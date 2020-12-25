ТОП-8 боксов с едой на Новый год-2021 для ленивых

Что предлагают рестораны и по какой цене

Так тоже случается, да. Когда при всей своей огромной любви к приготовлению еды, тем более новогодней, стоять у плиты совсем не хочется. Но вместе с этим хочется съесть оливье, "шубу", какие-нибудь оригинальные закуски. В таком случае можно заказать все готовое из ресторана. В конце концов, Новый год – это особенный праздник. Можно себя и побаловать. Ниже – 8 ресторанов и их новогодние боксы. Смотрите, приценяйтесь, выбирайте.

Ресторан DOM №10

Фото: dom10.com.ua

Ресторан давно практикует продажу боксов для Нового года. Вероятно, спрос на них есть. Итак, что входит в набор:

Тарелка украинского крафтового вяленого мяса с гриссини и песто из вяленых томатов 300 г – 360 грн;

тарелка украинских фермерских сыров 250 г – 380 грн;

холодец славянский с хреном 400 г – 290 грн;

салат оливье с ветчиной, куриной грудкой и молодым горошком 500 г – 250 грн;

мешочки с грибами 180 г – 115 грн;

утиные ножки, тушеные с красной капустой 620 г – 920 грн.

Общая стоимость бокса – 2315 грн

Ресторан Petrus-ь

Фото: Іnstagram.com/petrusrestoran/

Ресторан – тоже опытный в плане новогодних боксов "поставщик".

Щука фаршированная 1 кг – 622 грн; Курица, фаршированная блинами, 1 кг – 540 грн; Сельдь под шубой 1 кг – 250 грн; Маринованные опята 1 л – 465 грн; Холодец из домашней курицы 1 л – 220 грн.

Общая стоимость бокса – 2097 грн

Ресторан Барсук

Фото: borysov.com.ua/uk/barsuk-ny-box

Здесь обещают приготовить "самый вкусный Новый год", который когда либо был у вас в жизни. Ассортимент продуктов широчайший.

Оливье, как в детстве, с курицей, колбасой и домашним майонезом 1 кг – 249 грн;

оливье с лососем и домашним майонезом 1 кг – 399 грн;

сельдь под шубой 1 кг – 199 грн;

холодец из домашнего петуха с хреном 1 кг – 199 грн;

паштет из куриной печени с карамелизированным луком 500 г – 199 грн;

лосось Главракс 500 г – 598 грн;

голубцы со сметаной 500 г – 215 грн;

домашние малосолы (огурцы, помидоры, лук) 200/200/50г – 115 грн.

Общая стоимость бокса – 2173 грн

Klukva&Brukva

Фото: Іnstagram.com/klukva.brukva/

На сайте ресторана призывают поторопиться, так как их боксы разбирают очень быстро. Судя по количеству продуктов, угощений минимум человек на 15.

Оливье с индейкой домашнего копчения 0,5 кг – 280 грн; Винегрет с тюлькой 0,5 кг – 240 грн; Шуба с тюлькой 0,5 кг – 240 грн; Паштет из куриной печени, с мармеладом из мадеры 0,5 кг – 320 грн; Паштет из сома, с мармеладом из ромашки 0,5 кг – 340 грн; Форшмак из дунайской сельди 0,5 кг – 280 грн; Киевское холодное из петуха с соусом из хрена 0,5 кг – 280 грн; Ростбиф из печи 1 кг – 800 грн; Утка с яблоками 2 кг – 900 грн; Голубцы из красной капусты с уткой 0,5 кг – 350 грн; Копченые мидии 0,5 кг – 400 грн; Пирожки с потрохами и ягодным соусом, с судаком, щукой и щавелевым соусом, с печенью цыпленка, с мармеладом из мадеры с яйцом и зеленью 1 шт. – 20 грн; Киевский торт (порционно) – 150 грн; Чизкейк из козьего сыра с соленой карамелью 0,5 кг – 260 грн; Наполеон 0,5 кг – 300 грн; Крафтовые настойки (малина-чили, клюква-мед) 0,5 л – 350 грн.

Общая стоимость бокса (пирожки не учитывали) – 5490 грн

Ресторан "Дача"

Фото: Іnstagram.com/restaurant.dacha/

Здесь не считают стоимость каждой единицы, а предлагают набор с весом блюда.

Холодец из петуха – 700 г;

куриная шейка – 500 г;

паштет из утиной печени – 550 г;

щука фаршированная – 880 г;

сельдь под шубой с красной икрой – 470 г;

оливье с мясом краба – 450 г;

оливье с мясом перепела – 450 г;

веллингтон (вырезка бычка с белыми грибами в слоеном тесте) – 1 кг;

ассорти конфет курага и чернослив в шоколаде – 500 г;

"Монастырская изба" – 1 кг;

хреновуха, вишневка – по 0,5л.

Стоимость новогоднего бокса от ресторана "Дача" – 4600 грн.

МЯСОСТОРИЯ

Фото: myastoriya.com.ua

Набор рассчитан на 6-8 человек. Вес бокса – 3600 г. В состав бокса этого ресторана, который специализируется на мясе и блюдах из него, входит:

салат Оливье с домашним цыпленком;

буженина из свинины запеченная;

биток свиной запеченный;

холодец из домашней курицы, говядины и свинины;

домашняя колбаса запеченная;

грудинка копченая на фруктовых ветвях;

ростбиф из говядины;

жареный домашний цыпленок.

Общая стоимость – 1390 грн.

Монтеки Капулети

Фото:Іnstagram.com/montecchi-capuleti/

Как в истинном итальянском ресторане без традиционного блюда не обошлось. Но и нашлось место классике в том числе. Набо расчитан на 4 человек.

Антипасти мясные; Паштет из куриной печени с луковым конфи; Нежный мусс из подкопченной скумбрии; Аранчини с моцареллой; Салат "Мимоза" с тунцом; Оливье с Мортадело; Запеченная баранина в имбирно-томатном; Лазанья Болоньезе; Закрытая пицца Кальцоне с куриным филе; Картофельный гратен со сливками и шпинатом; Торт родом из детства; Имбирные пряники: 3 шт.

Общая стоимость – 2021 грн.

Chicken Kyiv

Фото: Іnstagram.com/chickenkyiv/

В боксе этого ресторана уже присутствует бутылка шампанского. Вес набора – чуть больше 5 килограмм.

Запеченная утка с апельсинами и яблоками – 2-2,5 кг;

настоящий оливье – 0,5 кг;

сельдь под шубой – 0,5 кг;

паштет из куриной печени – 0,3 кг;

картофель с брокколи шпинатом и томатами – 0,5 кг;

наполеон – 0,5 кг;

мандарины – 0,5 кг;

бутылка Gastrofamily (брют).

Общая стоимость бокса – 1499 грн

Здесь найдете рецепты салатов без майонеза от кулинара Евгения Клопотенко.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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