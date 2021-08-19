Чим нагодувати чоловіка – 7 рецептів правильних стейків

Не забувайте змащувати м'ясо олією перед смаженням, це зробить його м'якіше. А коли стейк готовий – змастіть його вершковим маслом. Кращі маринади для майбутнього стейка – томатний, гірчичний, з бальзамічним оцтом і розмарином

Правила і рецепти соковитих стейків / Фото: pexels.com

Здивувати чоловіка стейком складно, здивувати чоловіка прекрасним соковитим стейком у пікантному маринаді – легко. Хороший стейк починається з хорошого м'яса, його потрібно вміти вибрати, а далі – дотримуватися правил, щоб не зіпсувати навіть найкраще м'ясо. Спочатку – кілька порад, як посмажити стейк. Потім – 7 рецептів. Якщо плануєте пікнік, то щоби підготуватися до нього вигідно для себе, потрібно ознайомитися з цим матеріалом.

Як правильно смажити стейк

Реклама

Перед смаженням потрібно змастити майбутній стейк олією – це потрібно, щоб м'ясо не прилипало до поверхні. Крім того, олія діє як розпушувач.

Потім м'ясо слід зігріти. Для цього залиште його за кімнатної температури на 15 хвилин. Не соліть, не перчіть.

Стейк потрібно смажити тільки на добре розігрітій поверхні, по 2-3 хвилини з кожного боку. Ідеальна температура – 300 градусів. Після утворення рум'яної скоринки можна солити, але тільки не дрібною сіллю.

Наприкінці потрібно змастити м'ясо вершковим маслом 82% жирності й присипати дрібкою цукру. Це зробить смак стейка яскравішим і насиченішим.

Реклама

Стейк ті-бон з овочевим гарніром

Стейк ті-бон з овочевим гарніром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Стейк ті-бон

Морська сіль

Мелений перець

Оливкова олія

Гілочки розмарину

Для гарніру

Качани кукурудзи

Вершкове масло

Болгарський перець, нарізаний і очищений від серцевини

Кілька часточок часнику

Спосіб приготування

Зачистіть кістку за допомогою ножа. Добре натріть стейк оливковою олією, морською сіллю і меленим чорним перцем. Викладіть м'ясо на решітку розігрітого гриля чи сковороду. Готуйте від 8 до 12 хвилин за температури 250-300 градусів, залежно від товщини стейка і бажаного ступеня прожарювання. Під час приготування м'ясо потрібно один раз перевернути. Зверху можна покласти 1-2 гілочки розмарину для додання додаткового аромату. Приблизно на середині приготування стейка викладіть поруч на решітку нарізаний перець, неочищені зубчики часнику і варені качани кукурудзи, змащені вершковим маслом. Перекладіть готовий стейк на тарілку і подавайте разом із запеченими овочами.

Стейк з клюквенно-брусничним соусом

Реклама

Стейк з соусом / Фото: Unsplash

Інгредієнти

М'ясо – 2 стейки по 250 г

Спеції – за смаком

Оливкова олія – 2-3 ст. л.

Для соусу

Журавлина – 150 г

Брусниця – 50 г

Цукор – 5 ст. л.

Бальзамічний оцет – 2 ст. л.

Суміш перців (червоний, білий, чорний) – за смаком

Спосіб приготування

Для початку вибрати м'ясо – свинину, курятину, баранину або яловичину. Натерти м'ясо спеціями і залишити маринуватися на півгодини. Тим часом приготувати соус. Покласти в блендер свіжі ягоди журавлини і брусниці, додати цукор, бальзамічний оцет і по кілька горошин різних перців. Добре подрібнити. Перелити суміш у каструлю, довести до кипіння і варити 5 хвилин. М'ясо обсмажити на мангалі з двох сторін до бажаного ступеня готовності. Перекласти його на тарілку і подавати разом з журавлинним соусом.

Реклама

Стейк з яловичини з гірчицею

Стейк з гірчицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

450 г яловичого стейка

1 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. діжонської гірчиці

2 ст. л. коричневого цукру

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Стейк покладіть у миску. Додайте оливкову олію, гірчицю, коричневий цукор. Натріть м'ясо. Посоліть і поперчіть. Залиште стейк маринуватися на 1-4 години. Потім приберіть його в холодильник на 10-15 хвилин. Сковороду або гриль з невеликою кількістю оливкової олії розігрійте на сильному вогні. Викладіть яловичий стейк і смажте його до бажаної готовності.

Стейк з яблуками і розмарином

Стейк з яблуками та розмарином / Фото: depositphotos.com

Інгредієнти

яловичий стейк (завтовшки приблизно в палець)

1 велике яблуко

1/2 ст. цукру

1 зубчик часнику

гілочка свіжого розмарину

сушений розмарин

оливкова олія

рослинна олія

2-3 горошини чорного перцю

сіль

Спосіб приготування

Приготуйте ароматну суміш: розітріть в ступці сушений розмарин, часник, чорний перець і сіль. Натріть стейк оливковою олією і ароматною сумішшю. Розігрійте сковороду гриль і обсмажте стейк з двох боків до появи "смужок" від гриля. Покладіть стейк в форму для запікання і поставте під гриль на 15-20 хвилин за температури 250 градусів. Очистіть яблуко від шкірки, плодоніжки і насіння. Наріжте невеликими шматочками. Розігрійте в невеликій каструльці 2 ст. л. олії, всипте цукор і почекайте, доки цукор почне карамелізуватися і повністю перетворитися на карамель. Всипте в карамель часточки яблук. Періодично струшуйте каструльку і стежте, щоб кожну скибочку яблука покрився карамеллю. Додайте в каструльку з карамеллю і яблуками гілочку свіжого розмарину, ще раз все гарненько струсіть. Дайте інгредієнтам прогрітися разом близько однієї хвилини. Подавайте запечений під грилем стейк з карамелізованими яблуками і гілочкою розмарину.

Читайте також: 7 секретів для неперевершених страв на грилі

Стейк у томатному маринаді

Стейк у томатному маринаді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Томатний сік – 500 мл

Яловичий стейк – 400 г

Хрін – 2 ст. л.

Часник – 4 зуб.

Вустерський соус – ½ ст. л.

Лимон – 1 шт.

Соус табаско – 10 крапель

Спосіб приготування

Вичавити сік з лимона, часник дрібно нарізати. Змішати томатний сік, лимонний сік, часник, хрін, вустерский соус, табаско до однорідної маси. У соус покласти м'ясо, накрити плівкою і поставити в холодильник на 7-12 годин. Замариноване м'ясо дістати, промокнути паперовим рушником. Смажити 3-4 хвилини з кожного боку. Загорнути м'ясо у фольгу і дати відпочити 5 хвилин.

Стейк у бальзамічному оцті з розмарином

Стейк в бальзамічниму оцті з розмарином / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Свиняче філе – 500 г

Бальзамічний оцет – 20 мл

Часник – 1 зуб

Розмарин – 1 гілочка

Оливкова олія – 40 мл

Соєвий соус – 3 ст. л.

Коричневий цукор – 2 ч. л.

Сіль, перець

Спосіб приготування

Для маринаду змішати оцет, оливкову олію, соєвий соус, цукор, часник, розмарин і перець. М'ясо промити, порізати порційно, покласти в маринад на кілька годин. Обсмажити на розпеченій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку. Дати відпочити, подавати з гарніром.

Ромштекс

Як приготувати ромштекс / Фото: instagram.com/korzinka48/

Інгредієнти

Свинина – 800 г

Яйця – 2-3 шт.

Молоко або вершки – 5 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Сухарі панірувальні хлібні – 6-8 ст. л.

Борошно (за бажанням) – 5 ст. л.

Олія

Спосіб приготування

М'ясо нарізати поперек волокон на скибки завтовшки 1-1,5 см. Злегка відбити. Посолити і поперчити. Яйця і молоко злегка збити в мисці, додати спеції. Насипати в плоскі тарілки сухарі і, за бажанням, борошно. М'ясо обваляти в борошні з двох боків. Потім вмочити м'ясо в збиті яйця. Обваляти в сухарях з двох боків. На сковороді розігріти 2 ст. л. рослинного масла. Обсмажувати м'ясо на середньому вогні 5-6 хвилин з кожного боку до золотистого кольору. (Прибирайте з сковороди залишки панірувальних сухарів, щоб м'ясо не підгоріло).

Рецепт соковитих крил на мангалі дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся про всі тонкощі приготування віденського шніцеля.