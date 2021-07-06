Рваная свинина в соусе барбекю – рецепт главного мясного блюда юга США

Если вы думали, что в США едят мясо в основном только в виде котлет в классическом бургере, то это не так. Там знают толк не только в этом деле, они умеют приготовить, в нашем случае, свинину так, чтобы она действительно таяла во рту. Все просто: мясо готовится много часов при низкой температуре. В США используют гриль или барбекю, но приготовить это можно в обычной духовке. Рваную свинину с соусом барбекю традиционно подают в булочке с овощным салатом. Но к этой свинине можно приготовить картофель или рис, просто она со всем очень вкусная.
Чтобы это лето надолго вам запомнилось – проведите его с пользой с помощью лайфхаков из нашего календаря.
Как приготовить рваную свинину (расчет 2-3 кг лопатки)
Для маринада:
- 3 ст. л. паприки
- 1 ст. л. чесночного порошка
- 1 ст. л. коричневого сахара
- 1 ст. л. горчичного порошка
- 3 ст. л. крупной морской соли
Салат Коул слоу
- 1 кочан белокочанной капусты, нашинкованный
- 2 моркови, натертые
- 1 красная луковица, тонко нарезанная
- 2 пера зеленого лука, нарубленных
- 1 стручок свежего перца чили, тонко нарезанный
Для заправки
- 1,5 ст. майонеза
- 1/4 ст. дижонской горчицы
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- Сок 1 лимона
- Щепотка сахара
- 0,5 ч. л. семян сельдерея
- Несколько капель острого соуса
Соус барбекю
- 1,5 ст. яблочного уксуса
- 1 ст. горчицы
- 0,5 ст. кетчупа
- 1/3 ст. коричневого сахара
- 2 зубчика чеснока, раздавленных
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. кайенского перца
- 0,5 ч. л. молотого черного перца
Как приготовить
- В небольшой миске смешайте паприку, чеснок, коричневый сахар, горчичный порошок и соль. Смесью натрите со всех сторон свинину. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час или на ночь.
- Разогрейте духовку до 150 градусов. Положите свинину в жаровню и запекайте около 6 часов. Нужно ее приготовить до такого состояния, чтобы мясо легко распадалось на волокна.
- Для соуса в кастрюле смешайте уксус, горчицу, кетчуп, коричневый сахар, чеснок, соль, кайенский и черный перец и доведите до кипения на среднем огне.
- Варите при слабом кипении, помешивая, в течение 10 минут, пока сахар не растворится. Снимите соус с огня и на время отставьте.
- Когда свинина будет готова, достаньте ее из духовки и переложите на большую тарелку. Дайте мясу "отдохнуть" около 10 минут.
- В это время в жаровню налейте 3/4 ст. воды и поставьте на средний огонь. С помощью деревянной ложки соскоблите все пригоревшие кусочки и выпарите воду примерно наполовину.
- Перелейте соус в сотейник и варите его еще 5 минут.
- Пока свинина еще теплая, нужно нарвать мясо. Возьмите 2 вилки. Одной придерживайте мясо, а другой нарвите его на куски вдоль волокон.
- Положите куски свинины в миску и полейте половиной всего соуса. Перемешайте, чтобы все мясо покрылось соусом.
- Для салата смешайте все овощи, затем – ингредиенты для заправки. Хорошо перемешайте салат.
- Рваную свинину можно подавать в булочке с салатом, а можно отдельно со своим любимым гарниром.
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