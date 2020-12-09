Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото
Подробно рассказываем о салате, который понравится Металлическому Быку
Новый год 2021 – год Металлического Быка. И для того, чтобы отпраздновать его правильно, во всяком случае в кулинарном плане, Бык на столе должен быть. В виде салата, конечно. Важно помнить, что символ Нового года не потерпит говядины, ни в каком виде. Наш вариант салата Металлическому Быку точно понравится.
Салат "Бычок"
- 2 шт – картофель отварной
- 100 г – морковь по-корейски
- 3 шт – яйца отварные
- 100 г – сыр
- 150-200 г – отварное куриное филе
- Майонез
- Зелень
Для украшения
- 2-3 шт – морковь отварная
- 2 шт – вареные яйца
- перец черный горошком
- гвоздика (пряность)
Как приготовить
- Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой.
- Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом.
- Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом.
- Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.
Украшаем салат "Бычок"
- Из моркови вырезаем рога и уши
- Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка
- Половина яйца – "мордочка"
- Гвоздика – "глаза"
- Перец – "нос"
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