Экспериментальный оливье от Димы Борисова: рецепт с фото
Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата
Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.
Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Свой рецепт оливье с говяжьим языком и перепелиными яйцами предложил Дима Борисов, основатель и бренд-шеф одноименной сети ресторанов.
"Для моего оливье советую варить говяжий язык со множеством специй", – говорит шеф-повар.
Ингредиенты
- 250 г – говяжий язык отварной
- 100 г – картофель отварной
- 70 г – морковь
- 80 г – свежий огурец
- 130 г – маринованный огурец
- 110 г – зеленый горошек
- 190 г – майонез
- 4 шт – яйцо куриное
- 1-3 шт – яйцо перепелиное
- микрогрин для декора
Способ приготовления
- Говяжий язык предварительно замочите в холодной воде. Затем переложите в кастрюлю, добавьте специи (черный перец, соль, паприку, чабрец и измельченный чеснок), варите около часа. Затем опустите в холодную воду (так его легче очистить).
- Картофель, морковь и яйца предварительно отварите и остудите. Куриные яйца для оливье нужно варить 6-8 минут, перепелиные яйца – 2-3 минуты.
- Нарежьте мелкими кубиками язык, картофель, морковь, огурцы, куриные яйца.
- Добавьте зеленый горошек, майонез и тщательно перемешайте. Перед подачей украсьте оливье перепелиными яйцами, разрезанными пополам, и микрогрином.
Здесь найдете рецепт оливье с мясом перепелки от Саввы Либкина.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное