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Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

Сегодня, 18:30

Овнам звезды рекомендуют выбирать сладкую начинку, Львам – есть блины с красной икрой

В этом году Масленица начнется 8 Марта и продлится, традиционно, неделю. В этот период принято печь блины и угощать своих близких и друзей. А что говорят звезды на этот счет? Если вы никогда не задумывались о том, какая начинка для блинов идеально подходит к каждому знака зодиака, то ниже обо всем подробно написано.

Овен

Овны обожают поесть. И многие из них любят сладкое. А еще Овны – одни из главных "мыслителей" среди всех знаков зодиака. Идеальной начинкой для них могут быть ягоды и фрукты. А полить такие блины можно шоколадом, чтобы представителям этого знака думалось лучше и быстрее.

Телец

Тельцы – реалисты и живут настоящим. Назвать их гурманами в еде – сложно, они против какой-либо экзотики. Самое главное правило, когда будете готовить блины для Тельцов, – это, чтобы блины были только со сковороды и поданы с классическим дополнением к блинам – сметаной.

Близнецы

Фото: Depositphotos

Близнецы обожают яркое разнообразие. Они с удовольствием полакомятся блинами с карамелью, клубникой и миндалем. Так же их порадует огромное разнообразие в начинках. Чем больше их вариантов, тем лучше.

Рак

Раки обожают заботиться о своем здоровье И хоть Масленица – праздник совсем не диетический, даже ее можно отпраздновать с наименьшим вредом для фигуры. Ракам рекомендуют творожную начинку с изюмом. Сахар в творог лучше не добавлять.

Лев

Блины с икрой
Блины с икрой
Фото: Pinterest

Категоричные и консервативные Львы любят, чтобы все было по правилам и никак иначе. И если классические блины со сметаной – это несколько просто для них, то красная икра – единственный вариант. Ну любят они пошиковать, эти придирчивые Львы.

Дева

Очень придирчивы к еде, потому мало кому доверяют ее приготовление. Девы тоже любят есть здоровую пищу. Оптимальный вариант начинки для блинов – курятина.

Весы

С семгой и сливочным сыром. Весы любят все изысканное и утонченное. В еде они тоже знают толк. А что может быть еще лучше, чем блины с благородной красной рыбой, вкус которой оттеняет нежный сливочный сыр?

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Стрелец

Очень энергичные люди. Стрельцы обожаю движение, они активны практически всегда. А что хорошо заряжает? Правильно, орехи. Угостите представителей этого знака блинами с арахисовой пастой.

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Скорпион

Фото: Depositphotos

Угодить Скорпионам нелегко. Потому что они всегда стараются отличиться. И в еде тоже. Если на Масленицу к вам в гости придет Скорпион, предложите ему блины с грибной начинкой. Конечно, наши традиционные шампиньоны не совсем идеальны. Скорпионов удивит начинка из лесных грибов.

Козерог

Здесь не пройдут модные начинки с карамелью или арахисовой пасты. С Козерогами все просто: если они едят, то едят традиционную и сытную еду. Идеальны блины для этих людей – блины с мясом.

Водолей

Водолеев нужно удивлять. Простые начинки их немного разочаруют. Как и традиционные. Предложите этим утонченным натурам начинку со шпинатом и сливочным сыром. Это красиво и точно их устроит.

Рыбы

Рыбы любят воздушность и легкость. И да, мы все помним, что все у Рыб под настроение. Поэтому предложите к блинам несколько начинок. Например, бананы с шоколадом и икру.

Здесь узнаете, какую начинку для пиццы нужно выбрать, согласно вашему знаку зодиака.

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