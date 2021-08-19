Чем накормить мужчину – 7 рецептов правильных стейков

Не забывайте смазывать мясо растительным маслом перед жаркой, это сделает его мягче. А когда стейк готов – смажьте его сливочным маслом. Лучшие маринады для будущего стейка – томатный, горчичный, с бальзамическим уксусом и розмарином

Правила и рецепты сочных стейков / Фото: pexels.com

Удивить мужчину стейком сложно, удивить мужчину отличным сочным стейком в пикантном маринаде – легко. Хороший стейк начинается с хорошего мяса, его нужно уметь выбрать, а дальше – следовать правилам, чтобы не испортить даже самое лучшее мясо. Сначала – несколько советов, как пожарить стейк. Потом – 7 рецептов. Если планируете пикник, то чтобы подготовиться к нему выгодно для себя, нужно ознакомиться с этим материалом.

Как правильно жарить стейк

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Перед жаркой нужно смазать будущий стейк растительным маслом – это нужно, чтобы мясо не прилипало к поверхности. Кроме того, растительное масло действует как разрыхлитель.

Затем мясо следует согреть. Для этого оставьте его при комнатной температуре на 15 минут. Не солите, не перчите, не маринуйте.

Стейк нужно жарить только на раскаленной поверхности, по 2-3 минуты с каждой стороны. Идеальная температура – 300 градусов. После образования румяной корочки можно солить, но только не мелкой солью.

В конце нужно смазать мясо сливочным маслом 82% жирности и присыпать щепоткой сахара. Это сделает вкус стейка более ярким и насыщенным.

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Стейк ти-бон с овощным гарниром

Стейк ти-бон с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Стейк ти-бон

Морская соль

Молотый перец

Оливковое масло

Веточки розмарина

Для гарнира

Початки кукурузы

Сливочное масло

Болгарский перец, нарезанный и очищенный от сердцевины

Несколько долек чеснока

Способ приготовления

Зачистите кость с помощью ножа. Хорошо натрите стейк оливковым маслом, морской солью и молотым черным перцем. Выложите мясо на решетку разогретого гриля или сковороду. Готовьте от 8 до 12 минут при температуре 250-300 градусов, в зависимости от толщины стейка и желаемой степени прожарки. Во время приготовления мясо нужно один раз перевернуть. Сверху можно положить 1-2 веточки розмарина для придания дополнительного аромата. Примерно на середине приготовления стейка выложите рядом на решетку нарезанный перец, неочищенные дольки чеснока и вареные початки кукурузы, смазанные сливочным маслом. Переложите готовый стейк на тарелку и подавайте вместе с запеченными овощами.

Стейк с клюквенно-брусничным соусом

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Стейк с соусом / Фото: Unsplash

Ингредиенты

Мясо – 2 стейка по 250 г

Специи – по вкусу

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Для соуса

Клюква – 150 г

Брусника – 50 г

Сахар – 5 ст. л.

Бальзамический уксус – 2 ст. л.

Смесь перцев (красный, белый, черный) – по вкусу

Способ приготовления

Для начала выбрать мясо – свинину, курятину, баранину или говядину. Натереть мясо специями и оставить мариноваться на полчаса. Тем временем приготовить соус. Положить в блендер свежие ягоды клюквы и брусники, добавить сахар, бальзамический уксус и по несколько горошин разных перцев. Хорошо измельчить. Перелить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить 5 минут. Мясо обжарить на мангале с двух сторон до желаемой степени готовности. Переложить его на тарелку и подавать вместе с клюквенным соусом.

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Стейк из говядины с горчицей

Стейк с горчицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

450 г говяжьего стейка

1 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. дижонской горчицы

2 ст. л. коричневого сахара

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Стейк положите в миску. Добавьте оливковое масло, горчицу, коричневый сахар. Натрите мясо. Посолите и поперчите. Оставьте стейк мариноваться на 1-4 часа. Затем уберите его в холодильник на 10-15 минут. Сковороду или гриль с небольшим количеством оливкового масла разогрейте на сильном огне. Выложите говяжий стейк и жарьте его до желаемой готовности.

Стейк с яблоками и розмарином

Стейк с яблоками и розмарином / Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

говяжий стейк (толщиной примерно в палец)

1 большое яблоко

1/2 ст. сахара

1 зубчик чеснока

веточка свежего розмарина

сушеный розмарин

оливковое масло

растительное масло

2-3 горошины черного перца

соль

Способ приготовления

Приготовьте ароматную смесь: разотрите в ступке сушеный розмарин, чеснок, черный перец и соль. Натрите стейк оливковым маслом и ароматной смесью. Разогрейте сковороду гриль и обжарьте стейк с двух сторон до появления "полосочек" от гриля. Уложите стейк в форму для запекания и поставьте под гриль на 15-20 минут при температуре 250 градусов. Очистите яблоко от кожуры, плодоножки и семян. Нарежьте небольшими дольками. Разогрейте в небольшой кастрюльке 2 ст. л. растительного масла, всыпьте сахар и подождите, пока сахар начнет карамелизироваться и полностью превратиться в карамель. Всыпьте в карамель дольки яблок. Периодически встряхивайте кастрюльку и следите, чтобы каждый ломтик яблока покрылся карамелью. Добавьте в кастрюльку с карамелью и яблоками веточку свежего розмарина, еще раз все хорошенько встряхните. Дайте ингредиентам прогреться вместе около одной минуты. Подавайте запеченный под грилем стейк с карамелизированными яблоками и веточкой розмарина.

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Стейк в томатном маринаде

Стейк в томатном маринаде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Томатный сок – 500 мл

Говяжий стейк – 400 г

Хрен – 2 ст. л.

Чеснок – 4 зуб.

Вустерский соус – ½ ст. л.

Лимон – 1 шт.

Соус табаско – 10 капель

Способ приготовления

Выжать сок из лимона, чеснок мелко нарезать. Смешать томатный сок, лимонный сок, чеснок, хрен, вустерский соус, табаско до однородной массы. В соус положить мясо, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 7-12 часов. Замаринованное мясо достать, промокнуть бумажным полотенцем. Жарить 3-4 минуты с каждой стороны. Завернуть мясо в фольгу и дать отдохнуть 5 минут.

Стейк в бальзамическом уксусе с розмарином

Стейк в бальзамическом уксусе с розмарином / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Свиное филе – 500 г

Бальзамический уксус – 20 мл

Чеснок – 1 зуб

Розмарин – 1 веточка

Оливковое масло – 40 мл

Соевый соус – 3 ст. л.

Коричневый сахар – 2 ч. л.

Соль, перец

Способ приготовления

Для маринада смешать уксус, оливковое масло, соевый соус, сахар, чеснок, розмарин и перец. Мясо промыть, порезать порционно, положить в маринад на несколько часов. Обжарить на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Дать отдохнуть, подавать с гарниром.

Ромштекс

Как приготовить ромштекс / Фото: instagram.com/korzinka48/

Ингредиенты

Свинина – 800 г

Яйца – 2-3 шт.

Молоко или сливки – 5 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Сухари панировочные хлебные – 6-8 ст. л.

Мука (по желанию) – 5 ст. л.

Растительное масло

Способ приготовления

Мясо нарезать поперек волокон на ломти толщиной 1-1,5 см. Слегка отбить. Посолить и поперчить. Яйца и молоко слегка взбить в миске, добавить специи. Насыпать в плоские тарелки сухари и, по желанию, муку. Мясо обвалять в муке с двух сторон. Затем обмакнуть мясо во взбитые яйца. Обвалять в сухарях с двух сторон. На сковороде разогреть 2 ст. л. растительного масла. Обжаривать мясо на среднем огне 5-6 минут с каждой стороны до золотистого цвета. (Убирайте из сковороды остатки панировочных сухарей, чтобы мясо не подгорело).

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