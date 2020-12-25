ТОП-8 боксов с едой на Новый год-2021 для ленивых
Что предлагают рестораны и по какой цене
Так тоже случается, да. Когда при всей своей огромной любви к приготовлению еды, тем более новогодней, стоять у плиты совсем не хочется. Но вместе с этим хочется съесть оливье, "шубу", какие-нибудь оригинальные закуски. В таком случае можно заказать все готовое из ресторана. В конце концов, Новый год – это особенный праздник. Можно себя и побаловать. Ниже – 8 ресторанов и их новогодние боксы. Смотрите, приценяйтесь, выбирайте.
Ресторан DOM №10
Ресторан давно практикует продажу боксов для Нового года. Вероятно, спрос на них есть. Итак, что входит в набор:
- Тарелка украинского крафтового вяленого мяса с гриссини и песто из вяленых томатов 300 г – 360 грн;
- тарелка украинских фермерских сыров 250 г – 380 грн;
- холодец славянский с хреном 400 г – 290 грн;
- салат оливье с ветчиной, куриной грудкой и молодым горошком 500 г – 250 грн;
- мешочки с грибами 180 г – 115 грн;
- утиные ножки, тушеные с красной капустой 620 г – 920 грн.
Общая стоимость бокса – 2315 грн
Ресторан Petrus-ь
Ресторан – тоже опытный в плане новогодних боксов "поставщик".
- Щука фаршированная 1 кг – 622 грн;
- Курица, фаршированная блинами, 1 кг – 540 грн;
- Сельдь под шубой 1 кг – 250 грн;
- Маринованные опята 1 л – 465 грн;
- Холодец из домашней курицы 1 л – 220 грн.
Общая стоимость бокса – 2097 грн
Ресторан Барсук
Здесь обещают приготовить "самый вкусный Новый год", который когда либо был у вас в жизни. Ассортимент продуктов широчайший.
- Оливье, как в детстве, с курицей, колбасой и домашним майонезом 1 кг – 249 грн;
- оливье с лососем и домашним майонезом 1 кг – 399 грн;
- сельдь под шубой 1 кг – 199 грн;
- холодец из домашнего петуха с хреном 1 кг – 199 грн;
- паштет из куриной печени с карамелизированным луком 500 г – 199 грн;
- лосось Главракс 500 г – 598 грн;
- голубцы со сметаной 500 г – 215 грн;
- домашние малосолы (огурцы, помидоры, лук) 200/200/50г – 115 грн.
Общая стоимость бокса – 2173 грн
Klukva&Brukva
На сайте ресторана призывают поторопиться, так как их боксы разбирают очень быстро. Судя по количеству продуктов, угощений минимум человек на 15.
- Оливье с индейкой домашнего копчения 0,5 кг – 280 грн;
- Винегрет с тюлькой 0,5 кг – 240 грн;
- Шуба с тюлькой 0,5 кг – 240 грн;
- Паштет из куриной печени, с мармеладом из мадеры 0,5 кг – 320 грн;
- Паштет из сома, с мармеладом из ромашки 0,5 кг – 340 грн;
- Форшмак из дунайской сельди 0,5 кг – 280 грн;
- Киевское холодное из петуха с соусом из хрена 0,5 кг – 280 грн;
- Ростбиф из печи 1 кг – 800 грн;
- Утка с яблоками 2 кг – 900 грн;
- Голубцы из красной капусты с уткой 0,5 кг – 350 грн;
- Копченые мидии 0,5 кг – 400 грн;
- Пирожки с потрохами и ягодным соусом, с судаком, щукой и щавелевым соусом, с печенью цыпленка, с мармеладом из мадеры с яйцом и зеленью 1 шт. – 20 грн;
- Киевский торт (порционно) – 150 грн;
- Чизкейк из козьего сыра с соленой карамелью 0,5 кг – 260 грн;
- Наполеон 0,5 кг – 300 грн;
- Крафтовые настойки (малина-чили, клюква-мед) 0,5 л – 350 грн.
Общая стоимость бокса (пирожки не учитывали) – 5490 грн
Ресторан "Дача"
Здесь не считают стоимость каждой единицы, а предлагают набор с весом блюда.
- Холодец из петуха – 700 г;
- куриная шейка – 500 г;
- паштет из утиной печени – 550 г;
- щука фаршированная – 880 г;
- сельдь под шубой с красной икрой – 470 г;
- оливье с мясом краба – 450 г;
- оливье с мясом перепела – 450 г;
- веллингтон (вырезка бычка с белыми грибами в слоеном тесте) – 1 кг;
- ассорти конфет курага и чернослив в шоколаде – 500 г;
- "Монастырская изба" – 1 кг;
- хреновуха, вишневка – по 0,5л.
Стоимость новогоднего бокса от ресторана "Дача" – 4600 грн.
МЯСОСТОРИЯ
Набор рассчитан на 6-8 человек. Вес бокса – 3600 г. В состав бокса этого ресторана, который специализируется на мясе и блюдах из него, входит:
- салат Оливье с домашним цыпленком;
- буженина из свинины запеченная;
- биток свиной запеченный;
- холодец из домашней курицы, говядины и свинины;
- домашняя колбаса запеченная;
- грудинка копченая на фруктовых ветвях;
- ростбиф из говядины;
- жареный домашний цыпленок.
Общая стоимость – 1390 грн.
Монтеки Капулети
Как в истинном итальянском ресторане без традиционного блюда не обошлось. Но и нашлось место классике в том числе. Набо расчитан на 4 человек.
- Антипасти мясные;
- Паштет из куриной печени с луковым конфи;
- Нежный мусс из подкопченной скумбрии;
- Аранчини с моцареллой;
- Салат "Мимоза" с тунцом;
- Оливье с Мортадело;
- Запеченная баранина в имбирно-томатном;
- Лазанья Болоньезе;
- Закрытая пицца Кальцоне с куриным филе;
- Картофельный гратен со сливками и шпинатом;
- Торт родом из детства;
- Имбирные пряники: 3 шт.
Общая стоимость – 2021 грн.
В боксе этого ресторана уже присутствует бутылка шампанского. Вес набора – чуть больше 5 килограмм.
- Запеченная утка с апельсинами и яблоками – 2-2,5 кг;
- настоящий оливье – 0,5 кг;
- сельдь под шубой – 0,5 кг;
- паштет из куриной печени – 0,3 кг;
- картофель с брокколи шпинатом и томатами – 0,5 кг;
- наполеон – 0,5 кг;
- мандарины – 0,5 кг;
- бутылка Gastrofamily (брют).
Общая стоимость бокса – 1499 грн
Здесь найдете рецепты салатов без майонеза от кулинара Евгения Клопотенко.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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