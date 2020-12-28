Экспериментальный оливье от Димы Борисова: рецепт с фото

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Свой рецепт оливье с говяжьим языком и перепелиными яйцами предложил Дима Борисов, основатель и бренд-шеф одноименной сети ресторанов.

Фото: Іnstagram.com/dmytro_borisov

"Для моего оливье советую варить говяжий язык со множеством специй", – говорит шеф-повар.

Оливье с говяжьим языком

Фото: Іnstagram.com/dmytro_borisov

Ингредиенты

250 г – говяжий язык отварной

100 г – картофель отварной

70 г – морковь

80 г – свежий огурец

130 г – маринованный огурец

110 г – зеленый горошек

190 г – майонез

4 шт – яйцо куриное

1-3 шт – яйцо перепелиное

микрогрин для декора

Способ приготовления

Говяжий язык предварительно замочите в холодной воде. Затем переложите в кастрюлю, добавьте специи (черный перец, соль, паприку, чабрец и измельченный чеснок), варите около часа. Затем опустите в холодную воду (так его легче очистить). Картофель, морковь и яйца предварительно отварите и остудите. Куриные яйца для оливье нужно варить 6-8 минут, перепелиные яйца – 2-3 минуты. Нарежьте мелкими кубиками язык, картофель, морковь, огурцы, куриные яйца. Добавьте зеленый горошек, майонез и тщательно перемешайте. Перед подачей украсьте оливье перепелиными яйцами, разрезанными пополам, и микрогрином.

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