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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

7 секретов для непревзойденных блюд на гриле

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 августа, 15:57
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Обязательно очищайте решетку после каждого использования, это можно сделать с помощью шарика из фольги. Жарьте креветки в панцире, предварительно замариновав их, и около 25 % поверхности гриля должны быть свободными для удобной жарки
7 правил для идеального гриля
7 правил для идеального гриля / Фото: Depositphotos

Пока тепло, нужно воспользоваться моментом и выбираться на природу. Еда, любая, с открытого огня – это радость. Мы рассказывали о 9 лайфхаках, которые помогут тем, кто пока не уверен в мастерстве приготовления шашлыка, теперь узнаем, как приготовить мясо, овощи и креветки непревзойденно. Как купить продукты для пикника по выгодным ценам – узнаете из этого материала.

Гриль всегда должен оставаться чистым

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То есть каждый раз после пользования его нужно очистить. Эксперты советуют это делать с помощью фольги: скатайте из нее шарик и интенсивно почистите решетку.

Гриль должен хорошо прогреться

Иначе вы рискуете своей едой – она попросту будет прилипать к решетке. Нужно поднести ладонь к углям, если вам не удается удержать ее более нескольких секунд, гриль готов к работе.

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Используйте растительное масло или сало

Этим можно натирать не решетку, а продукты. Это важно, чтобы избежать возгорания. Чтобы еда не подгорала, в процессе жарки поливайте ее водой, лимонным соком или маринадом.

Используйте обжаренные овощи для соусов

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Если, конечно, вы не успели их съесть. Лук, помидоры и перец можно измельчить ножом или вилкой и подавать к мясу.

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Креветки на гриле готовьте только в панцире

Без него они рискуют подгореть и рассыпаться. Для вкусных креветок нужно немного проколоть панцирь, замариновать их и выкладывать на гриль.

Не выкладывайте продукты плотно

Так у вас будет место, где разгуляться, при готовке вам не придется думать, куда переложить кусок мяса, баклажаны или грибы, чтобы качественно их прожарить. Рекомендация: 25% поверхности гриля должны быть свободны.

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Не подавайте готовую еду сразу

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Это касается не только мяса. Вся еда должна отдохнуть, набраться сока. Остыть в конце концов. Для мяса, например, нужно около 5 минут, чтобы оно постояло на открытом воздухе, а потом рекомендуют завернуть его в фольгу и подержать еще минут 5.

Как вкусно приготовить кальмаров на гриле – узнаете из видео.

Здесь найдете 5 лучших рецептов для шашлыка для каждого вида мяса.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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