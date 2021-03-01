Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

Овнам зірки рекомендують вибирати солодку начинку, Левам – їсти млинці з червоною ікрою

Цього року Масниця розпочнеться 8 Березня й триватиме, традиційно, тиждень. Цей тиждень печуть млинці та пригощають ними своїх близьких і друзів. А що кажуть зірки? Якщо ви ніколи не замислювалися над тим, яка начинка для млинців ідеально підходить до кожного знаку зодіаку, то нижче про все докладно написано.

Овен

Овни обожнюють поїсти. І багато хто з них люблять солодке. А ще Овни – найголовніші "мислителі" серед усіх знаків зодіаку. Ідеальною начинкою для них можуть бути ягоди і фрукти. А полити такі млинці можна шоколадом, щоби представникам цього знаку думалося краще і швидше.

Телець

Тельці – реалісти і живуть сьогоденням. Назвати їх гурманами в їжі – складно, вони проти будь-якої екзотики. Найголовніше правило, коли готуватимете млинці для Тельців, – це, щоб млинці були тільки зі сковороди і подані з класичним доповненням до млинців – сметаною.

Близнюки

Фото: Depositphotos

Близнюки обожнюють яскраве розмаїття. Вони охоче посмакують млинцями з карамеллю, полуницею і мигдалем. Так само їх потішить велике розмаїття в начинках. Що більше варіянтів, то краще.

Рак

Раки обожнюють піклуватися про своє здоров'я І хоч Масниця – свято зовсім не дієтичне, навіть її можна відсвяткувати з найменшою шкодою для фігури. Ракам рекомендують сирну начинку з родзинками. Цукор до сиру краще не додавати.

Лев

Млинці з ікрою Фото: Pinterest

Категоричні та консервативні Леви люблять, щоб усе було за правилами і ніяк інакше. І якщо класичні млинці зі сметаною – це дещо просто для них, то червона ікра – єдиний варіянт. Ну люблять вони пошиковати, ці прискіпливі Леви.

Діва

Дуже прискіпливі до їжі, тому мало кому довіряють її приготування. Діви теж люблять їсти здорову їжу. Оптимальний варіянт начинки для млинців – курятина.

Терези

Із сьомгою і вершковим сиром. Терези люблять усе вишукане і витончене. На їжі вони знаються добре. А що може бути краще за млинців зі шляхетною червоною рибою, смак якої відтіняє ніжний вершковий сир?

Стрілець

Дуже енергійні люди. Стрільці обожнюю рух, вони активні практично завжди. А що добре заряджає? Правильно, горіхи. Почастуєте представників цього знаку млинцями з арахісовою пастою.

Скорпіон

Фото: Depositphotos

Догодити Скорпіонам нелегко. Бо вони завжди намагаються відрізнитися. І це стосується їжі також. Якщо на Масницю до вас в гості прийде Скорпіон, запропонуйте йому млинці з грибною начинкою. Звісно, наші традиційні шампіньйони не зовсім ідеальні. Скорпіонів здивує начинка з лісових грибів.

Козеріг

Тут не догодиш модними начинками з карамеллю або арахісовою пастою. З Козерогами все просто: якщо вони їдять, то їдять традиційну та ситну їжу. Ідеальні млинці для цих людей – млинці з м'ясом.

Водолій

Водоліїв треба дивувати. Прості начинки їх трохи розчарують. Як і традиційні. Запропонуйте цим витонченим натурам начинку зі шпинатом і вершковим сиром. Це красиво і точно їх влаштує.

Риби

Риби люблять легкість і повітряність. І так, ми всі пам'ятаємо, що все у Риб залежить від настрою. Тому запропонуйте до млинців кілька начинок. Наприклад, банани із шоколадом та ікру.

Тут дізнаєтеся, яку начинку для піци треба вибрати для кожного знаку зодіаку.

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