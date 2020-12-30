Экспериментальный оливье от шеф-повара Андрея Дромова: рецепт с фото

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Бренд-шеф Андрей Дромов поделился авторским рецептом оливье с креветками и осьминогами бэби для ресторана Терраса Си Вью.

Фото: Іnstagram.com/dromov.andrey

Оливье с бланшированными осьминогами бэби, тигровыми креветками, икрой тобико и овощами

Ингредиенты на одну порцию:

3 шт. – креветки

30 г – осьминоги бэби

30 г – картофель

37 г – огурец маринованный

15 г – горошек зеленый

30 г – морковь

1 шт. – яйцо

45 г – майонез

15 г – икра тобико

Готовим оливье:

Овощи и яйца отвариваем и даем остыть. Так же отвариваем осьминога и креветки. Овощи, креветки, яйца и огурцы нарезаем кубиками среднего размера. Замешиваем все, добавляем икру тобико и заправляем майонезом. Выкладываем блюдо на тарелку и добавляем осьминогов бэби. Украшаем икрой тобико, листьями свеклы и микрогрином.

Здесь найдете рецепт оливье от Димы Борисова и еще – рецепт от адепта одесской кухни Саввы Либкина.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться