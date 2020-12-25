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ТОП-8 боксов с едой на Новый год-2021 для ленивых

Сегодня, 16:11

Что предлагают рестораны и по какой цене

Так тоже случается, да. Когда при всей своей огромной любви к приготовлению еды, тем более новогодней, стоять у плиты совсем не хочется. Но вместе с этим хочется съесть оливье, "шубу", какие-нибудь оригинальные закуски. В таком случае можно заказать все готовое из ресторана. В конце концов, Новый год – это особенный праздник. Можно себя и побаловать. Ниже – 8 ресторанов и их новогодние боксы. Смотрите, приценяйтесь, выбирайте.

Ресторан DOM №10

Фото: dom10.com.ua

Ресторан давно практикует продажу боксов для Нового года. Вероятно, спрос на них есть. Итак, что входит в набор:

  • Тарелка украинского крафтового вяленого мяса с гриссини и песто из вяленых томатов 300 г – 360 грн;
  • тарелка украинских фермерских сыров 250 г – 380 грн;
  • холодец славянский с хреном 400 г – 290 грн;
  • салат оливье с ветчиной, куриной грудкой и молодым горошком 500 г – 250 грн;
  • мешочки с грибами 180 г – 115 грн;
  • утиные ножки, тушеные с красной капустой 620 г – 920 грн.

Общая стоимость бокса – 2315 грн

Ресторан Petrus-ь

Фото: Іnstagram.com/petrusrestoran/

Ресторан – тоже опытный в плане новогодних боксов "поставщик".

  1. Щука фаршированная 1 кг – 622 грн;
  2. Курица, фаршированная блинами, 1 кг – 540 грн;
  3. Сельдь под шубой 1 кг – 250 грн;
  4. Маринованные опята 1 л – 465 грн;
  5. Холодец из домашней курицы 1 л – 220 грн.

Общая стоимость бокса – 2097 грн

Ресторан Барсук

Фото: borysov.com.ua/uk/barsuk-ny-box

Здесь обещают приготовить "самый вкусный Новый год", который когда либо был у вас в жизни. Ассортимент продуктов широчайший.

  • Оливье, как в детстве, с курицей, колбасой и домашним майонезом 1 кг – 249 грн;
  • оливье с лососем и домашним майонезом 1 кг – 399 грн;
  • сельдь под шубой 1 кг – 199 грн;
  • холодец из домашнего петуха с хреном 1 кг – 199 грн;
  • паштет из куриной печени с карамелизированным луком 500 г – 199 грн;
  • лосось Главракс 500 г – 598 грн;
  • голубцы со сметаной 500 г – 215 грн;
  • домашние малосолы (огурцы, помидоры, лук) 200/200/50г – 115 грн.

Общая стоимость бокса – 2173 грн

Klukva&Brukva

Фото: Іnstagram.com/klukva.brukva/

На сайте ресторана призывают поторопиться, так как их боксы разбирают очень быстро. Судя по количеству продуктов, угощений минимум человек на 15.

  1. Оливье с индейкой домашнего копчения 0,5 кг – 280 грн;
  2. Винегрет с тюлькой 0,5 кг – 240 грн;
  3. Шуба с тюлькой 0,5 кг – 240 грн;
  4. Паштет из куриной печени, с мармеладом из мадеры 0,5 кг – 320 грн;
  5. Паштет из сома, с мармеладом из ромашки 0,5 кг – 340 грн;
  6. Форшмак из дунайской сельди 0,5 кг – 280 грн;
  7. Киевское холодное из петуха с соусом из хрена 0,5 кг – 280 грн;
  8. Ростбиф из печи 1 кг – 800 грн;
  9. Утка с яблоками 2 кг – 900 грн;
  10. Голубцы из красной капусты с уткой 0,5 кг – 350 грн;
  11. Копченые мидии 0,5 кг – 400 грн;
  12. Пирожки с потрохами и ягодным соусом, с судаком, щукой и щавелевым соусом, с печенью цыпленка, с мармеладом из мадеры с яйцом и зеленью 1 шт. – 20 грн;
  13. Киевский торт (порционно) – 150 грн;
  14. Чизкейк из козьего сыра с соленой карамелью 0,5 кг – 260 грн;
  15. Наполеон 0,5 кг – 300 грн;
  16. Крафтовые настойки (малина-чили, клюква-мед) 0,5 л – 350 грн.

Общая стоимость бокса (пирожки не учитывали) – 5490 грн

Ресторан "Дача"

Фото: Іnstagram.com/restaurant.dacha/

Здесь не считают стоимость каждой единицы, а предлагают набор с весом блюда.

  • Холодец из петуха – 700 г;
  • куриная шейка – 500 г;
  • паштет из утиной печени – 550 г;
  • щука фаршированная – 880 г;
  • сельдь под шубой с красной икрой – 470 г;
  • оливье с мясом краба – 450 г;
  • оливье с мясом перепела – 450 г;
  • веллингтон (вырезка бычка с белыми грибами в слоеном тесте) – 1 кг;
  • ассорти конфет курага и чернослив в шоколаде – 500 г;
  • "Монастырская изба" – 1 кг;
  • хреновуха, вишневка – по 0,5л.

Стоимость новогоднего бокса от ресторана "Дача" – 4600 грн.

МЯСОСТОРИЯ

Фото: myastoriya.com.ua

Набор рассчитан на 6-8 человек. Вес бокса – 3600 г. В состав бокса этого ресторана, который специализируется на мясе и блюдах из него, входит:

  • салат Оливье с домашним цыпленком;
  • буженина из свинины запеченная;
  • биток свиной запеченный;
  • холодец из домашней курицы, говядины и свинины;
  • домашняя колбаса запеченная;
  • грудинка копченая на фруктовых ветвях;
  • ростбиф из говядины;
  • жареный домашний цыпленок.

Общая стоимость – 1390 грн.

Монтеки Капулети

Фото:Іnstagram.com/montecchi-capuleti/

Как в истинном итальянском ресторане без традиционного блюда не обошлось. Но и нашлось место классике в том числе. Набо расчитан на 4 человек.

  1. Антипасти мясные;
  2. Паштет из куриной печени с луковым конфи;
  3. Нежный мусс из подкопченной скумбрии;
  4. Аранчини с моцареллой;
  5. Салат "Мимоза" с тунцом;
  6. Оливье с Мортадело;
  7. Запеченная баранина в имбирно-томатном;
  8. Лазанья Болоньезе;
  9. Закрытая пицца Кальцоне с куриным филе;
  10. Картофельный гратен со сливками и шпинатом;
  11. Торт родом из детства;
  12. Имбирные пряники: 3 шт.

Общая стоимость – 2021 грн.

Chicken Kyiv

Фото: Іnstagram.com/chickenkyiv/

В боксе этого ресторана уже присутствует бутылка шампанского. Вес набора – чуть больше 5 килограмм.

  • Запеченная утка с апельсинами и яблоками – 2-2,5 кг;
  • настоящий оливье – 0,5 кг;
  • сельдь под шубой – 0,5 кг;
  • паштет из куриной печени – 0,3 кг;
  • картофель с брокколи шпинатом и томатами – 0,5 кг;
  • наполеон – 0,5 кг;
  • мандарины – 0,5 кг;
  • бутылка Gastrofamily (брют).

Общая стоимость бокса – 1499 грн

Здесь найдете рецепты салатов без майонеза от кулинара Евгения Клопотенко.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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