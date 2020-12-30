Экспериментальный оливье от шеф-повара Андрея Дромова: рецепт с фото
Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата
Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.
Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Бренд-шеф Андрей Дромов поделился авторским рецептом оливье с креветками и осьминогами бэби для ресторана Терраса Си Вью.
Ингредиенты на одну порцию:
- 3 шт. – креветки
- 30 г – осьминоги бэби
- 30 г – картофель
- 37 г – огурец маринованный
- 15 г – горошек зеленый
- 30 г – морковь
- 1 шт. – яйцо
- 45 г – майонез
- 15 г – икра тобико
Готовим оливье:
- Овощи и яйца отвариваем и даем остыть.
- Так же отвариваем осьминога и креветки.
- Овощи, креветки, яйца и огурцы нарезаем кубиками среднего размера.
- Замешиваем все, добавляем икру тобико и заправляем майонезом.
- Выкладываем блюдо на тарелку и добавляем осьминогов бэби.
- Украшаем икрой тобико, листьями свеклы и микрогрином.
Здесь найдете рецепт оливье от Димы Борисова и еще – рецепт от адепта одесской кухни Саввы Либкина.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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