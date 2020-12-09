Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото

Сегодня, 19:53

Подробно рассказываем о салате, который понравится Металлическому Быку

Новый год 2021 – год Металлического Быка. И для того, чтобы отпраздновать его правильно, во всяком случае в кулинарном плане, Бык на столе должен быть. В виде салата, конечно. Важно помнить, что символ Нового года не потерпит говядины, ни в каком виде. Наш вариант салата Металлическому Быку точно понравится.

Салат "Бычок"

Фото: Depositphotos
  • 2 шт – картофель отварной
  • 100 г – морковь по-корейски
  • 3 шт – яйца отварные
  • 100 г – сыр
  • 150-200 г – отварное куриное филе
  • Майонез
  • Зелень

Для украшения

  • 2-3 шт – морковь отварная
  • 2 шт – вареные яйца
  • перец черный горошком
  • гвоздика (пряность)

Читайте также:
Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Как приготовить

  1. Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой.
  2. Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом.
  3. Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом.
  4. Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.

Украшаем салат "Бычок"

  • Из моркови вырезаем рога и уши
  • Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка
  • Половина яйца – "мордочка"
  • Гвоздика – "глаза"
  • Перец – "нос"

Здесь найдете 5 рецептов салатов на Новый год и 7 новогодних холодных закусок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Готовим сытный "Пастуший пирог" - пошаговый рецепт Зимний салат из пасты с ветчиной – рецепт Джейми Оливера Как приготовить домашние эклеры со сливочно-ванильным кремом: рецепт
рецепты салат Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка

Популярные статьи

Сегодня, 18:55Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Вчера, 21:14Wellness

Сильная вспышка на Солнце спровоцирует серьезную магнитную бурю в ближайшее время

Вчера, 19:20Food

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

7 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

Новости партнеров

Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Страстная жена Ямы в мини-шортах показала, как не расслабляться
Страстная жена Ямы в мини-шортах показала, как не расслабляться
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять