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Бутоны гвоздики – 5 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Можжевеловые ягоды – 5 шт.

Для соуса

Мед – 1 ст. л.

Соус соевый – 2 ст. л.

Бульон, в котором варилась рулька – 100 мл

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Помытую и обсушенную рульку положить в кастрюлю для варки. Залить темным пивом. Довести рульку в пиве до кипения. Добавить почищенную морковь, нарезанную кольцами. В целую почищенную луковицу воткнуть бутоны гвоздики, чеснок разделить на зубчики и снять кожуру. С кипящего пива снять пену. Варить на медленном огне 1,5- 2 часа под крышкой. Периодически переворачивать мясо. Сваренную рульку достать из пива, слегка остудить. Смешать все ингредиенты для соуса, смазать мясо и выложить в форму для запекания. Добавить еще 100 мл бульона, в котором варилось мясо. Добавляют можжевеловые ягоды. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать 30 минут до золотистой корочки, каждые 5-6 минут поливая мясо пивным бульоном. Готовую рульку достать из духовки, выложить на центр большой тарелки для подачи.

Фальшивый заяц

Фото: nstagram.com/elena_mikulchik/

Почему фальшивый заяц? Потому что в те времена – в конце 18-го века – простому люду охотиться было нельзя, поэтому в ход шло другое мясо. Блюдо универсальное: его можно есть горячим, как холодную закуску или класть на хлеб.

Ингредиенты

Фарш свиной – 850 г

Белый хлеб – 120 г

Яйца – 2 шт.

Лук – 100 г

Растительное масло – 60 г

Майоран – 1 г

Сваренные вкрутую яйца – 3-4 шт.

Специи, соль, перец, зелень для фарша – по вкусу

Способ приготовления

На растительном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавив в него измельченный хлеб. Фарш смешать с полученной смесью, добавить яйца, майоран и специи по вкусу. В форму выложить немного этой массы, затем в ряд сваренные вкрутую яйца и закрыть их остатками фарша. Выпекать в духовке около часа при 200 градусах. Подавать с картофелем или тушеной капустой.

Пихельштайнер или рагу Бисмарка

Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Пожалуй, один из самых известных супов мира. К тому же носит имя немецкого канцлера Бисмарка. Говорят, однажды он попробовал пихельштайнер, суп ему так понравился, что блюдо получило второе название – рагу Бисмарка.

Ингредиенты

Курица, свинина, говядина – по 250 г

Картофель – 6-8 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1-2 шт.

Корневой сельдерей – 200 г

Петрушка – по вкусу

Тмин, орегано – по 0,5 ч. л.

Перец горошком, лавровый лист, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Мясо нарезать крупными кусочками. Картофель порезать кубиками. Лук мелко нарезать (можно использовать репчатый, а можно порей и нарезать его кольцами). Морковь нарезать. Сельдерей нарезать кубиками. В таком же порядке сложить слоями в кастрюлю. Сверху – специи и лавровый лист. Залить 1,5 литрами воды и поставить на плиту. После закипания, готовить под крышкой 1,5-2 часа на медленном огне.

Брецель

Фото: instagram.com/lena_delaet_krasivo/



Этому немецкому кренделю более тысячи лет. Одна из легенд гласит – выпечку изобрели монахи, придав ей форму рук, скрещенных на груди в молитве. Особенность брецеля в его коричневом цвете. Это достигается путем окунания теста перед выпеканием в раствор из воды и соды.

Ингредиенты

Пшеничная мука – 250 г

Сухие дрожжи – 5 г

Сахар – 5 г

Соль – 4 г

Мягкое сливочное масло – 20 г

Холодная вода – 140 мл

Соль, кунжут, мак – для посыпки

Для отварки:

Вода – 1 л

Пищевая сода – 20 г

Способ приготовления

Просеять муку, добавить соль и сахар. В холодной воде растворить дрожжи и добавить сухие ингредиенты. Вымешивать тесто, постепенно добавляя мягкое сливочное масло. Оставить подходить тесто в теплом месте, накрыв полотенцем на полчаса. Затем сформировать брецели и отправить в морозилку на полчаса. Смешать соль и воды, закипятить и опустить туда берцели на 2 минуты. Остудить, посыпать кунжутом, солью, маком. Брецели можно смазать яйцом. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов до румяности корочки.

Торт "Черный лес" или "Шварцвальд"

Фото: instagram.com/familini/

Он появился в Германии не так давно – в 30-х годах 19-го века. Считается, что автором торта является кондитер Йозеф Келлер из Швабрии. Теперь в Германии для этого десерта существуют четкие стандарты, детали и размер коржей, утвержденные на государственном уровне. Также есть утверждение, что торт назван в честь легендарного леса Шварцвальд. Некоторые же считают, что десерт очень похож на наряд незамужних девушек того региона: черное платье, белая блузка и красная шляпка. Особенность – среди ингредиентов есть вишневый шнапс, можно приготовить и без него.

Ингредиенты

Яйца куриные – 8 шт.

Яичные желтки – 2 шт.

Сахарная пудра – 350 г

Вишня без косточек – 200 г

Пшеничная мука – 200 г

Шоколад черный – 100 г

Масло сливочное – 20 г

Сливки 35% – 680 мл

Сливки 22% – 500 мл

Молоко – 140 мл

Вишневый ликер (или любой другой) – 75 мл

Какао-порошок – 2 ст. л.

Желатин – 1 ст. л.

Палочка корицы – 1 шт.

Способ приготовления

Духовку предварительно разогреть до 180°С. Желатин замочить на полчаса в воде. В небольшую кастрюлю влить 22%-ные сливки, молоко, всыпать 100 г сахарной пудры и довести до кипения (ни в коем случае не кипятить!). Добавить желатин и 25 мл ликера, перемешать и остудить, затем поставить на несколько часов в холодильник, чтобы желе застыло. Шоколад растопить на водяной бане. Растворить 50 г сахарной пудры в 45 мл теплой воды. Желтки взбить. Добавить в шоколад сироп и желтки и перемешать. Миксером взбить 180 мл 35%-ных сливок и осторожно смешать с шоколадной массой. Поставить в холодильник. Яйца взбить со 150 г сахарной пудры, добавить какао, просеянную муку, все вымешать. Разъемную форму смазать сливочным маслом. Из теста сделать 2 коржа, выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. Вишню поместить в небольшую кастрюлю (немного ягод оставить), добавить 50 мл ликера, 50 г сахарной пудры, корицу и 3 ст. ложки воды и уварить все на медленном огне вполовину, затем корицу вынуть. Оставшиеся 35%-ные сливки взбить. Корж полить получившимся вишневым сиропом, выложить немного вишен. Сверху положить слой сливочного желе, затем слой шоколадного крема. На шоколадный крем выложить слой взбитых сливок и украсить оставшимися вишнями.

Здесь узнаете рецепты самых известных блюд Англии.

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