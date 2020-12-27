Экспериментальный оливье от Лизы Глинской: рецепт с фото

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Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? Узнаем, что нам предлагает Лиза Глинская.

Оливье с говяжьим языком и домашним майонезом от Лизы Глинской

Фото: Лиза Глинская

"Не представляю Новый год без оливье, с удовольствием его готовлю. Конечно, с домашним майонезом. Очень важно майонез взбивать погружным блендером, а растительное масло добавлять очень тонкой струйкой. Иначе не получится пышной легкой массы. Что касается языка, то бросайте его в кипящую воду и варите до готовности", – говорит шеф-повар.

Ингредиенты

350-400 г языка (отварного)

200 г моркови (1 средняя морковь)

400 г картофеля (4 средние картошки)

200 г свежих огурцов (2 средних огурца)

200 г соленых огурцов (2 средних огурца)

100 г лука (1 средняя луковица)

100 г зеленого горошка (консервированного)

3 яйца

100-150 г майонеза

соль по вкусу

Домашний майонез

2 шт. – желток

1 ч. л. горчицы

300-320 мл растительного масла

сок лимона по вкусу

соль по вкусу

100 г белого йогурта или сметаны

Готовим майонез

Взбейте желтки с горчицей и соком лимона. Добавить тонкой струйкой ½ часть растительного масла порциями и продолжать взбивать. Добавить порциями йогурт, чередуя его с маслом, и продолжать взбивать. Довести до вкуса солью и соком лимона.

Готовим оливье

Отварить язык в подсоленной воде, залить холодной водой, дать остыть и снять кожицу. Отварить картофель, морковь, яйца. Нарезать язык, картофель, морковь, яйца, лук и огурцы небольшим кубиком. Замариновать лук в смеси соли, сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса. Перемешать все ингредиенты, заправить майонезом, довести до вкуса солью.

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