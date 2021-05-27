Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

15 рецептов домашнего печенья – от ретровыпечки до современной трендовой

Сегодня, 14:18

В этой подборке есть сладкое, соленое, а также печенье для тех, кто контролирует свой вес

Домашнее печенье с изюмом Фото: instagram.com/sopova_katerina_/
Домашнее печенье с изюмом
Фото:  instagram.com/sopova_katerina_/

Домашнее печенье – это когда хочется уюта. Вам не нужно много времени, чтобы его испечь, а вот удовольствие от этого получите колоссальное. Для начала ознакомьтесь с секретами домашнего печенья, чтобы оно получилось идеальным, и – за дело. В этой подборке 15 рецептов – от нашего любимого печенья из детства до очень трендового сегодня.

Если вам хочется удивить близким отличным подарком, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.

Печенье "Курабье"

Фото: instagram.com/juli_sweets/

Ингредиенты

  • 100 г – размягченное сливочное масло 82,5%
  • 50 г – сахар
  • 1 пакетик – ванильный сахар
  • 1 шт. – белок
  • 150 г – мука
  • любимый джем

Способ приготовления

  1. Сливочное масло взбить добела с сахаром. Добавить белок, ванильный сахар, хорошо взбить.
  2. Добавить муку, взбить до однородности. Переложить тесто в кондитерский мешок с любимой насадкой.
  3. На противень, застеленный пергаментом, отсадить печенье. В центре каждого мокрым пальцем сделать небольшое углубление в центре.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
  5. Дать остыть и аккуратно заполнить серединки джемом.

Читайте также:
Как "приручить" сливочное масло — 6 частых ошибок

Домашнее печенье на кефире

Фото: instagram.com/foody.magic/

Ингредиенты

  • 100 мл – кефирa
  • 1 шт. – яйцo
  • 60 мл – pacтительнoгo мaсла
  • 1 cт. л. – сaхapа
  • 250 г – муки
  • 1 ч. л. – рaзpыхлитeля

Способ приготовления

  1. Взбить яйцо вeнчиком, добавить сахар, размешать.
  2. Влить кефир и растительное масло, размешать.
  3. Всыпать часть муки и разрыхлитель, перемешать. Добавить вторую часть муки.
  4. Замесить тeстo и pаcкатать до толщины 1 см.
  5. Посыпать сахаром по всeй поверхности, разрезать нa нeбольшиe квадраты.
  6. Переложить нa пpoтивeнь, застeлeннoй бумагой для выпeчки.
  7. Выпекать в разогретой до 180 грaдycoв дуxовке 15 минyт.

Мятное печенье

Фото: instagram.com/mila_fruit_bakery/

Ингредиенты

  • Мята – 20 г
  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Мука – 200 г

Способ приготовления

  1. Мяту с сахаром перебить блендером до однородной консистенции.
  2. Добавить яйцо, размягчение сливочное масло и еще раз смешать при помощи блендера.
  3. Добавить муку с разрыхлителем. Перемешать.
  4. Из теста сформировать шарики (должно получиться около 20 шт.). Разложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Домашнее печенье с изюмом

Фото: instagram.com/sopova_katerina_/

Ингредиенты

  • Творог – 180 г
  • Хлопья овсяные – 80 г
  • Мука пшеничная – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 80 г
  • Сахар – 100 г
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Изюм – 50 г

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 190 градусов. Противень застелить пергаментом.
  2. Мягкое масло взбить с сахаром и солью. Добавить яйцо и творог. Снова взбить.
  3. Добавить просеянную муку, разрыхлитель и овсяные хлопья. Хорошо перемешать. Вмешать изюм.
  4. Сформировать печенье мокрыми руками и выпекать 20-25 минут до румяной корочки.

Кунжутное печенье

Кунжутное печенье
Кунжутное печенье
Фото: Pinterest

Ингредиенты

  • 70 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • 120 г сахара (обычного или коричневого)
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. экстракта ванили или 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 160 г семян кунжута
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 ч. л. соли

Способ приготовления

  1. Смешать муку, разрыхлитель и соль.
  2. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок, и взбивать 20-30 секунд миксером.
  3. Взбивая на низкой скорости миксера, добавить небольшими порциями муку.
  4. Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить на сухой сковороде).
  5. Духовку разогреть до 180 градусов. С помощью чайной ложки выложить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 8-15 минут, в зависимости от размера.
  6. Дать остыть перед подачей. Горячее печенье мягкое и липкое, пока горячее, но позже оно становится хрустящим и очень вкусным.

Шоколадное печенье с мраморной корочкой

Шоколадное печенье с трещинками
Шоколадное печенье с трещинками
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 60 г черного горького шоколада
  • 100 мл молока
  • 250 г коричневого сахара
  • 125 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1/2 ч. л. соли
  • 340 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 1 щепотка перца душистого молотого
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 горсть орехов пекан
  • Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления

  1. В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре.
  2. В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки.
  3. Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой
  4. Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз.
  5. Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки.
  6. Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились.
  7. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа.
  8. Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре.
  9. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
  10. Выпекать печенье 15-20 минут при 190 градусов.

Печенье на сметане

Печенье на сметане
Печенье на сметане
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2,5-3 стакана муки
  • 250 г сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 3/4 стакана сметаны
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Для посыпки

  • 1-2 ч. л. корицы
  • 2 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления

  1. Масло растопить на медленном огне в кастрюле или в микроволновке, всыпать сахар, сметану, яйцо и хорошо перемешать.
  2. В полученную массу добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  3. Раскатать его в пласт толщиной 0.5 см и вырезать формочкой печенье.
  4. Обмакнуть одной стороной в смесь сахарной пудры и корицы.
  5. Выпекать до золотистого цвета при 200 градусов около 15-20 минут.

Творожное печенье как в детстве

Творожное печенье с сахарной посыпкой
Творожное печенье с сахарной посыпкой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 150 г муки
  • 200 г творога

Для посыпки

  • 1 яичный желток
  • 2 ст. л. сахара

Способ приготовления

  1. Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. Разотрите масло с сахаром с помощью венчика.
  3. Добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и творог.
  4. Замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки.
  5. Тесто раскатайте до толщины 5-7 мм. Формочками вырежьте печенье, перенесите на застеленный пергаментом противень.
  6. Смажьте верх желтком и посыпьте сахаром.
  7. Поставьте в духовку на 15-20 минут. Не пересушите.
  8. Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.

Песочное печенье с апельсином

Апельсиновое печенье
Апельсиновое печенье
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 225 г сливочного масла комнатной температуры
  • 1/2 чашки + 2 ст. л. сахарной пудры
  • 1/4 чашки крахмала или рисовой муки
  • 1 1/2 чашки пшеничной муки
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. ванили
  • 1 1/2 ч. л. апельсинового масла или мелко натертой цедры

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Хорошо взбить масло, пока оно не станет воздушным.
  3. Добавить сахарную пудру и взбить еще, пока масса не станет светлой и пышной.
  4. Просеять крахмал и вмешать в масляную смесь. Затем просеять муку и соль, добавить к тесту и перемешать.
  5. Добавить ваниль, апельсиновое масло или цедру и перемешать. Замесить мягкое тесто.
  6. Выложить тесто ложкой на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга.
  7. Выпекать 18-20 минут, пока низ печений не станет слегка коричневым.
  8. Переложить печенье на решетку и оставить остывать.

Соленое печенье с фетой и прованскими травами

Фото: popsugar.com

Ингредиенты

  • 2 чашки (285 г) муки
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • 1 1/2 ч. л. соли
  • 1 ст. л.прованских трав
  • 170 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
  • 1/2 стакана холодной пахты
  • 1 холодное очень большое яйцо
  • 200 г сыра фета
  • 1 яйцо, взбитое с 1 ст. л. воды

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Перемешайте муку, разрыхлитель, соль и прованские травы в большой миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перетирайте руками, пока смесь не станет похожей на хлебные крошки.
  3. Перемешайте пахту и яйцо в небольшой миске и вылейте в смесь из сливочного масла и муки. Аккуратно замесите тесто, в конце добавьте фету.
  4. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 1 см. Разрежьте на 8 равных прямоугольников для большого печенья или на 16 треугольников для среднего.
  5. Смажьте печенье яйцом, взбитым с водой. Выпекайте в течение 17-20 минут или до тех пор, пока оно не подрумянится.
  6. Слегка остудите на решетке перед подачей.

Лимонное печенье с трещинками

Лимонное печенье
Лимонное печенье
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 70 г сливочного масла
  • 1 яичный белок
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 70 г сахарной пудры + 40 г для посыпки печенья
  • 1 лимон (ярко-желтый, ароматный)
  • 220 г пшеничной муки
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 1 ч. л. разрыхлителя для теста

Способ приготовления

  1. Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной массы.
  2. Отдельно взбить яичный белок до пышной пены, добавить к сливочному маслу и аккуратно перемешать.
  3. С лимона снять цедру с помощью терки. Натирать так, чтобы не задевать белую часть лимона. Из лимона выжать сок и процедить его через мелкое ситечко.
  4. К сливочному маслу добавить цедру и сок лимона, перемешать.
  5. Затем добавить крахмал, просеянную с разрыхлителем муку, перемешать.
  6. Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый кусочек теста скатать в шарик и приплюснуть в лепешку. Все лепешки сверху слегка посыпать сахарной пудрой.
  7. Противень выстелить бумагой для выпекания и переложить печенье на противень.
  8. Выпекать лимонное печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.

Печенье с миндальным лепестками

Миндальное печенье
Миндальное печенье
Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Сахар – 80 г
  • Мука – 40 г
  • Сливочное масло – 59 г
  • 40 г миндальных лепестков + для посыпки

Способ приготовления

  1. Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.
  2. Яичные желтки растереть венчиком вместе с сахаром, не взбивая.
  3. Добавить к желткам растопленное сливочное масло и просеянную муку.
  4. Всыпать миндальные лепестки и аккуратно вмешать в тесто.
  5. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом.
  6. Выложить тесто двумя чайными ложками на бумагу для выпечки. Посыпать миндальными лепестками.
  7. Выпекать в разогретой до 160 градусов около 15-20 минут.
  8. Дать печенью остыть 5-10 минут на противне, затем переложить на решетку, чтобы оно не отсырело снизу.

Творожное печенье с овсянкой

Овсяное печенье без сахара
Овсяное печенье без сахара
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)
  • 1 упаковка творога
  • 2 яйца
  • Изюм и/или семечки – по вкусу

Способ приготовления

  1. Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните.
  2. Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите.
  3. Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки.
  4. Присыпьте противень овсяными хлопьями.
  5. Скатайте из теста шарики и выложите их на противень.
  6. Выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 15 минут.

Бискотти с апельсином и клюквой

Фото: instagram.com/tasty_foood33

Ингредиенты

  • 320 г муки
  • 150 г сахара
  • 55 г сливочного масла (растопить)
  • 3 шт. яйца
  • 2 ст. л апельсинового сока
  • 75 г миндаля
  • 120 г клюквы сушеной
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. цедры апельсина
  • 0,5 ч. л. корицы
  • щепотка соли

Способ приготовления

  1. В чашу просеять муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сахар, перемешать до однородности и отставить.
  2. Яйца разбить в другую чашу, добавить растопленное сливочное масло, смешать венчиком или миксером до однородности.
  3. К яичной смеси добавить апельсиновый сок и цедру, перемешать.
  4. Влить смесь к муке, замешать однородное тесто.
  5. Добавить клюкву, миндаль и перемешать.
  6. Разделить тесто на 2 части, сформировать "прямоугольник" (примерно: ширина 10, длина 30, высота 2 см)
  7. Выпекать 30-40 минут на режиме при 160 градусах до золотистой корочки.
  8. После остудить и нарезать на брусочки (толщина 1,5-2 см).
  9. Выпекать еще 5-7 минут при 180 градусах до золотистой корочки.

Печенье "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской

Для теста

  • 100 г – сливочного масла (размягченного, 82%)
  • 100 г – сметаны (4 ст. л., 10-15%)
  • 200 г – муки (1,25 стакана объемом 250 мл)
  • 20 г – сахарной пудры (1 ст. л.)
  • 6 г – разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
  • Ванильный сахар (по желанию)

Приготовим тесто

  1. Сливочное масло и сметану взбить до пышной массы. Добавить сахарную пудру, взбить.
  2. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к основной массе, перемешать.
  3. Сформировать из теста цилиндр, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 1 час.

Для банановой начинки

  • 2 шт. – банана
  • 20 г – сахара (1 ст. л.)
  • 10 г – сливочного масла
  • 20 г – изюм

Приготовим банановую начинку

  1. Бананы почистить и нарезать кубиками.
  2. Добавить сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешать и на среднем огне подержать 3-4 минуты. Дать остыть.

Приготовим печенье

  1. Нарезать тесто брусками толщиной 1 см.
  2. Раскатать овалы, выложить начинку, залепить края и сформировать банан.
  3. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией 20-25 минут.
  4. Печенье посыпать сахарной пудрой.

Здесь узнаете об интересной истории появления печенья с шоколадной крошкой и его рецепт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как достичь совершенства в выпечке - 7 важных лайфхаков Как приготовить идеальную слоеную выпечку: 5 важных лайфхаков Сладкий уик-энд: 3 десерта из слоеного теста 3 самых вкусных пирога детства, которые невозможно забыть Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей
рецепты шоколад печенье
Реклама

Новости партнеров

Притула рассказал, как его дети отреагировали на пополнение
Притула рассказал, как его дети отреагировали на пополнение
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье

Популярные статьи

Сегодня, 12:42Вкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

Сегодня, 12:32Фаново

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Сегодня, 11:06Здорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Вчера, 16:53Вкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

Вчера, 14:35Вкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

Вчера, 11:45Вкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

Вчера, 10:49Вкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

Вчера, 10:12Events

Кровавое полнолуние и лунное затмение 26 мая: что нельзя делать

25 маяЗдорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

25 маяЗвездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

25 маяВкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

25 маяВкусно

Салат с ананасами и куриной грудкой: 3 простых, но вкусных рецепта

25 маяЗдорово

Когда процедуры не избавят от прыщей и как помочь проблемной коже в жару

25 маяВкусно

Почему дораду стоит добавить в рацион и два полезных рецепта с ней

25 маяЗвездно

Юля Зайка нарушила правила с Холостяком: Выключились камеры, мы начали убегать

24 маяВкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

Новости партнеров

Заливако назвал главное достоинство своей избранницы
Заливако назвал главное достоинство своей избранницы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять