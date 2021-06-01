Ангельский бисквит, или Пища ангелов – почему его так называют и как испечь
Большое количество белков в рецепте обеспечивают этой выпечке невероятный цвет и воздушность
Может показаться, что название этого бисквита несколько напыщенно. Возможно. Но вполне заслуженно. Ангельский бисквит способен удивить даже искушенных ценителей выпечки. И если с шифоновым бисквитом делается акцент на желтки, то с Ангельским все наоборот – в нем используются исключительно белки. Иначе подобной текстуры не достигнуть. И да, те, кто пробовал этот бисквит уверяют – он не требует пропиток и крема, это для "Пищи ангелов" лишнее.
Ангельский бисквит – рецепт
Ингредиенты для формы диаметром 18 см
- Белки – 7 шт.
- Мука – 84 г
- Сахар – 56 г
- Сахарная пудра – 112 г
- Ванилин – 1-1,5 г
- Соль – щепотка
- Лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления
- К холодным белкам добавить щепотку соли и взбить на высоких оборотах до пышной пены (3-4 минуты), добавить сахар, ванилин и сок лимона, продолжать взбивать, приблизительно 5 минут. Масса станет более плотнее, воздушнее, белее.
- Просеять муку и сахарную пудру и хорошо перемешать лопаткой в одну сторону, аккуратно, чтобы не потерять воздушность.
- Вылить массу в форму (дно застелено пергаментной бумагой), разровнять.
- Выпекать при 180 градусах 40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.
- Перевернуть форму и поставить на решетку до полного остывания.
- По желанию украсить ягодами и сахарной пудрой.
Здесь собраны самые главные ошибки, которые мы допускаем при выпекании бисквита.
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