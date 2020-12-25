Экспериментальный оливье с перепелиным мясом от шеф-повара Ивана Булавина: рецепт с фото

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И неважно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Приготовим оливье с перепелиным мясом и раками от шеф-повара Ивана Булавина.

Оливье с перепелиным мясом и раками

Фото: Иван Булавин

"Для более выраженного вкуса предлагаю запечь овощи. Я запекаю морковь и картофель в соли с яичным желтком. В соус советую добавить немного чеснока", – рекомендует шеф-повар.

Ингредиенты на 4 порции:

2 шт. перепелки

12 шт. живых раков

100 г картофеля

100 г моркови

4 шт. куриное яйцо

50 г соленый огурец

50 г свежий огурец

50 г зеленый горошек свежемороженый

4 зубчика чеснока

1 пучок укропа

2 веточки петрушки

2 веточки тимьяна

Ингредиенты для соуса:

200 г. растительного масла

3 яичных желтка

10 г горчицы

1 зубчик чеснока

сок половины лимона

соль, сахар по вкусу

Подготовка:

Картофель и морковь помыть и отварить или запечь до готовности (я запекаю овощи в соли с яичным желтком). Горошек залить холодной водой, дать ему оттаять. Отварить вкрутую куриные яйца, остудить и почистить. Помыть перепелку, удалить перья, посолить и поперчить. Внутрь перепелки положить 1 веточку тимьяна и 1 раздавленный зубчик чеснока. Запечь в духовке на 200 градусах в течение 15 минут. Погрузить раков в кипящую подсоленную воду с укропом на 3 минуты, после переложить в воду со льдом (15-20 минут).

Готовим соус:

Взбить миксером желтки до стойких пиков (пенообразной массы). Постепенно вливаем холодное растительное масло, не прекращая взбивать. Добавляем горчицу, тертый зубчик чеснока и сок лимона. Доводим до вкуса солью и сахаром.

Готовим оливье:

Морковь, картофель, яйцо очистить и нарезать кубиком (размером, как свежемороженый горошек). Горошек переложить на сито, дать стечь лишней воде. Соленый и свежий огурец нарезать кубиком, как морковь и картофель. Очистить раковые шейки. Перепелку разобрать на филе и ножки.

Собираем оливье:

Нарезанные овощи, яйца, горошек заправить соусом и аккуратно размешать. Поделить на 4 порции в тарелки. На каждую порцию выкладываем сверху 1 ножку перепелки, филе и 3 раковые шейки. Сверху декорируем листьями петрушки.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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