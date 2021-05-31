Картофель дюшес – рецепт самого изысканного пюре
Для формирования этого блюда понадобится кондитерский мешок
Картофель дюшес, или картофель "Герцогиня" – самое изысканное, что может быть с картофелем, а именно – картофельным пюре. Это не просто изысканное пюре уровня ресторана, это невероятная его подача. Очевидно, что достичь такой формы можно с помощью кондитерского мешка. Все остальное – дело техники. Узнаем, что это за блюдо и как его приготовить.
Красивая история с аристократическими корнями
Такой способ приготовления пюре пришел до нас из Франции. Существует легенда, что картофельные "безе" впервые приготовлены для британской герцогини, которая посетила Париж. Имя герцогини и дата события неизвестны. Правильный картофель "Герцогини" имеет плотную корочку, а внутри он нежный, мягкий, сливочный. Классический рецепт не требует приправ, но для лучшего вкуса все же следует добавить немного твердого сыра, мускатного ореха, перца.
Картофель дюшес – рецепт
Ингредиенты
- Картофель – 1 кг
- Пармезан – 80 г
- Масло сливочное – 100 г
- Яйца – 3 желтка
- Сливки – 100 г
- Мускатный орех – щепотка
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Сварить картошку в несоленой воде. Всю воду слить.
- Картошку помять, чтоб не оставалось комочков, можно протереть через сито.
- Смешать картошку с желтками, маслом, сливками и тертым сыром, посолить, поперчить и присыпать мускатным орехом, перемешать.
- Выложить картофельное пюре в кондитерский мешок, отсадить на противень, смазанный растительным маслом.
- Поставить в духовку на режим "гриль" на 10-15 минут.
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