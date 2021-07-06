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Рваная свинина в соусе барбекю – рецепт главного мясного блюда юга США

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 июля, 14:43
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Это мясо действительно тает во рту и распадается на волокна. Все из-за того, что оно достаточно долго томится в духовке. Потом свинина поливается соусом барбекю и подается с салатом из капусты
Рваная свинина
Рваная свинина / Фото: instagram.com/_arefyev_

Если вы думали, что в США едят мясо в основном только в виде котлет в классическом бургере, то это не так. Там знают толк не только в этом деле, они умеют приготовить, в нашем случае, свинину так, чтобы она действительно таяла во рту. Все просто: мясо готовится много часов при низкой температуре. В США используют гриль или барбекю, но приготовить это можно в обычной духовке. Рваную свинину с соусом барбекю традиционно подают в булочке с овощным салатом. Но к этой свинине можно приготовить картофель или рис, просто она со всем очень вкусная.

Чтобы это лето надолго вам запомнилось – проведите его с пользой с помощью лайфхаков из нашего календаря.

Как приготовить рваную свинину (расчет 2-3 кг лопатки)

Рваная свинина с салатом в соусе барбекю
Рваная свинина с салатом в соусе барбекю / Фото: instagram.com/missouripork/

Для маринада:

  • 3 ст. л. паприки
  • 1 ст. л. чесночного порошка
  • 1 ст. л. коричневого сахара
  • 1 ст. л. горчичного порошка
  • 3 ст. л. крупной морской соли

Салат Коул слоу

  • 1 кочан белокочанной капусты, нашинкованный
  • 2 моркови, натертые
  • 1 красная луковица, тонко нарезанная
  • 2 пера зеленого лука, нарубленных
  • 1 стручок свежего перца чили, тонко нарезанный

Для заправки

  • 1,5 ст. майонеза
  • 1/4 ст. дижонской горчицы
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • Сок 1 лимона
  • Щепотка сахара
  • 0,5 ч. л. семян сельдерея
  • Несколько капель острого соуса

Соус барбекю

  • 1,5 ст. яблочного уксуса
  • 1 ст. горчицы
  • 0,5 ст. кетчупа
  • 1/3 ст. коричневого сахара
  • 2 зубчика чеснока, раздавленных
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. кайенского перца
  • 0,5 ч. л. молотого черного перца

Как приготовить

  1. В небольшой миске смешайте паприку, чеснок, коричневый сахар, горчичный порошок и соль. Смесью натрите со всех сторон свинину. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час или на ночь.
  2. Разогрейте духовку до 150 градусов. Положите свинину в жаровню и запекайте около 6 часов. Нужно ее приготовить до такого состояния, чтобы мясо легко распадалось на волокна.
  3. Для соуса в кастрюле смешайте уксус, горчицу, кетчуп, коричневый сахар, чеснок, соль, кайенский и черный перец и доведите до кипения на среднем огне.
  4. Варите при слабом кипении, помешивая, в течение 10 минут, пока сахар не растворится. Снимите соус с огня и на время отставьте.
  5. Когда свинина будет готова, достаньте ее из духовки и переложите на большую тарелку. Дайте мясу "отдохнуть" около 10 минут.
  6. В это время в жаровню налейте 3/4 ст. воды и поставьте на средний огонь. С помощью деревянной ложки соскоблите все пригоревшие кусочки и выпарите воду примерно наполовину.
  7. Перелейте соус в сотейник и варите его еще 5 минут.
  8. Пока свинина еще теплая, нужно нарвать мясо. Возьмите 2 вилки. Одной придерживайте мясо, а другой нарвите его на куски вдоль волокон.
  9. Положите куски свинины в миску и полейте половиной всего соуса. Перемешайте, чтобы все мясо покрылось соусом.
  10. Для салата смешайте все овощи, затем – ингредиенты для заправки. Хорошо перемешайте салат.
  11. Рваную свинину можно подавать в булочке с салатом, а можно отдельно со своим любимым гарниром.

Если любите морепродукты, то из видео узнаете, как приготовить кальмара на гриле.

Здесь собраны 10 мясных салатов, после которых вы не останетесь голодными.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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