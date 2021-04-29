Они бывают не только сладкими – 7 рецептов закусочных тортов

Праздничную закуску можно приготовить с грибами, рыбой, мясом

Такая еда для тех, кто равнодушен к десертам и любит плотно поесть. Они готовятся по принципу обычного торта – коржи и крем, только все это или из грибов и картофеля, или из мяса и рыбных консервов. В этой подборке найдете 7 рецептов закусочных тортов, которые, помимо других оригинальных закусок, смело можно брать на пикник.

Торт с семгой

Фото: торт с семгой

Ингредиенты

500 г – слоеного теста

300 г – тонких ломтиков семги

1 б. – печени трески

2 шт. – яйца

3 шт. – больших зеленых яблока

1 шт. – белая луковица

6 ст. л. – сметаны с горчицей

сок и цедра половины лимона

50 г – твердого сыра

петрушка, соль, свежемолотый белый перец – по вкусу

Способ приготовления

Пласты теста, не размораживая, поместить на выложенный пергаментом противень и поставить в холодную духовку. Выставьте температуру 180 градусов и выпекать коржи, пока тесто не поднимется и не приобретет золотистый оттенок, 30-40 минут. Разобрать коржи на 3-4 более тонких коржа. Два яблока наколоть вилкой со всех сторон и запекать до мягкости, 30-40 минут. Очистить готовые яблоки от сердцевины и кожуры, мякоть измельчить в пюре, смешать со сметаной и горчицей, соком и измельченной цедрой лимона, посолить, поперчить. Яйца сварить вкрутую, очистить. Луковицу очень мелко нарезать, залить большим количеством кипящей воды на 1 минуту, откинуть на дуршлаг, обдать ледяной водой и обсушить. Еще 1 яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать очень мелкими кубиками. Печень трески и яйца измельчить вилкой. Смешать печень трески, яблоки, лук и яйца. Смазать каждый корж с одной стороны паштетом из печени трески. Между двумя центральными коржами выложить ломтики семги – и оба эти коржа должны быть смазаны сметанно-горчичным соусом. Накрыть торт фольгой и положить сверху груз. Оставить на 1 ч. Смазать верхний корж сметанно-горчичным соусом, натереть сыр на мелкой терке, смешать с измельченной петрушкой, украсить торт.

Картофельный торт с грибным кремом

Фото: instagram.com/angela_lileya_dishes/

Ингредиенты

Морковь, лук – по 2 шт.

Грибы – 250 г

Сливки – 500 мл

Манная крупа – 3 ст. л.

Картофель – 4 шт.

Яйца – 4 шт.

Мука – 5-8 ст. л.

Чеснок – 3 зуб.

Зелень, специи, соль, перец – по вкусу

Подсолнечное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления

В большой сковороде обжарить нарезанные морковки, луковицы, грибы. Туда же добавить измельченный чеснок, зелень и специи. Добавить сливки и манную крупу. Протушить пару минут, пока масса не начнет загустевать. Охладить и взбить в блендере, должен получиться густой крем для торта. Нарезать и отварить картофель. В блендере взбить картофель с яйцами, чесноком, солью, мукой и подсолнечным маслом. На сухой сковородке из полученной массы жарить блины. Перемазать готовые блины грибным кремом.

Закусочный печеночный торт с морковью и плавленым сыром

Фото: instagram.com/jullsie_julls/

Ингредиенты

0.5 кг – куриной печени

3 шт. – яйца

1 шт. – лук репчатый

4-5 ст. л. – мука пшеничная

соль и перец – по вкусу

3 шт. – морковь

150 г – плавленый сыр

100 г – майонез

3 зуб. – чеснок

Способ приготовления

Печень измельчить в мясорубке, яйца взбить с мукой, солью и перцем. Все аккуратно смешать. Сковороду немного смазать маслом, чтобы тесто не прилипало и выпекать с двух сторон, как обычные блины. Морковь натереть, обжарить на сковороде. Смешать с тертым плавленым сыром и измельченным чесноком. Добавить майонез. Собрать торт, украсить морковью.

Блинный торт с шампиньонами

Фото: instagram.com/food_kuhnya/

Ингредиенты

Мука – 320 г

Молоко – 0.5 л

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 130 г

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Разрыхлитель 0.5 ч. л.

Укроп, петрушка – по вкусу

Шампиньоны – 700 г

Лук – 3 шт.

Сыр сливочный – 400 г

Опята маринованные – 100 г

Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Для блинов в миску разбить яйца, посолить и всыпать сахар. Взбить венчиком. Добавить немного молока и перемешать. Просеять в миску муку с разрыхлителем, размешать и добавить тертый твердый сыр. Измельчить укроп. В миску с тестом влить понемногу оставшееся молоко и всыпать зелень. Хорошо размешать. Влить подсолнечное масло и оставить тесто отдохнуть на 15-20 минут. Пожарить румяные блины. Нарезать шампиньоны и обжарить на масле в течении 10 минут. Репчатый лук нарезать полукольцами, добавить к грибам и продолжать готовить 10 минут. Выложить на тарелку первый блинчик, смазать его мягким сливочным сыром и разложить сверху немного грибов и лука. Затем выложить второй блин и проделать туже процедуру. В начинку можно добавить маринованные опята. Складывать блинчики один за другим, пока они не закончатся. По бокам смазать остатками сыра, присыпать измельченной петрушкой. Украсить можно маринованными грибами, дать ему немного пропитаться.

Кабачково-мясной торт

Фото: instagram.com/diana_zaharo/

Ингредиенты для коржей

Кабачки – 1 шт.

Мясной фарш – 250 г

Яйца – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Мука

Для начинки

Сметана – 3 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Сыр твердый – 100 г

Чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления

Смешать ингредиенты для теста, пожарить коржи. Смешать ингредиенты для начинки, туда измельчить чеснок и добавить тертый сыр. Каждый корж смазать кремом-начинкой, сверху украсит свежими овощами и зеленью.

Мясной торт

Фото: instagram.com/natalikabor2019/

Ингредиенты

Фарш – 500 г

Чернослив – 100 г

Горчица – 1 ч. л.

Луковица – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Французский горчичный соус

Способ приготовления

Чернослив промыть и замочить в теплой воде. Затем мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке, посолить, поперчить и потушить на растительном масле с половиной лука и томатной пастой 10 минут. Лук измельчить, смешать с фаршем, посолить, поперчить, добавить горчицу и чернослив. Прямоугольную форму смазать маслом. Выложить половину фарша, затем слой моркови, закрыть второй половиной фарша. Поставить в разогретую духовку на 40 минут при 200 градусах. Подавать с горчичным соусом и любым гарниром.

Торт с рыбными консервами

Фото: instagram.com/everyday_recept/

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная – 650 г

Маргарин – 200 г

Кефир – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Соль

Для начинки

Лосось консервированный – 200 г

Сметана – 250 г

Майонез – 1 стакан

Сырки плавленые – 3 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Вареные яйца – 3 шт.

Зелень – 1 пучок

Способ приготовления

Яйца взбить с кефиром, добавить соль, рубленный маргарин и перемешать. Всыпать муку, добавить разрыхлитель и замесить тесто. Тесто разделить на 4 части, раскатать корж, выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов, охладить коржи. Майонез смешать со сметаной. Рыбу измельчить. Сырки натереть, смешать с мелко нарезанным чесноком. Яйца измельчить, перерешать с рубленной зеленью. Три коржа смазать смесью – майонез и сметана. Уложить на блюдо первый смазанный корж, выложите на него ровным слоем рыбу, затем – второй корж, сверху – сырную массу. Накрыть третьим коржом, посыпать яйцами, смешанными с рубленной зеленью, и накрыть оставшимся коржом. Обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 12 часов. Украсить тертым сыром, орехами, зеленью и лососевой икрой.

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