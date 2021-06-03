Бисквит "Женуаз" – узнаем, за что его ценят во Франции и запишем рецепт

А любят его за сочетаемость с любой начинкой и за его нежный сливочный вкус

Бисквит "Женуаз" Фото: instagram.com/budettort_/

Бисквит "Женуаз", или как еще его называют – генуэзский – это то, чем гордятся кондитеры Франции и Италии. В отличие от воздушного шифонового бисквита, этот все же суше и ему необходима пропитка. Другой вопрос – насколько "Женуаз" универсален. Его можно использовать для тортов и пирожных с любой помадкой и кремом. Узнаем, в чем его особенность и запишем рецепт.

Рожденный в Италии, усовершенствованный во Франции

Самый известный в свое время кулинар Огюст Жюльен однажды зашел в один из ресторанов Генуи. Там он заметил, что один из кондитеров взбивает тесто для бисквита на медленном огне. Когда Огюст вернулся в Париж под большим впечатлением, то стал прорабатывать множество вариантов приготовления бисквитов. Сконцентрировался на сливочном масле в рецептуре. Так в середине 19-го века родился "Женуаз". Огюст справедливо не стал присваивать бисквиту свое имя, а назвал его генуэзским (так с французского переводится слово "женуаз") в честь города, который его вдохновил.

Особенность бисквита "Женуаз"

Универсальность, легкость, плотность и тонкость текстуры

Сливочный вкус

Сочетаемость с любым масляным кремом, взбитыми сливками, ганашем

Долгий срок хранения. Пропитанный бисквит можно хранить в герметичной упаковке в морозильной камере в течение месяца

Чтобы испечь бисквит "Женуаз", понадобятся:

Миндальная мука – 65 г

Сахарная пудра – 200 г

Сливочное масло – 135 г

Экстракт горького миндаля – 1/2 ч. л.

Мука – 40 г

Яйца – 6 шт.

Способ приготовления

Включить духовку, разогреть до 190 градусов. Сливочное масло взбить до однородности. Добавить к маслу сахарную пудру и опять взбить. Отделить у 3-х яиц белки и желтки. К взбитому маслу добавить миндальную муку и миндальный экстракт – взбить миксером на средней скорости. Далее, не выключая миксер, добавить по одному 3 яйца и 3 желтка. Добавить муку и аккуратно перемешать. Оставшиеся три белка взбить до белых пиков и осторожно ввести в тесто. Перелить тесто в круглую форму, смазанную маслом, и поставить в духовку на 30-40 минут. Выпекать до готовности.

Также попробуйте приготовить миндальный пирог с мятой по рецепту Григория Германа.

Здесь найдете рецепт бисквита "Виктория", королевского десерта, которому больше 200 лет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться