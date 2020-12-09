Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото

Подробно рассказываем о салате, который понравится Металлическому Быку

Новый год 2021 – год Металлического Быка. И для того, чтобы отпраздновать его правильно, во всяком случае в кулинарном плане, Бык на столе должен быть. В виде салата, конечно. Важно помнить, что символ Нового года не потерпит говядины, ни в каком виде. Наш вариант салата Металлическому Быку точно понравится.

Салат "Бычок"

Фото: Depositphotos

2 шт – картофель отварной

100 г – морковь по-корейски

3 шт – яйца отварные

100 г – сыр

150-200 г – отварное куриное филе

Майонез

Зелень

Для украшения

2-3 шт – морковь отварная

2 шт – вареные яйца

перец черный горошком

гвоздика (пряность)

Как приготовить

Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой. Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом. Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом. Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.

Украшаем салат "Бычок"

Из моркови вырезаем рога и уши

Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка

Половина яйца – "мордочка"

Гвоздика – "глаза"

Перец – "нос"

Здесь найдете 5 рецептов салатов на Новый год и 7 новогодних холодных закусок.

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