Экспериментальный оливье с перепелиным мясом от шеф-повара Ивана Булавина: рецепт с фото
Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата
Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И неважно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.
Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Приготовим оливье с перепелиным мясом и раками от шеф-повара Ивана Булавина.
"Для более выраженного вкуса предлагаю запечь овощи. Я запекаю морковь и картофель в соли с яичным желтком. В соус советую добавить немного чеснока", – рекомендует шеф-повар.
Ингредиенты на 4 порции:
- 2 шт. перепелки
- 12 шт. живых раков
- 100 г картофеля
- 100 г моркови
- 4 шт. куриное яйцо
- 50 г соленый огурец
- 50 г свежий огурец
- 50 г зеленый горошек свежемороженый
- 4 зубчика чеснока
- 1 пучок укропа
- 2 веточки петрушки
- 2 веточки тимьяна
Ингредиенты для соуса:
- 200 г. растительного масла
- 3 яичных желтка
- 10 г горчицы
- 1 зубчик чеснока
- сок половины лимона
- соль, сахар по вкусу
Подготовка:
- Картофель и морковь помыть и отварить или запечь до готовности (я запекаю овощи в соли с яичным желтком).
- Горошек залить холодной водой, дать ему оттаять.
- Отварить вкрутую куриные яйца, остудить и почистить.
- Помыть перепелку, удалить перья, посолить и поперчить. Внутрь перепелки положить 1 веточку тимьяна и 1 раздавленный зубчик чеснока.
- Запечь в духовке на 200 градусах в течение 15 минут.
- Погрузить раков в кипящую подсоленную воду с укропом на 3 минуты, после переложить в воду со льдом (15-20 минут).
Готовим соус:
- Взбить миксером желтки до стойких пиков (пенообразной массы).
- Постепенно вливаем холодное растительное масло, не прекращая взбивать.
- Добавляем горчицу, тертый зубчик чеснока и сок лимона.
- Доводим до вкуса солью и сахаром.
Готовим оливье:
- Морковь, картофель, яйцо очистить и нарезать кубиком (размером, как свежемороженый горошек).
- Горошек переложить на сито, дать стечь лишней воде.
- Соленый и свежий огурец нарезать кубиком, как морковь и картофель.
- Очистить раковые шейки.
- Перепелку разобрать на филе и ножки.
Собираем оливье:
- Нарезанные овощи, яйца, горошек заправить соусом и аккуратно размешать.
- Поделить на 4 порции в тарелки.
- На каждую порцию выкладываем сверху 1 ножку перепелки, филе и 3 раковые шейки.
- Сверху декорируем листьями петрушки.
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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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