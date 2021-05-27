15 рецептов домашнего печенья – от ретровыпечки до современной трендовой
В этой подборке есть сладкое, соленое, а также печенье для тех, кто контролирует свой вес
Домашнее печенье – это когда хочется уюта. Вам не нужно много времени, чтобы его испечь, а вот удовольствие от этого получите колоссальное. Для начала ознакомьтесь с секретами домашнего печенья, чтобы оно получилось идеальным, и – за дело. В этой подборке 15 рецептов – от нашего любимого печенья из детства до очень трендового сегодня.
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Печенье "Курабье"
Ингредиенты
- 100 г – размягченное сливочное масло 82,5%
- 50 г – сахар
- 1 пакетик – ванильный сахар
- 1 шт. – белок
- 150 г – мука
- любимый джем
Способ приготовления
- Сливочное масло взбить добела с сахаром. Добавить белок, ванильный сахар, хорошо взбить.
- Добавить муку, взбить до однородности. Переложить тесто в кондитерский мешок с любимой насадкой.
- На противень, застеленный пергаментом, отсадить печенье. В центре каждого мокрым пальцем сделать небольшое углубление в центре.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
- Дать остыть и аккуратно заполнить серединки джемом.
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Домашнее печенье на кефире
Ингредиенты
- 100 мл – кефирa
- 1 шт. – яйцo
- 60 мл – pacтительнoгo мaсла
- 1 cт. л. – сaхapа
- 250 г – муки
- 1 ч. л. – рaзpыхлитeля
Способ приготовления
- Взбить яйцо вeнчиком, добавить сахар, размешать.
- Влить кефир и растительное масло, размешать.
- Всыпать часть муки и разрыхлитель, перемешать. Добавить вторую часть муки.
- Замесить тeстo и pаcкатать до толщины 1 см.
- Посыпать сахаром по всeй поверхности, разрезать нa нeбольшиe квадраты.
- Переложить нa пpoтивeнь, застeлeннoй бумагой для выпeчки.
- Выпекать в разогретой до 180 грaдycoв дуxовке 15 минyт.
Мятное печенье
Ингредиенты
- Мята – 20 г
- Сахар – 100 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Мука – 200 г
Способ приготовления
- Мяту с сахаром перебить блендером до однородной консистенции.
- Добавить яйцо, размягчение сливочное масло и еще раз смешать при помощи блендера.
- Добавить муку с разрыхлителем. Перемешать.
- Из теста сформировать шарики (должно получиться около 20 шт.). Разложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.
Домашнее печенье с изюмом
Ингредиенты
- Творог – 180 г
- Хлопья овсяные – 80 г
- Мука пшеничная – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Масло сливочное – 80 г
- Сахар – 100 г
- Щепотка соли
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Изюм – 50 г
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 190 градусов. Противень застелить пергаментом.
- Мягкое масло взбить с сахаром и солью. Добавить яйцо и творог. Снова взбить.
- Добавить просеянную муку, разрыхлитель и овсяные хлопья. Хорошо перемешать. Вмешать изюм.
- Сформировать печенье мокрыми руками и выпекать 20-25 минут до румяной корочки.
Кунжутное печенье
Ингредиенты
- 70 г муки
- 60 г сливочного масла
- 120 г сахара (обычного или коричневого)
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. экстракта ванили или 1 пакетик ванильного сахара
- 1 ч. л. лимонного сока
- 160 г семян кунжута
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 0,5 ч. л. соли
Способ приготовления
- Смешать муку, разрыхлитель и соль.
- Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок, и взбивать 20-30 секунд миксером.
- Взбивая на низкой скорости миксера, добавить небольшими порциями муку.
- Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить на сухой сковороде).
- Духовку разогреть до 180 градусов. С помощью чайной ложки выложить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 8-15 минут, в зависимости от размера.
- Дать остыть перед подачей. Горячее печенье мягкое и липкое, пока горячее, но позже оно становится хрустящим и очень вкусным.
Шоколадное печенье с мраморной корочкой
Ингредиенты
- 60 г черного горького шоколада
- 100 мл молока
- 250 г коричневого сахара
- 125 г сливочного масла
- 2 яйца
- 1/2 ч. л. соли
- 340 г пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. какао-порошка
- 1 щепотка перца душистого молотого
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 горсть орехов пекан
- Сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления
- В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре.
- В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки.
- Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой
- Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз.
- Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки.
- Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились.
- Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа.
- Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре.
- Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
- Выпекать печенье 15-20 минут при 190 градусов.
Печенье на сметане
Ингредиенты
- 2,5-3 стакана муки
- 250 г сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 3/4 стакана сметаны
- 1 яйцо
- 1 ч. л. разрыхлителя
Для посыпки
- 1-2 ч. л. корицы
- 2 ст. л. сахарной пудры
Способ приготовления
- Масло растопить на медленном огне в кастрюле или в микроволновке, всыпать сахар, сметану, яйцо и хорошо перемешать.
- В полученную массу добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Раскатать его в пласт толщиной 0.5 см и вырезать формочкой печенье.
- Обмакнуть одной стороной в смесь сахарной пудры и корицы.
- Выпекать до золотистого цвета при 200 градусов около 15-20 минут.
Творожное печенье как в детстве
Ингредиенты
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 150 г муки
- 200 г творога
Для посыпки
- 1 яичный желток
- 2 ст. л. сахара
Способ приготовления
- Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Разотрите масло с сахаром с помощью венчика.
- Добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и творог.
- Замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки.
- Тесто раскатайте до толщины 5-7 мм. Формочками вырежьте печенье, перенесите на застеленный пергаментом противень.
- Смажьте верх желтком и посыпьте сахаром.
- Поставьте в духовку на 15-20 минут. Не пересушите.
- Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.
Песочное печенье с апельсином
Ингредиенты
- 225 г сливочного масла комнатной температуры
- 1/2 чашки + 2 ст. л. сахарной пудры
- 1/4 чашки крахмала или рисовой муки
- 1 1/2 чашки пшеничной муки
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. ванили
- 1 1/2 ч. л. апельсинового масла или мелко натертой цедры
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Хорошо взбить масло, пока оно не станет воздушным.
- Добавить сахарную пудру и взбить еще, пока масса не станет светлой и пышной.
- Просеять крахмал и вмешать в масляную смесь. Затем просеять муку и соль, добавить к тесту и перемешать.
- Добавить ваниль, апельсиновое масло или цедру и перемешать. Замесить мягкое тесто.
- Выложить тесто ложкой на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга.
- Выпекать 18-20 минут, пока низ печений не станет слегка коричневым.
- Переложить печенье на решетку и оставить остывать.
Соленое печенье с фетой и прованскими травами
Ингредиенты
- 2 чашки (285 г) муки
- 1 ст. л. разрыхлителя
- 1 1/2 ч. л. соли
- 1 ст. л.прованских трав
- 170 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
- 1/2 стакана холодной пахты
- 1 холодное очень большое яйцо
- 200 г сыра фета
- 1 яйцо, взбитое с 1 ст. л. воды
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 220 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
- Перемешайте муку, разрыхлитель, соль и прованские травы в большой миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перетирайте руками, пока смесь не станет похожей на хлебные крошки.
- Перемешайте пахту и яйцо в небольшой миске и вылейте в смесь из сливочного масла и муки. Аккуратно замесите тесто, в конце добавьте фету.
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 1 см. Разрежьте на 8 равных прямоугольников для большого печенья или на 16 треугольников для среднего.
- Смажьте печенье яйцом, взбитым с водой. Выпекайте в течение 17-20 минут или до тех пор, пока оно не подрумянится.
- Слегка остудите на решетке перед подачей.
Лимонное печенье с трещинками
Ингредиенты
- 70 г сливочного масла
- 1 яичный белок
- 1 пакетик ванильного сахара
- 70 г сахарной пудры + 40 г для посыпки печенья
- 1 лимон (ярко-желтый, ароматный)
- 220 г пшеничной муки
- 40 г кукурузного крахмала
- 1 ч. л. разрыхлителя для теста
Способ приготовления
- Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной массы.
- Отдельно взбить яичный белок до пышной пены, добавить к сливочному маслу и аккуратно перемешать.
- С лимона снять цедру с помощью терки. Натирать так, чтобы не задевать белую часть лимона. Из лимона выжать сок и процедить его через мелкое ситечко.
- К сливочному маслу добавить цедру и сок лимона, перемешать.
- Затем добавить крахмал, просеянную с разрыхлителем муку, перемешать.
- Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый кусочек теста скатать в шарик и приплюснуть в лепешку. Все лепешки сверху слегка посыпать сахарной пудрой.
- Противень выстелить бумагой для выпекания и переложить печенье на противень.
- Выпекать лимонное печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.
Печенье с миндальным лепестками
Ингредиенты
- Яичные желтки – 2 шт.
- Сахар – 80 г
- Мука – 40 г
- Сливочное масло – 59 г
- 40 г миндальных лепестков + для посыпки
Способ приготовления
- Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.
- Яичные желтки растереть венчиком вместе с сахаром, не взбивая.
- Добавить к желткам растопленное сливочное масло и просеянную муку.
- Всыпать миндальные лепестки и аккуратно вмешать в тесто.
- Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом.
- Выложить тесто двумя чайными ложками на бумагу для выпечки. Посыпать миндальными лепестками.
- Выпекать в разогретой до 160 градусов около 15-20 минут.
- Дать печенью остыть 5-10 минут на противне, затем переложить на решетку, чтобы оно не отсырело снизу.
Творожное печенье с овсянкой
Ингредиенты
- 1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)
- 1 упаковка творога
- 2 яйца
- Изюм и/или семечки – по вкусу
Способ приготовления
- Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните.
- Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите.
- Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки.
- Присыпьте противень овсяными хлопьями.
- Скатайте из теста шарики и выложите их на противень.
- Выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 15 минут.
Бискотти с апельсином и клюквой
Ингредиенты
- 320 г муки
- 150 г сахара
- 55 г сливочного масла (растопить)
- 3 шт. яйца
- 2 ст. л апельсинового сока
- 75 г миндаля
- 120 г клюквы сушеной
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. цедры апельсина
- 0,5 ч. л. корицы
- щепотка соли
Способ приготовления
- В чашу просеять муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сахар, перемешать до однородности и отставить.
- Яйца разбить в другую чашу, добавить растопленное сливочное масло, смешать венчиком или миксером до однородности.
- К яичной смеси добавить апельсиновый сок и цедру, перемешать.
- Влить смесь к муке, замешать однородное тесто.
- Добавить клюкву, миндаль и перемешать.
- Разделить тесто на 2 части, сформировать "прямоугольник" (примерно: ширина 10, длина 30, высота 2 см)
- Выпекать 30-40 минут на режиме при 160 градусах до золотистой корочки.
- После остудить и нарезать на брусочки (толщина 1,5-2 см).
- Выпекать еще 5-7 минут при 180 градусах до золотистой корочки.
Печенье "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской
Для теста
- 100 г – сливочного масла (размягченного, 82%)
- 100 г – сметаны (4 ст. л., 10-15%)
- 200 г – муки (1,25 стакана объемом 250 мл)
- 20 г – сахарной пудры (1 ст. л.)
- 6 г – разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
- Ванильный сахар (по желанию)
Приготовим тесто
- Сливочное масло и сметану взбить до пышной массы. Добавить сахарную пудру, взбить.
- Смешать муку с разрыхлителем, добавить к основной массе, перемешать.
- Сформировать из теста цилиндр, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 1 час.
Для банановой начинки
- 2 шт. – банана
- 20 г – сахара (1 ст. л.)
- 10 г – сливочного масла
- 20 г – изюм
Приготовим банановую начинку
- Бананы почистить и нарезать кубиками.
- Добавить сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешать и на среднем огне подержать 3-4 минуты. Дать остыть.
Приготовим печенье
- Нарезать тесто брусками толщиной 1 см.
- Раскатать овалы, выложить начинку, залепить края и сформировать банан.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией 20-25 минут.
- Печенье посыпать сахарной пудрой.
Здесь узнаете об интересной истории появления печенья с шоколадной крошкой и его рецепт.
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